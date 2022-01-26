Самую красивую студентку главного белорусского университета изнасиловали в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

28-летняя Алиса (имя изменено) — эффектная и довольно успешная девушка. Во время учёбы в Белорусском государственном университете у себя на родине она была признана самой красивой студенткой, получив титул "Мисс БГУ". Завершив учёбу, девушка переехала в Россию и устроилась на престижную работу в Москве в один из известных банков.

Алиса давно привыкла к вниманию со стороны мужчин. Но никогда не думала, что из-за этого ей придётся обращаться в полицию. Девушка рассказала оперативникам, что в одном из баров на Тверской, в центре Москвы, к ней подошли познакомиться несколько мужчин. Один из них представился Антоном (имя изменено). Они разговорились и красавица оставила ему свой номер телефона. Но Антон решил не ждать следующей встречи и сразу пригласить её на свидание. Он хотел увести девушку подальше от своих соперников и предложил переместились в другое заведение. Немного пообщавшись, Алиса поняла, что не хочет проводить с Антоном время. Она сообщила ему об этом. Но ухажер не сдавался, взял красавицу за руку и отвёл в третий бар. Мужчина думал, что алкоголь и танцы растопят её сердце. Но танцевать Алиса не хотела. Она попросила мужчину отвезти её домой.

Антон вызвал такси, и отвёз девушку к себе. Когда машина остановилась, Алиса отказалась из неё выходить. Но мужчина забрал у нее сумку с кошельком и телефоном, а саму девушку поднял на руки и занёс в квартиру. Он раздел свою гостью и открыл бутылку с алкоголем. Разливая горячительное по бокалам, Антон уверял девушку, что не причинит ей вреда, и что у него на неё очень большие планы. Алиса не собиралась оставаться, несколько раз она пыталась покинуть квартиру нового знакомого. Но мужчина отказывался возвращать ей вещи, сумку и телефон. По словам девушки, полночи мужчина склонял её к интиму, но она не соглашалась. Тогда новый знакомый изнасиловал девушку. Под утро он всё же отпустил Алису. Девушка вызвала себе такси и отправилась в полицию.

— Поступило заявление от 28-летней уроженки республики Беларусь, о том, что в баре она познакомилась с мужчиной, который в последствии увёз её к себе домой, где подверг изнасилованию, — сообщил источник kp.ru

Cейчас по данному заявлению полиция проводит проверку.

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