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Политика25 января 2022 17:22

Кадыров объяснил, откуда берутся 375 миллиардов, которые Россия дает Чечне

Глава Чеченской республики уточнил цифры бюджета своего региона
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Кадыров написал, что его заявление накануне вызвало массу кривотолков. А потому он решил все объяснить

Кадыров написал, что его заявление накануне вызвало массу кривотолков. А потому он решил все объяснить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей, - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале после того, как накануне бурные обсуждения вызвала его реплика о дотациях Чечне от России в 300 миллиардов в год. - Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР (Чеченской Республики. - Ред.), и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании.

Кадыров добавил, что «такое же содержание есть во всех регионах России».

То есть, цифра 375 миллиардов включает все — и собственные доходы Чечни, и дотации из Москвы, и деньги на содержание федеральных ведомств, которые в республике, конечно, представлены (МВД, прокуратура и так далее), и даже пенсии. На них, кстати, уходит чуть ли не больше всего денег.

Кадыров написал, что его заявление накануне вызвало массу кривотолков. А потому он решил все объяснить. А недопонимание, возможно произошло из-за того, что Кадыров, по его признанию, не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком.

Глава Чечни даже опубликовал справку о «кассовом исполнении бюджетной системы Российской Федерации на территории Чеченской Республики за 2021 год».

Что же мы в нем видим?

«Кассовое исполнение», то есть, бюджетные траты по факту в Чечне в прошлом году действительно составили 375 миллиардов 744 миллионов рублей.

В том числе:

из федерального бюджета — 102,733 млрд.

из Пенсионного фонда РФ — 105,649 млрд.

из Фонда соцстрахования — 7,208 млрд.

из консолидированного бюджета Чечни — 140,213 млрд.

из Фонда медстрахования Чечни — 19,942 млрд.

Тут надо учесть, что в строке консолидированный бюджет Чечни из 140 млрд как минимум 33,5 млрд — это дотация Москвы на выравнивание регионального бюджета. В 2021 году Чечня стала по этому показателю четвертой в стране, пропустив вперед лишь Дагестан, Якутию и Камчатку. А следом за Чечней расположились Крым, Бурятия и Ставропольский край.

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