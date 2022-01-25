Кадыров объяснил, откуда берутся 375 миллиардов, которые Россия дает Чечне

Кадыров написал, что его заявление накануне вызвало массу кривотолков. А потому он решил все объяснить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей, - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале после того, как накануне бурные обсуждения вызвала его реплика о дотациях Чечне от России в 300 миллиардов в год. - Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР (Чеченской Республики. - Ред.), и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании.

Кадыров добавил, что «такое же содержание есть во всех регионах России».

То есть, цифра 375 миллиардов включает все — и собственные доходы Чечни, и дотации из Москвы, и деньги на содержание федеральных ведомств, которые в республике, конечно, представлены (МВД, прокуратура и так далее), и даже пенсии. На них, кстати, уходит чуть ли не больше всего денег.

Кадыров написал, что его заявление накануне вызвало массу кривотолков. А потому он решил все объяснить. А недопонимание, возможно произошло из-за того, что Кадыров, по его признанию, не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком.

Глава Чечни даже опубликовал справку о «кассовом исполнении бюджетной системы Российской Федерации на территории Чеченской Республики за 2021 год».

Что же мы в нем видим?

«Кассовое исполнение», то есть, бюджетные траты по факту в Чечне в прошлом году действительно составили 375 миллиардов 744 миллионов рублей.

В том числе:

из федерального бюджета — 102,733 млрд.

из Пенсионного фонда РФ — 105,649 млрд.

из Фонда соцстрахования — 7,208 млрд.

из консолидированного бюджета Чечни — 140,213 млрд.

из Фонда медстрахования Чечни — 19,942 млрд.

Тут надо учесть, что в строке консолидированный бюджет Чечни из 140 млрд как минимум 33,5 млрд — это дотация Москвы на выравнивание регионального бюджета. В 2021 году Чечня стала по этому показателю четвертой в стране, пропустив вперед лишь Дагестан, Якутию и Камчатку. А следом за Чечней расположились Крым, Бурятия и Ставропольский край.