Усыплять или отстреливать: 50% опрошенных поддерживают крайние меры борьбы с бездомными собаками

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 10,3 тысячи человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После гибели 7-летней девочки в Забайкалье, которую загрызла свора бездомных собак, депутат местного Заксобрания Александр Михайлов предложил отлавливать и отстреливать уличных дворняжек. Сайт KP.RU решил выяснить, как к таким мерам относятся сами россияне.

Мы спросили «Как вы считаете, как можно справиться с проблемой бродячих собак на улицах?» и узнали, какие меры борьбы с проблемой считают приемлемыми наши читатели.

Оказалось, что половина респондентов поддерживают Михайлова и уверены, что уличных животных нужно усыплять или даже отстреливать, поскольку они несут большую опасность не только для детей, но и для взрослых.

«Жизнь человека дороже жизни животного. Если собаки попробовали крови, их надо уничтожить», - категорично заявляет участница исследования.

Треть опрошенных отмечают, что начинать нужно с хозяев собак. 28% полагают, что, в первую очередь, необходимо ужесточить наказание для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу и способствует усугублению ситуации.

Опрос: Только 1% россиян считают, что ситуация с бродячими животными находится под контролем

Еще 21% опрошенных заявляют, что бездомных собак необходимо отлавливать и передавать на содержание в приюты.

«Как можно убивать животных?! Они же не виноваты, что их выкинули как ненужную вещь. Естественно, собаки без хозяев и еды становятся агрессивными, поэтому нужно создавать для них хорошие приюты», - считает участница исследования.

«Собак надо отлавливать и держать в приютах. И при этом усилить ответственность для владельцев животных», - поддерживает ее другой участник опроса.

И только 1% участников исследования заявили, что считают существующие меры достаточными для решения проблемы бродячих животных.

Напомним, на сегодняшний день в России существует программа, согласно которой бродячих собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, а после отпускают в прежнее место обитания. Однако, по мнению большинства опрошенных, такая система не в силах решить проблему.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 10,3 тысячи человек.