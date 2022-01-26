Израильские ученые выяснили: прививка на ранней стадии после заражения ковидом достоверно снижает риск смерти

Cудя по результатам исследования, вакцинация на ранней стадии после заражения коронавирусом может стать серьезной подмогой в спасении пациентов из групп риска Фото: REUTERS

УТРОМ УКОЛ, ВЕЧЕРОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ

Разумеется, людей с подтверждённым заражением COVID-19 специально никто не прививал - сегодня это не разрешено ни в одной стране мира. Израильские исследователи пошли другим путем. Они изучили базу данных из реестра министерства здравоохранения страны (the Israeli Ministry of Health registry). Ученые сравнили количество смертельных исходов в разных группах пациентов, получивших положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус с декабря 2020-го по октябрь 2021 года. В качестве контрольного срока взяли 60 дней после постановки диагноза - именно в такой период наиболее часто погибают жертвы ковида и постковида.

Результаты исследования выглядят впечатляюще:

- среди людей, которые привились первой дозой вакцины «Пфайзер» (в Израиле применяется именно этот препарат), и в тот же день либо в ближайшие 5 дней получили положительный ПЦР-тест, впоследствии смертность от коронавируса оказалась ощутимо ниже, чем среди не привитых. С учетом инкубационного периода COVID-19 очевидно, что вакцинированные пациенты в данном случае заразились либо накануне, либо в сам день прививки, поясняют авторы научной работы;

- самый мощный положительный эффект обнаружен у лиц 55-64 лет. Из 1 322 человек такого возраста, получивших вакцину и вскоре после этого положительный ПЦР-тест, от ковида умерли 8 человек. А среди такого же количества не привитых людей того же возраста ковид унес жизни 43 заболевших. То есть налицо разница более, чем в 5 раз!

- у вакцинированных более молодого возраста выигрыш в снижении риска смерти не был столь ощутимым. Это вполне объяснимо, поскольку угроза летального исхода при ковиде в принципе наиболее высока у представителей старшего поколения, напоминают исследователи.

ДАЕШЬ ПОСТКОНТАКТНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ!

Авторы научной работы пришли к выводу: судя по результатам исследования, вакцинация на ранней стадии после заражения коронавирусом может стать серьезной подмогой в спасении пациентов из групп риска. В первую очередь - людей старше 55 лет. В медицине такая методика называется «постконтактной профилактикой». Скажем, если не привитый пожилой человек плотно общался с больным и высока вероятность заражения (при «омикроне» этот риск особенно велик), то укол вакцины на раннем сроке инфицирования сможет снизить угрозу самых опасных осложнений и летального исхода.

За счет чего возможен такой защитный эффект? Стоит ли расширить показания для вакцинации и официально разрешить ее, в том числе, для контактных лиц? Об этом мы спросили кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Коновалова.

- Постконтактная вакцинация (то есть вскоре после предполагаемого заражения. - Ред.) достаточно давно применяется при различных инфекционных заболеваниях, - поясняет эксперт. - В частности, прививки для снижения угрозы развития болезни и осложнений проводят при подозрении на заражение столбняком. С такой же целью вакцинируют контактных лиц в очаге кори, краснухи, гепатита А, менингококковой инфекции. Вакцину от гепатита В вводят в течение первых часов жизни младенцам, которые могут быть заражены от инфицированной матери. Так что подобный эффект от прививки и при коронавирусной инфекции не выглядит чем-то удивительным, из ряда вон выходящим.

- Но многим людям это кажется парадоксальным, необъяснимым! Человек заразился, иммунитет сражается с вирусом, а тут еще добавляется вакцина, дополнительная нагрузка.

- На самом деле, в организме может происходить конкуренция. С одной стороны, возбудитель инфекции пытается обойти иммунную систему и запустить развитие болезни. С другой - благодаря вакцине иммунитет активизируется, включаются рычаги защиты. От того, что начнет преобладать по скорости в процессе конкуренции, будет зависеть: заболеет ли человек, и если да, то насколько легче, чем вовсе без прививки.

- А от чего зависит, какая сила одержит верх?

- От различных факторов. Наибольшую роль играет, в частности срок: как быстро после контакта с возбудителем была введена вакцина. Разумеется, чем раньше, тем лучше. Для разных заболеваний свои сроки. Они, в свою очередь, зависят и от инкубационного (скрытого) периода инфекции, и от особенностей иммунной системы человека, состава вакцины и от других обстоятельств.

- Если у непривитого человека был контакт с больным коронавирусом - в какой срок, на ваш взгляд, стоило бы вакцинироваться, чтобы снизить риски тяжелого ковида?

- На этот вопрос может ответить только специальное исследование (научная работа израильских специалистов не затрагивает данную тему. - Ред.). В целом, чтобы официально разрешить вакцинацию в качестве меры постконтактной профилактики, безусловно, нужны полноценные клинические испытания. Пока выдвинута гипотеза, подкрепленная анализом базы данных. Но это лишь начальный этап.

Основное, наиболее важное значение новой научной работы в том, что она подтверждает: нынешняя массовая вакцинация в условиях продолжающейся активной пандемии COVID-19 - правильная и безопасная тактика борьбы с инфекцией, отмечает эксперт. Даже людям, которые успели заразиться, но еще не знают об этом, прививка может дать определенный защитный эффект.

КСТАТИ

У молодых - свои особенности

- Иван Вячеславович, израильские исследователи проверяли способность постконтактной профилактики вакцины производства «Пфайзер» - можно ли предположить, что российский «Спутник» будет давать сходный эффект?

- Предположить можно, но точный ответ мы получим, только если будет проведено соответствующее исследование. Все-таки речь идет о вакцинах с разной технологией («Пфайзер» - мРНК-вакцина, «Спутник» - аденовирусная векторная).

- Авторы научной работы предлагают делать прививку при подозрении на заражение коронавирусом только непривитым людям из групп риска, в первую очередь старшего возраста. Может, такой метод и более молодым тоже подошел бы?

- Здесь опять же ничего нельзя сказать, не проведя клинические исследования. Скажем, стоит учитывать такой момент, что у более молодых людей вакцина может вызывать более существенные постпрививочные реакции (подъем температуры, головная боль, воспаление в месте инъекции и т.п.). Наслоение этих реакций на первые симптомы самой инфекции, которую подхватил привитый, может неверно трактоваться как более тяжелое течение болезни.