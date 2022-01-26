Самая большая парковка мира: акция протеста канадских дальнобойщиков может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Около 50 тысяч канадских дальнобойщиков соберутся в Оттаве на акцию протеста. Фото: The Canadian Press/ТАСС

В «Книге Гиннеса» сейчас отмечен самый длинный, египетский «конвой» 2020 года из машин, растянувшихся на 7.5 км. Акция протеста дальнобойщиков, которая сейчас проходит в Канаде, может перекрыть это достижение в 10 с лишним раз! Колонна траков идет из провинции Британская Колумбия в Оттаву и уже растянулась на 70 километров! А ведь в столицу едут еще и другие колонны, из других провинций.

Эмблема акции: «Борьба за свободу, которая никогда не должна была быть отнята у нас». (Эмблемы и коллажи в поддержку акции придумывает поддерживающее протест население, и выставляют в интернет).

Водители направляются в Оттаву, чтобы протестовать против нового требования властей о том, что для пересечения канадско-американской границы они должны вакцинироваться. Тысячи людей в связи с этим могут остаться без работы, а канадские потребители – без товаров. Прилавки некоторых магазинов в провинции Альберта уже совершенно пустые, о чем сообщил в своих твитах премьер провинции. Премьер-министр страны Джастин Трюдо отреагировал своеобразно: не отменил требование к дальнобойщикам, а заявил, что оппозиция пытается нажить политический капитал на ситуации.

Житель столицы предлагает дальнобойщикам бесплатно комнаты на любой срок в 10 минутах от центра, парковку, душ.

Грандиозный протест намечен на субботу, 29 января. К этому времени в столицу должны приехать дальнобойщики со всей страны и их американские коллеги. К слову, в акции участвуют и вакцинированные водители. Дальнобойщики подчеркивают, что они не против самих вакцин, а против политики принуждения и разделения граждан на категории.

Акция пользуется широкой поддержкой населения. С 14 января канадцы собрали для них около 5 млн долларов на бензин для участвующих в акции водителей.

- Я так тронута! Мы, иммигранты, думали, что канадцы зомбированные, а они оказались не такие, - говорит русская иммигрантка Галина Деваева. – Они второй год проводят митинги, и вот сейчас эти трудовые ребята отбросили все, объединились, и едут в Оттаву требовать свободы для всех! И это, в основном, коренные канадцы. Канада устала от бесконечных карантинов и запретов. Это совсем не та страна, в которую мы приехали в девяностые годы. Тогда она действительно была цветущей, свободной. Сейчас люди в стрессе уже долгое время, одна моя знакомая канадка сказала: «Я каждый день закрываюсь в ванной и плачу». Потому мы все поддерживаем тракеров и гордимся ими!

Еще одно приглашение – уже от сикха (фото телефона): «В любое время, 24 часа в сутки, если вам нужно теплое место, теплая еда, чай, любая помощь, добро пожаловать, с открытыми обьятиями, независимо от вашей веры, прошлого, вакцинного статуса и убеждений».

«Благослови вас Бог!» – слова, которыми заканчивается каждый второй комментарий под видео о двигающихся в столицу грузовиках.

Египетская колонна траков, которая вошла в “Книгу рекордов Гиннеса” в ноябре 2020, состояла из 480 машин. Канадские силы – около 50 000 машин. Местные жители шутят, что 29 января Оттава превратится в самую большую парковку мира.

Амиши приветствуют водителей тоже! Это христиане, похожие по образу жизни на русских духоборов. Живут преимущественно в США и Канаде удаленными от городов общинами.

Профсоюз дальнобойщиков не поддержал акцию.