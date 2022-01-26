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Общество26 января 2022 14:15

Отстрел и стерилизация не работают: бездомные собаки стали главными хищниками России

Автор диссертации о безнадзорных животных Эльмира Шамсувалеева рассказала, как решить проблему опасных дворняг
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Бездомные животные создают аварийные ситуации на дорогах, мешают птицам гнездоваться, создают шумовое загрязнение, психологическое напряжение в обществе

Бездомные животные создают аварийные ситуации на дорогах, мешают птицам гнездоваться, создают шумовое загрязнение, психологическое напряжение в обществе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Забайкалье бродячие собаки загрызли первоклассницу. О проблеме трубят годами, но воз и ныне там за исключением разве что Москвы и Санкт-Петербурга. Зоозащитники предлагают мирные пути решения, а их противники говорят, что действовать надо жестче — отстрел и отказ от гуманных идей.

Корреспондент kp.ru поговорил с третьей стороной «противостояния», которую редко слушают — ученым. Беседуем с доцентом Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также кафедры медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ кандидатом биологических наук Эльмирой Шамсувалеевой. Ее диссертация на соискание ученой степени посвящена проблеме бездомных собак.

Наивный вопрос: чем опасны бездомные собаки

— У человека и собаки 48 общих инфекций. Бездомные животные создают аварийные ситуации на дорогах, мешают птицам гнездоваться, создают шумовое загрязнение, психологическое напряжение в обществе. В деревнях безнадзорных собак дико ненавидят: они лезут в сараи, отлавливают животных на пастбище. Стая собак может привести щенков, чтобы просто обучить охоте. Придушат птиц — гусей, уток — и даже не утащат добычу.

Когда исчезает животное из Красной книги, закрывается очередной заказник, это активно не обсуждают. Хотя под угрозой редкие виды. Собака — не редкий вид, он супермассовый. Число этих бездомных хищников, кажется, сегодня самым большим в России. Но их защищают все подряд, а особей из Красной книги не защищаем…

Бродячие собаки начинают есть других диких животных. Тех же краснокнижных. А если не съели, то выжили с территории. Экологи много пишут о том, что бродячие собаки, например, наносят вред нацпарку «Лосиный остров» в столичном регионе. Собаки разбойничают в Волжско-Камском заповеднике в Татарстане. Ученые оттуда выяснили, что бездомных собак становится меньше в те годы, как только появляются волки. Происходит регуляция. Есть даже зоологи, которые считают, что надо поднять популяцию волков в лесах, чтобы решить проблему собак.

Откуда они берутся

— У ученых два противоположных мнения. По ним постоянно ведут споры.

Первое. Люди когда-то выбрасывали собак, и они безостановочно продолжают плодиться. Бездомные собаки и вправду выглядят беспородными. Но есть контраргумент: на улице собака может прожить два-три года. Потом они умирают либо от недостатка пищи, либо под колесами машин. Поэтому самостоятельно так долго плодиться они не могут.

Второе. У заводчиков, да и простых людей, перепроизводство собак. Идет выбраковка потомства — его массово выбрасывают, вывозят в леса, на дачи.

Почему сбиваются в стаи и нападают на людей

— Живым системам свойственно образовывать сообщества. Стаи птиц, стада копытных, прайды у львов, семьи у человека. Это не связано с агрессией. Агрессию вызывает чувство голода.

Про отстрел и стерилизацию

— Все, что делается для решения проблемы бездомных собак в России — фрагментарно. Вспоминаем о проблеме, когда что-то случается. Зоозащита должна основываться на научных исследованиях. У нас в стране много ученых, которые пишут диссертации, посвящают свою жизнь решению проблемы бездомных собак. Но на их мнение и работы у нас почему-то мало опираются.

Есть научные работы, которые говорят, что ОСВ (отлов, стерилизация и возврат — прим.авт.) не работает. Численность обратно возрастает. Прямой отстрел тоже неэффективен — популяция еще быстрее восстанавливается.

Отстреливать негуманно, делать на виду у людей и детей этого нельзя. Но давайте посмотрим на гуманный вариант: отловили. чипировали, стерилизовали и вернули на улицу. В итоге на улицах все те же бродячие собаки. Дети привыкают к этому, думают, что это норма — бездомная собака скитается по городу. Но ведь это не норма!

Есть зарубежное исследование, которое гласит: если в стране 70-80% владельческих собак (т.е. у них есть хозяин — прим.авт.) стерилизовано, то число бездомных псов резко сокращается. Для сравнения, в Казани стерилизованных собак 14%.

Если мы соглашаемся с идеей стерилизации только бездомных собак, значит, согласны, что эти животные остаются в наших городах. Но ведь их не должно быть в принципе! Поэтому нужно сделать так, чтобы на улице не было собак, значит, не надо будет никого стерилизовать.

Как решить проблему

— Наука экология говорит нам, что обилие животного на территории определяется двумя факторами: укрытие и пища. Если мы не хотим, чтобы у нас были бездомные собаки, то нужно лишить их этого. Достаточно всего два пункта выполнить, и проблема исчезнет.

Решать проблему может не только государство и местные власти. Простой человек тоже может сделать вклад.

1. Для кого-то это прозвучит грубо, но подкармливать бездомных собак — значит провоцировать рост их численности. Людям нужно постоянно объяснять, что не нужно этого делать.

2. Вопрос укрытий тоже горожане могут решить сами без участия государства. Гаражи, стройки, промзоны — там всегда есть охранник с будками. От этого нужно отказываться. Вплоть до введения штрафов для тех, кто продолжает держать собак для охраны таких мест.

3. Чипирование или обязательные учетные жетоны для собак. У людей есть ИНН, СНИЛС, паспорт. И у собаки должно быть право иметь документ, по которому ее могут опознать, вернуть хозяину. Но эта проблема на стыке социальной жизни и экологии. Когда речь заходит об обязательном чипировании, в пример приводят бедную бабушку с маленькой пенсией, которая не может этого позволить.

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