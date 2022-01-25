Юрий Башмет: "Ни петь, ни плясать, ни тем более умирать не собираюсь"

По традиции свой день рождения Юрий Абрамович всегда отмечает на сцене. Фото: Яна Иксанова

24 января в КЗ Чайковского меломаны праздновали 69-летие Юрия Башмета.

По традиции свой день рождения Юрий Абрамович всегда отмечает на сцене: в этот день обязательно запланирован концерт, помешать которому не может даже самый отменный стол.

- За всю жизнь я только несколько раз отказывался от этой традиции, и всякий раз мне было ужасно. Так что я теперь не экспериментирую, - признался маэстро.

Меж тем, поверить в без году семидесятилетие, конечно, было трудно. Выглядел Юрий Абрамович дай бог каждому: и похудел, и помолодел, и вообще, смотрелся очень бодро и подтянуто.

Да и концерт был под стать: концентрированный, воодушевляющий и немножко скандинавский. Команда Башмета придумала необычную концепцию: показать слушателям, как рождается музыка. Поэтому все началось еще в фойе, где гостям предстала инсталляция из журчащей воды и камней, поставленных друг на друга, но удерживающих равновесие.

Три такие же скульптуры, но только в миллион раз больше, стояли на сцене.

- Неужели это "Большая глина"? - интересовались журналисты у концертного директора Дмитрия Гринченко.

- Нет, конечно, - отвечал Дмитрий. - Это - большие камни. Символ устойчивости.

Большие камни несли большую смысловую нагрузку. Во-первых, утверждали стиль хюгге, а во-вторых, на них, как на экраны, проецировались разные видеоряды. Когда выступала домристка Екатерина Мочалова, по камням струились народно-молдавские узоры. Когда скрипач Сергей Крылов исполнял "Цыганку" Равеля, по камням сочилось что-то похожее на варку риса с креветками.

Все началось с гобоиста Альбрехта Майера. Фото: Яна Иксанова

Ну а когда играли "Песни и пляски смерти" Мусоргского - камни превращались в черепа.

- А почему такой странный выбор? День рождения же вроде, - удивлялись журналисты.

- Это потому, что я не собираюсь ни петь, ни плясать, ни умирать, - логично объяснил Юрий Абрамович.

Поздравить нашего маэстро слетелись выдающиеся музыканты. Все началось с гобоиста Альбрехта Майера. Помимо запланированного мотета Моцарта, Альбрехт незапланированно исполнил знаменитое Генделевское "Ляша кья пьянга", чем очень порадовал зал.

Двухкратный обладатель "Грэмми" бас Рене Папе порадовал еще больше, потому что исполнял Мусоргского на русском языке.

- Я вообще читаю по-русски и даже латиницей транскрипцию не пишу, - похвастался Рене. - Я же вырос в Восточной Германии, мы учили русский в школе.

Израильский мандолинист Ави Авиталь ничем не порадовал, потому что не приехал. Но зрители не расстроились, поскольку Ави достойно заменила наша умница и красавица домристка Екатерина Мочалова. На Екатерине было шикарное черное платье с неожиданным декольте как у Мирей Дарк из фильма "Высокий блондин в черном ботинке".

Как водится, Екатерине можно было просто туда ходить, сюда ходить, что исполнительница с удовольствием и делала, благо что зрительный зал неистово аплодировал и своими аплодисментами несколько раз выманивал домристку из-за кулис.

Фото: Яна Иксанова

Гала-концерт завершили финский пианист Олли Мустонен и вокальный ансамбль Intrada, исполнившие бетховенскую "Фантазию для фортепиано, хора и оркестра до минор".

Зрители подарили Юрию Абрамовичу несколько таких тяжелых букетов цветов, что именинник с трудом смог унести их на край сцены; Сергей Собянин прислал поздравительную телеграмму. Зал долго стоял и все надеялся на бисы, но, честно сказать, после такого мощного финала было трудно продолжить: в финале "Фантазии" и так угадывалась будущая тема Радости из "Девятой Симфонии", поэтому настроение зрителей без бисов и надолго пришло в устойчиво-радостное состояние.

КСТАТИ

Радости много не бывает: Третий Зимний фестиваль искусств в Москве в самом разгаре и впереди еще семь концертов и театральных постановок на разных сценических площадках столицы. В том числе - очень необычные представления в любимом жанре Башмета под условным названием "музыкальный театр". Очень рекомендую попасть 9 февраля в Малый театр на премьеру по повести Достоевского "Кроткая". Этот спектакль на музыку Кузьмы Бодрова и с Сергеем Гармашем в главной роли нам обещали четыре года.

Заключительный же гала-концерт будет посвящен романтизму и состоится 12 февраля в Зарядье.