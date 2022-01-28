«Они ушли в лес нормальными людьми, а вернулись не в себе»: Что известно про тайну финского «перевала Дятлова»

Именно здесь фермер и лесник и встретились с космическим пришельцем. Фото: Image STENDEK

Случилась эта история 52 года назад и не на шутку ошеломила западный мир. Ее переписывали, пересказывали многие мировые СМИ, кроме советских и еще ряда стран, где подобные темы были запрещены. По своей загадочности эту историю можно сравнить с нашим случаем, известным как «перевал Дятлова», но с оговоркой, что тогда в финском лесу в переплет попали только два лыжника и повезло им выжить, хотя и не без потерь для здоровья.

Облако с мотором

Разговор пойдет о двух мужчинах: 36-летнем леснике Аарно Хейнонене и 38-летнем фермере Эско Вильо. Для удобства назовем их: лесник и фермер. Лесник и фермер дружили. Любили заниматься совместно спортом.

7 января 1970 года в лесу на окраине деревни Имъярви, в 16 км на север от города Хейнола и в 130 км на северо-восток от Хельсинки, они делали лыжную пробежку. Погода была безветренной при минус 17 градусах. Небо ясное, за исключением небольшой облачности. Друзья спустились по знакомому склону, вышли на опушку леса. На часах было 16.45. И тут они услышали нарастающее жужжание сверху, увидели в небе мощный свет, который двигался с севера в виде яркого облака. Облако описало в небе большой круг и пошло прямо на лыжников, снижаясь. Жужжание становилось все громче. Метрах в 15 над головами друзей облако остановилось и стало медленно поворачиваться, как бы завихряясь, светясь красно-серым излучением.

Перепуганные друзья впали в ступор и молча наблюдали, как внутри облака отчетливо вырисовывается светящийся металлический объект в виде классической тарелки НЛО диаметром до 3 метров. После художники воссоздали по описаниям формы объекта.

На картине, реконструирующей события, странный персонаж появился в своего рода световом лифте из зависшей летающей тарелки. Фото: Image STENDEK

Небесный гость вел себя нагло

Жужжание продолжалось, и вдруг объект снова стал снижаться очень медленно. А красно-серое облако рассеивалось, позволяя разглядеть объект еще лучше. НЛО завис на высоте 3 - 4 метра. Жужжание прекратилось. Настала оглушительная тишина.

Лесник потом скажет, что аппарат был так близко, что до него можно бы дотянуться лыжной палкой.

Со дна тарелки из выступающей трубы диаметром сантиметров 25 брызнул мощный световой луч. Он два раза совершил круговые движения, очертив под тарелкой круг около метра в диаметре, и вернулся в вертикальное положение. На снегу образовался красный светящийся круг, очерченный тем лучом. А по периметру круга появилось черное кольцо в сантиметр шириной. Друзья стояли у самой кромки круга и не могли сойти с места. Луч, по их словам, сделался твердым. Как они это почуяли, поняли, не уточняется.

Секунд через 8 светящийся круг стал сужаться и уменьшился до луча, то есть до 25 см. После луч оторвался от земли и под прерывистый шум стал подыматься в свою тарелку, пока не исчез. Все длилось несколько секунд.

Вдруг лесник почуял, как некто сзади схватил его за талию и притягивает к себе. Он сделал лыжный шаг назад. В этот момент луч света появился на прежнем месте. А в середине луча на снегу проявилась человекообразная фигура, которая держала черную коробку в своих руках. В коробке была дыра, через нее выходил пульсирующий желтоватый свет.

По описанию лесника существо было около 90 см ростом, с восковым лицом, с очень худыми руками и ногами.

- Я не запомнил его глаз, - рассказывал потом лесник, - но нос как крючок. Уши маленькие, плотно прижатые к черепу. Он был одет в светло-зеленый комбинезон. А на ногах - темно-зеленые ботинки до колен. На руках - белые перчатки до локтей. Его пальцы выглядели как крючки, держа коробку.

Так же описал пришельца и фермер:

- Существо стояло в середине луча и светилось, как фосфорная фигура. Ростом примерно метр, и очень худой. Его лицо было очень бледным, а плечи опущены, руки, как у ребенка. На его голове - шлем в форме конуса, как будто металлического.

По описанию финских очевидцев, инопланетянин выглядел вот так. Фото: Image STENDEK

Пришелец не выражал эмоций, но спустя несколько секунд повернулся к леснику, направив на него ослепительный свет из коробки. В то же время из ранее очерченного лучом круга на снегу появились искры - длинные и красные, зеленые и пурпурные. Они долетали и до мужчин, но не причиняли ожогов.

Луч света стал подниматься, раскачиваясь, и снова исчез в тарелке. В тумане лыжники не разглядели, как улетучилась и сама тарелка. А страх еще несколько минут не отпускал друзей.

Здоровье резко ухудшилось

Когда туман рассеялся и друзья начали отходить от шока, лесник стал терять чувствительность в правой части тела, которая подверглась воздействию луча пришельца. Скоро он упал. Ко всему добавилась сильная одышка. Благо до родной деревни было два километра. И фермеру понадобился час, чтобы дотащить лесника до дома. В тот же вечер у лесника начались дикие боли в голове, суставах, спине. Случилась рвота, которая с перерывами продолжалась потом до полутора месяцев. В течение двух недель его моча будет кофейного цвета.

Фермер же болей в теле не ощутил. Но придя домой, заметил, что его лицо слегка опухло и стало красным. Плюс неуверенная походка. Чтобы удерживать равновесие, фермеру нужно было широко расставлять ноги.

В ту же ночь лесника увезли в больницу города Хейнола. Доктор Паули Каяноя рассказал, что лесник жаловался на головную боль и боль в суставах. Кровяное давление показало значительную гипотонию, которая, по словам доктора Каяноя, была вызвана сильным шоком.

Фермер тоже явился к доктору Каяноя, тот прописал ему седативные препараты. Не помогло. На следующий день фермер заметил, что его равновесие стало еще более неустойчивым, увеличилась слабость в теле. Начались сильные головные боли. Появился жар в ногах.

И лесник на следующий день, 8 января, тоже вернулся к доктору, пожаловался на растущую тревогу и на нарушение равновесия. На холод в теле, несмотря на отсутствие температуры. 14 января лесник опять едет к доктору, сообщает, что препараты не помогают. А еще начинается дискомфорт в желудке и ощущение, «как будто вокруг постоянно течет горячая вода». Он очень мало ест и худеет.

Также лесник признался: в тот миг, когда он увидел пришельца, сначала почему-то принял его за своего друга фермера. Позже понял, что видит не фермера, а странное существо. Когда существо пропало, лесник опять увидел фермера. И эта смена картин вызвала у лесника особый психический недуг - он стал бояться своего друга.

Этим делом занялись ученые, в частности, шведский физик Свен Олоф Фредрикссон, член-исследователь группы GICOFF в Гетеборге (см. «Справку «КП»). В середине мая лесник сообщил Фредрикссону «… Я все еще чувствую сильную головную боль. Сильно болит шея, спина. У меня проблемы с желудком. Правая рука кажется очень тяжелой, как будто она спит. И мне снятся кошмары, от которых я весь в поту». Еще рассказывает, что видит своего друга фермера - старого и маленького, излучающего яркий свет. Лесника мучает навязчивая идея, что фермер ищет его, чтобы причинить вред. Любопытно, что эта фобия сохраняется даже при бодрствовании. А еще у лесника ухудшилось зрение.

Фермер тоже чувствует себя все хуже. Часто жалуется докторам на жуткие головные боли, гипотонию, судороги в левой ступне, ухудшение зрения - трудно глядеть на свет. От воды кожу покалывает, она краснеет. Но анализы крови фермера ничего не показывают.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Это был шок, но не электроток

Физик Олоф Фредрикссон заявил: «...Эти двое мужчин испытали очень сильное потрясение. Картина, которую они представили, несомненно, не является мошенничеством... Во время первого визита к доктору 7 января они говорили отрывисто, с явной нервозностью, почти бессмысленно. Реальное существование события, вызвавшего шок, не подлежит сомнению... У пострадавших параллельная картина симптомов. Она похожа на последствия сильного воздействия радиации. Однако патологическая картина от радиации не возникает так внезапно. Та же моча темного цвета сбивает с толку».

Интересно, что анализы воды и почвы с места происшествия ничего особенного не показали.

Профессор электроники Хельсинкского университета Матти Туури заключил:

«Хейнонен и Вильо могли быть поражены электротоком. По их словам, свет был белым и ослепляющим, значит, это не ультрафиолетовое излучение, которое всегда голубоватого оттенка. И оно не проходит через одежду. Но если излучение прошло, это, должно быть, волна короткого и высокочастотного типа...»

Профессор Уппсальского университета Стиг Лундквист, специалист по высокому напряжению, заявил: «По нашим исследованиям, происшествие в Имъярви не имеет ничего общего с шаровой молнией или другим типом атмосферного электричества. Нам неизвестны какие-либо природные явления, которые могут вызвать эффекты, указанные в представленной документации».

СПРАВКА «КП»

Группа GICOFF - Гетеборгский информационный центр неопознанных летающих объектов. Существовала с 1970 по 1978 год. Цель - провести тщательное и научно обоснованное расследование сообщений о НЛО, а затем опубликовать их.

А так выглядел российский Алешенька из Кыштыма. Фото: Владимир БЕНДЛИН

ОТ АВТОРОВ

Нам удалось связаться по телефону с одним из жителей деревни Имъярви, где жили лесник и фермер, - Яриматти Марттуненом.

- Моему отцу 80 лет, и он хорошо помнит эту историю, - рассказал Яриматти. - Эско и Аарно ушли в лес на лыжах нормальными людьми, а вернулись не в себе. После этого Эско (фермер) всю жизнь прожил в уединении. А у Аарно (лесник) открылся дар исцеления. И к нему приезжали люди со всей Финляндии. Некоторые уверяли, что он им помогает выздороветь.

- Где сейчас Эско и Аарно?

- Оба умерли. Один - лет 10 назад, второй - пять.

- Вы верите в то, что они встретились с инопланетным существом?

- Верю. Но многие им не поверили. Хотя они сильно изменились после случившегося. Да и Аарно не стеснялся рассказывать об этом. Было понятно, что они пережили шок.

Известный финский уфолог Исто Миккола уверил нас:

- История была громкая. Спустя годы я изучал ее. Она очень странная, но не выдуманная. Никто не может объяснить, что так воздействовало на двоих здоровых мужчин, что они стали таять на глазах.

Шведский исследователь Свен Олоф Фредрикссон в 1970 году нашел еще двух свидетелей, которые в тот день и час наблюдали с разных сторон странное свечение над местом, где пострадали лыжники.

Что за опыты проводил над людьми пришелец, столь похожий по описанию на известного кыштымского карлика Алешеньку? На сей вопрос у науки ответов нет.