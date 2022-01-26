«На людей нападают только собаки со сломанной психикой»: зоозащитница объяснила, каких дворняг опасаться на улицах

В России вновь заговорили о проблеме агрессивных дворняг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После убийства семилетней девочки из Забайкальского края стаей собак в России вновь заговорили о проблеме агрессивных дворняг. Звучат полярные мнения: от развертывания масштабной программы стерилизации до отказа от гуманных методов и возвращения отстрела. Корреспондент kp.ru спросил у руководитель приюта для животных «БиМ» Татьяны Порошиной (опыт в зоозащите 12 лет), почему собаки вообще нападают на людей:

«Нападают на людей бывшие домашние собаки со сломанной психикой. Например, пса выбросили щенком, или он сидел на цепи, из него жестокими методами хотели воспитать охранника, а потом выбросили. Я это знаю, так как не первый год работаю с животными. Обычные собаки, которые родились и выросли на улице, не проявляют агрессии к человеку. У нас в приюте живет собака, которая в селе нападала на людей, кусала прохожих. Мы ее поймали, и местные жители рассказали: раньше эта собака жила во дворе частного дома. Но дом сгорел и она убежала, хозяевам не нужна. В приюте животное абсолютно не агрессивно. Но стоит выпустить, она начинает бояться и проявляет агрессию.

Также агрессию собак вызывают запахи алкоголя — поэтому могут нападать на пьяных людей, — и запах крови. Если это еще и совпало с тем, что человек побежал, чем также спровоцировал животных, а потом упал и разбил нос, коленку — может случиться трагедия. Но вообще истории, когда собаки насмерть загрызли человека, для меня дикость. Для них все же это несвойственно.

До людей нужно донести: стерилизуйте домашних питомцев. Буквально сегодня нам звонили жители одного села. У ворот дома 15 кобелей собрались, дерутся. Все из-за того, что за воротами сидит течная сука. Февраль-начало марта — период собачьих свадеб. Течку кобель чувствует за два километра. Они становятся агрессивными в этот период, сбиваются в стаи.

Решить проблему бездомных собак поможет увеличение числа квот на стерилизацию. Сейчас в разных регионах зоозащитникам дают по несколько сотен таких субсидий, но этого мало. Акцию нужно распространить не только на приюты, но и сделать ее для частных лиц. Например, для пенсионеров и малоимущих. Чтобы они тоже могли приводить питомцев на бесплатную стерилизацию.

Так делают в Турции. А еще там на улицах стоят автоматы с едой. Все собаки стерилизованы и накормлены. Они никого не трогают. После стерилизации у собаки утихают гормоны, они перестают сбиваться в стаи. Поэтому проводить операцию нужно. Но заниматься этим должны не коммерсанты, которые выигрывают тендеры, а зоозащитники, которые понимают, как это делать правильно».

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