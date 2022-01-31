Ванга хотела встретить Ельцина: «Говорила: "Дайте мне Борю!"»

Не будет Россия с Украиной воевать. И Ванга такого не говорила никогда! Фото: Личный архив Красимиры Стояновой

31 января исполняется 111 лет со дня рождения знаменитой болгарской предсказательницы Ванги (Вангелия Пандева Гуштерова) . В России живут несколько человек, которые не однажды - и подолгу - общались с этой незрячей женщиной-уникумом.

Один из них - Бедрос Киркоров, народный певец России, отец Филиппа Киркорова.

Накануне наступления нового, 2022 года «КП» дозвонилась до Бедроса Филипповича, который в этом году отмечает свое 90-летие.

В Европу хлынут народы с юга и востока

- Что вам известно о предсказаниях вашей землячки Ванги на 2022 год? В чем он окажется важным для отношений России, Америки и Европы?

- Я всегда очень серьезно относился к ее предсказаниям. Она предсказывала, что в ХХI веке в Европу нахлынут народы с юга и востока. Разве так не случилось? А тот кошмар, что произойдет с Украиной, баба Ванга предсказала задолго до 2014 года. Она предвидела и развал СССР.

- Вы же познакомились с ней давным-давно?

- Давно. Я с ней встречался три раза - и три раза по разным случаям.

- Вы записывали то, что она произносила?

- Когда я был у нее во второй раз, я решил взять магнитофон, записать нашу беседу и потом в спокойной обстановке послушать и понять, что именно она мне сказала.

- Запись сохранилась?

- Ну что ты думаешь? Я тогда нажал кнопку записи - совершенно точно нажал. Но ничего не записалось! И, кстати, то же самое мне потом, много позже, подтвердил Медведев, автор фильма про Вангу.

«Дайте мне Борю!»

- Автор фильма про Вангу, о котором вы говорили, Сергей Медведев, в 1990-е годы был пресс-секретарем Президента России Бориса Ельцина...

- Ванга хотела видеть Ельцина. Говорила: «Дайте мне Борю! Я хочу с Борей говорить!» Что именно она хотела ему сказать - я не знаю.

- Разве Ельцин к Ванге приезжал?

- Нет, ни разу он так и не приехал - что бы об этом ни говорили. Какие бы легенды ни ходили. Известно, что Ельцин сказал, что у него нет на это времени.

- Откуда тогда у нее «часы от Ельцина»?

- Борис Николаевич снял с руки свои часы и передал Ванге через своего пресс-секретаря Медведева. Когда тот приехал к Ванге, он сказал, что Ельцин очень занят, но просил передать свои часы. И положил их на стол.

- А она?

- Она, несмотря на то, что слепая, сразу рукой так пошарила - и на столе их нашла. И у нее руку вдруг так вывернуло, что те часы полетели со стола. И Ванга сказала тогда: «Я богатая очень. Мне не надо ничего».

«Не говорила про войну с Украиной»

- Вы лично слышали ее предсказание о кончине Советского Союза?

- Я точно знаю, что она это сказала. Но также сказала, что многие советские республики останутся «под крылышком Москвы». А Украина «уйдет далеко-далеко».

- В декабре - январе публиковались ее предсказания на 2022 год - и там есть про то, что братья-славяне могут столкнуться между собой.

- Нет, не будет Россия с Украиной воевать. И Ванга такого не говорила никогда! Во всяком случае я такого не слышал никогда. Думаю, что это выдумки.

- Вы что-то ей платили, что-то дарили?

- Ванга никогда не брала деньги. Подарки - да, принимала. Матрешки, посуду, головные уборы национальные. Я вот как раз дарил ей матрешки и рязанские платки.

- Как вы познакомились, это же было давным-давно?

- Я Вангу знаю с 1953 года. Я тогда был солдатом, служил на границе с Македонией и Грецией, в городе Петриче. То, что она сказала при первой встрече нашей девочке-танцовщице и мне, все сбылось.

- Вы были обычным солдатом - и вас приняла Ванга?

- Это был ансамбль трудовых войск. Мы строили дороги, заводы и выступали. Наша танцовщица была влюблена в одного парня. И она мне предложила поехать к Ванге, сказать, что мы муж и жена, - и поглядеть, что она скажет. Мол, она же не видит, посмотрим, что скажет, как угадает. Про совместимость между людьми.

- Она, конечно, вас разоблачила?

- Да. Не хочу рассказывать, по каким причинам я сам был у Ванги в другой раз, но ничего про мою карьеру певца мы тогда не говорили. Но она всегда все определяла точно.

Отец и сын Киркоровы считают, что Ванга предсказала им счастливое будущее. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Сказала, что Филипп пойдет в гору»

- Что вам особо запомнилось из ее предсказаний, кроме распада СССР?

- Она предсказала не только распад Советского Союза, но и большое потрясение в Америке.

- Ванга особенно тепло относилась к исполнителям песен?

- Ванга очень любила Лили Иванову. Это была певица номер один в Болгарии, много лет. Было время, когда уже Ванге запретили кого-то принимать - так она слаба была. И вот чуть ли не в последний раз, когда она кого-то приняла, - это был мой случай, и это устроила Лили Иванова. Именно тогда Ванга сказала мне про Филиппа.

- Что именно?

- Она не сказала, что он будет большим певцом. Она сказала, что он поднимется в гору и в руках у него будет палка. Как пастух. А эта палка оказалась призом - «Орфеем». И другое еще она сказала: когда вы вернетесь из Варны, свою будущую жену он увидит в телевизоре. Это была Пугачева. А Филипп тогда был мальчиком.

СПРАВКА «КП»

Ванга (Вангелия ГУШТЕРОВА) родилась 31 января 1911 года в Струмице, Османская империя. Большую часть жизни прожила в городе Петриче на стыке Болгарии, Греции и Македонии. Потеряла зрение в 12 лет из-за урагана. С начала Второй мировой войны занималась целительством и делала предсказания, многие из которых сбывались. Умерла 11 августа 1996-го от последствий рака груди.

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