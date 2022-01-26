Загадка тайги - чучуна

Что же увидел во тьме леса путешественник?.. Фото: Shutterstock

В середине прошлого года мы сидели с Леонидом Борисовичем Репиным - старейшим журналистом «Комсомолки» - и обсуждали сборник к грядущему 85-летнему юбилею (он родился 26 января 1937 года). Однако человек предполагает, а Господь... И мой любимый журналист не пережил ковида... Как и очень многие хорошие люди...

Сборник так и остался в мечтах. Мы успели договориться лишь об одном: обязательно вспомнить давний материал Леонида Борисовича о снежном человеке. В это загадочное существо Репин искренне верил, потому что видел в одном из путешествий...

Сегодня мы печатаем тот самый рассказ - в память о нашем великом журналисте...

Красные глаза в темноте

Я сжался весь, когда из вязкой темноты ночного леса блеснули два близких красных огня. Это могли бы быть глаза какого-нибудь крупного животного, но они сверкнули на высоте метров двух, никак не меньше. Я мог судить по старой лиственнице, которую разглядывал еще при свете сумерек. Эти два красных огня - будто бы некий гигантский зверь поворачивал медленно голову, и, когда уставился на меня, глаза его вспыхнули рубиновым светом...

Медленно я поднялся и сделал несколько шагов в сторону, во тьму, куда пламя костра не достигало. Товарищи мои тихо беседовали, они ничего не заметили. Я долго стоял, не двигаясь и совершенно слившись с черной линией берега, за которой слабо отсвечивала широкая лента реки...

И вдруг огни появились снова!.. Я закричал громко и по возможности страшно, со всей силы метнул в темноту тяжелую суковатую палку и тут же явно услышал звуки чьих-то поспешных шагов...

Свидетельства очевидцев

...Еще в Москве один мой близкий товарищ, узнав, в какие я собираюсь края, настойчиво просил: «Узнай, что можешь, о снежном человеке - поспрошай, вдруг на свидетелей каких-нибудь случайно наткнешься...»

И вот в Усть-Мае завожу разговор на эту тему с Белослуцевым, знающим тайгу приблизительно так же, как я свою родную квартиру: «А как же! Слышал, конечно. Охотников знаю, которые чучуну видели...» Чучуна. Это и есть снежный человек по-якутски.

Где-то на Мае двое охотников по осени, уже после войны, смотрели капканы. Можно представить себе их удивление, когда в одном они обнаружили лишь половину тощей кабаньей туши! Удивились они и тому, что кабанов никто в тех местах давно не встречал, но самое главное то, что вторая половина не откушена, а оторвана. Причем следов ни когтей, ни зубов на туше не осталось...

Люди бывалые, устроили засаду неподалеку. И в первую же ночь услышали, как кто-то уверенно, но и осторожно приближается к капкану с остатками туши. Выждали, врубили разом фонари и обомлели: в их свете стояло чудище, ни на что не похожее! Человек - не человек, обезьяна - не обезьяна: на двух ногах, двухметрового роста, то ли в волосах, то ли в черной шерсти! Охотники застыли, а существо, моментально и как-то поразительно плавно передвигаясь, исчезло...

В Москве еще я погрузился в редчайшую книгу Б. Ф. Поршнева под названием «Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах», изданную Академией наук тиражом менее двухсот экземпляров... А вот и то, что мне надо: «Из с. Тотта Аяно-Майского района Хабаровского края получено сообщение В. Константинова о том, что у эвенков у подножия хребта Джугджур охотники рассказывают о редких встречах «бюляна» - голого человека большого роста, обросшего волосами, похожими на медвежью шерсть, с темным лицом и глубоко сидящими глазами». В одном случае рассказывается, что охотники ранили «бюляна» в ногу, поймали его и долго пытались допрашивать, но тот только скалил зубы и издавал разные крики, которые больно отдавались в ушах.

Севернее, в горах Якутии, записано немало рассказов о диком человекообразном существе. Его называют «чучуна», «кучуна», «мээлкоээн», «хээдьек», «абасы».

Рассказы об удивительных существах записал на Лене А. П. Окладников. Это существа без шеи, с головой, как бы сросшейся с телом. Появляются они ночью, всегда неожиданно, кидают в спящих людей камнями, ловко ловят оленей. Якут-охотник Макаров утверждал, что он встречал пещеры, в которых обитают чучуны, по правому берегу Лены.

Леонид Репин - один из первых экстремалов СССР - умирал от жажды в пустыне, выживал на кромке вечного льда... Фото: Личный архив

Сверхчеловек

Еще в начале прошлого века молодой русский минералог, а позже профессор П. Л. Драверт, занимавшийся проблемой снежного человека, воссоздал облик загадочного существа: строением тела и внешностью оно схоже с людьми, но бывает и выше, и ниже. Бегает необычайно быстро, обладает сильно развитым волосяным покровом. На голове волосы длинные, на лице - короткие, мягкие. Чучуна очень силен и при нападении издает громкие нечленораздельные звуки, иногда похожие на мычание, обнажая при этом зубы. Кроме того, часто издает пронзительный свист, производящий ошеломляющее впечатление на людей. Нередко чучуны бывают вооружены камнями и палками, кидаются ими.

В ссылках на Драверта же я нашел и наш Джугджур как место наиболее вероятной встречи с чучунами: «Так, отмечалось, что довольно обильны встречи этих существ в хребте Джугджур - продолжении Яблонового и Станового хребта, где якуты называют их хозяином или духом гор и приносят им лакомые подарки при перевале через хребет, а тунгусы относятся к ним как к реальным существам и иногда убивают».

Я пересказываю все это с единственной целью: убедить в том, что снежный человек, чучуна, сохранился до нашего времени и являет собой неизвестный науке вид.

Слово ученым

Что же это за существо? Эрнст Геккель, биолог-эволюционист, высказал предположение, что можно отыскать утраченное звено в эволюции между человеком и вымершими высшими приматами. Для этого надо как следует покопаться в земле, ибо в ней и только в ней можно найти ископаемые останки загадочного существа, соединяющего семейство человекообразных обезьян и род человеческий. А без этого звена цепь эволюции распадается.

Но звено загадочное, скорее всего, надо искать не в земле, а на ней! Быть может, оно живет и здравствует, да еще и посмеивается, глядя на наши бесплодные попытки отыскать его там, где его нет.

Только в 1898 году (а по историческим меркам это совсем недавно) науке стал известен дальневосточный бурый плотоядный медведь. Только в 1901 году открыли и описали крупнейшую из обезьян - горную гориллу, отдельные особи которой достигают роста 270 сантиметров! А потрясшая умы зоологов находка упорным и въедливым Дж. Л. Б. Смитом огромной кистеперой рыбы - целаканта, считавшейся вымершей аж пятьдесят миллионов лет тому назад? Так почему же не поверить и в то, что снежный человек, йети, чучуна такой же наш современник, как и тот целакант?