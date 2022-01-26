Что будет с ценами на жилье в 2022 году и стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Разговоры о том, что квартиры скоро начнут дешеветь, закончились еще до нового года. Фото: Shutterstock

НЕ ТО ОСТАНОВКА, НЕ ТО ПАУЗА

Ну когда, когда они уже перестанут дорожать? Этот вопрос беспокоил россиян весь прошлый год. Цены на квартиры в 2021-м взлетели примерно на 20 - 25 процентов. Может, в этом году ситуация, наконец, успокоится?

Эксперты верят: шансы на «успокоение» есть. По крайней мере на какое-то время.

- В Москве мои коллеги ожидают три-четыре месяца затишья - после бурной «распродажи», которая была в конце года. Может быть даже отскок (снижение стоимости. - Ред.) на 5 - 7% за счет того, что исчезнут из продажи варианты с задранными выше рынка ценами, - поделился с «КП» член совета Гильдии риелторов Москвы, директор по риелторской деятельности агентства недвижимости «Простор» Роман Вихлянцев. - Дальше прогнозы расходятся. Некоторые считают, что цены будут топтаться на месте и даже откатятся назад. Но таких мало. А большинство считает, что после вот этих трех-четырех месяцев затишья опять пойдет рост цен - 5 - 10% до конца 2022 года.

Но это в Москве и других крупнейших мегаполисах.

- В регионах цены с большой вероятностью просядут, так как рост стоимости жилья там был искусственным, ажиотажным, - считает эксперт агентства недвижимости «Адвекс-Лидер» Анастасия Волина.

Шок-цена. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ

Понятно, что ситуация на рынке сейчас неопределенная. Советы тем, кому надо купить квартиру, расходятся так же, как и прогнозы.

! Часть экспертов считает: лучшее время для покупки - первые несколько месяцев года (когда на рынке будет обещанное затишье).

! Но некоторые полагают, что во второй половине года экономическая ситуация в стране выправится.

И ставки по ипотеке вновь пойдут вниз (а следом цены). Либо правительство пойдет на расширение программ льготной ипотеки - по крайней мере многие застройщики считают именно так.

Напомним, сейчас правила льготной ипотеки такие: ставка - 7%, максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Действует до 1 июля только на покупку новостроек. Если потом ставку увеличат или программу отменят - это сыграет на понижение цены. Если программу продлят или ставку снизят, жилье может подорожать.

! Желающим сейчас приобрести квартиру в новостройке надо обращать внимание не только на ценник, но и на скрытые скидки от застройщиков. Это такая маркетинговая игра: мы цены не снизим, но готовы дать вам особые условия. Скрытые скидки могут достигать 10 - 12% от стоимости квартиры.

- В отличие от прошлых лет застройщики сейчас дают скрытые скидки в основном через дотирование ипотеки. На первые полгода, год или два вам предлагается очень низкая ставка по кредиту - 0,5 - 1%. Разницу с реальной ставкой банка субсидирует сам застройщик. По сути это скидка, причем немаленькая. Крупные компании могут себе это позволить, - объясняет Роман Вихлянцев.

! Тем, кому надо продать квартиру, специалисты советуют это делать прямо сейчас. Иначе, возможно, это мероприятие придется отложить на непонятный срок или давать скидки. При почти любом развитии событий на плаву окажется прежде всего рынок новостроек, поскольку меры господдержки рассчитаны на него.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АРЕНДА ДОРОЖАЕТ

Конец прошлого года внес некоторую панику в ряды арендаторов. Хозяева словно решили отыграться на них за предыдущий ковидный период, когда цены на квартиры росли, а поднимать стоимость аренды не было никакой возможности - и так часть квартирантов сбежала из крупных городов на удаленку.

По наблюдениям аналитиков портала «Мир квартир», съемные квартиры стали резко дорожать с осени 2021 года. В итоге получилось, что в среднем по стране арендная плата за год прибавила 15%. В Москве на однушки-двушки - на 18 - 20%.

- В столице аренда трехкомнатных квартир подорожала до уровня 2019 года, а на одно- и двухкомнатные даже превысила его, - отмечает генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

То есть все плохо?

- Вероятно, объем сдаваемого жилья в 2022 году увеличится - за счет купленных на пике спроса квартир, - утешает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. А если предложение увеличится, то и цены не должны сильно вырасти.

Но есть еще момент: власти планируют создать единую информационную систему арендного жилья. Там должны будут регистрироваться все, кто сдает квартиры.

- По задумке властей, это позволит сделать рынок прозрачнее. Но усложнение процедуры и необходимость уплаты налогов (которую арендодатели нередко игнорируют) может привести к повышению цен, - говорит Коркка.

Поэтому советы экспертов в плане аренды стандартны.

Во-первых, учитывать «сезонный фактор». И по возможности искать подходящие варианты ближе к весне или в начале лета, когда, в отличие от осени, спрос на съемное жилье падает.

Во-вторых, учитывать «фактор местности». В тех районах, где в 2020 - 2021 годах сдавалось несколько жилых комплексов, арендная плата может оказаться ниже, чем в среднем на такие же варианты. Многие покупали квартиры в новостройках как раз для сдачи в аренду. И теперь большая часть владельцев однушек и студий в новом ЖК одновременно пытаются их сдать, создавая конкуренцию в отдельно взятом квартале.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Что нам стоит...

Что делать тем, кто планирует строить или покупать собственный дом? Тут эксперты сходятся лишь в одном - цены на стройматериалы, рекордно взлетевшие в 2021 году, в 2022-м особо не снизятся.

- При такой стоимости строительства спрос на загородную недвижимость однозначно будет падать, - утверждает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. -Так что, возможно, стоит подождать конца года - и цены станут более приятными.

Аналитики напоминают, что льготная ипотека под 7% до 1 июля 2022 года распространяется и на частные дома. И некоторые крупные застройщики, до сих пор известные лишь по многоэтажкам, уже объявили о планах заняться загородным строительством. Часть экспертов считают, что на старте таких проектов будет возможность приобрести будущий дом по более разумной цене, чем нынче в коттеджных поселках, а заодно и по приемлемой ипотечной ставке.

Но тем, кому надо просто достроить дачу в садовом товариществе - без всяких там ипотек и подрядов от застройщика, эти новшества ничем не помогут.

- Самый благоприятный момент для покупки загородного дома или начала строительства - тот, когда на это есть деньги. И когда можно выбирать среди разных вариантов. На сочетание этих двух факторов и надо обращать внимание в первую очередь, - дает, пожалуй, самый мудрый совет Надежда Коркка.