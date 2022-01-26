Почему украинцы едут в Россию распространять наркотики

В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело, которое грозит им пожизненным заключением Фото: Оперативная съемка

Накануне операции опера получили информацию о производстве метилэфедрона в одном из домов подмосковного поселка Поварово. За коттеджем было установлено скрытое наблюдение. Вскоре техника засекла, как подозреваемые что-то спрятали на опушке леса. Через некоторое время полицейским удалось задержать у тайника с поличным 26-летнего жителя Нижегородской области.

- Он успел положить в свою сумку 700 граммов наркотического средства – N-метилэфедрона, - пояснили в МВД России.

В доме полицейские задержали троих предприимчивых украинцев, которые уговорили местного жителя сдать им подвал дома, где они соорудили нарколабораторию. Мужчины заявили, что они обычные украинские парни, которым за неделю работы в России пообещали тысячу долларов. В полиции этой информации не поверили.

- Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с областными коллегами в поселке Поварово задержали четверых мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Во время обысков в подвале арендованного иностранцами дома были обнаружены почти два килограмма синтетического кокаина в трех свертках и трех колбах, прекурсоры, весы и записная книжка с местами закладок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По одному из указанных адресов, в арендованном преступниками гараже оперативники нашли еще 30 килограммов метилэфедрона и свыше 250 литров химикатов, которые используются в производстве наркотика.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков в особо крупном размере, которое грозит им пожизненным заключением.

Поимка ранее судимых за распространение наркотиков жителей Украины в России уже не редкость. А дело все в том, что на Украине на продаже наркотиков стало трудно заработать.

И дело не только в заработке. Никто не рискует конкурировать с государством: ведь несколько лет назад структуры Джорджа Сороса с помощью грантов, американо-украинских фондов стали активно развивать в самостийной и незалежной через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заместительную терапию для наркоманов.

Под видом борьбы с ВИЧ заботливые заокеанские друзья построили на Украине заводик, который производит сильнейший синтетический наркотик - метадон. Таблеточки раздают бесплатно в специальных пунктах украинским наркоманам, которые хотят перестать колоться героином. Понятно, что на Украине не принято отказываться от помощи. И у пунктов с халявой всегда есть очереди.

Вот только заместить внутривенные наркотики на Украине американцам никак не удается. В чем же дело? Оказывается, таблетки наркоманы получают исправно, после чего идут к школам, где продают их подросткам.

Проблема с наркоманией сегодня на Украине просто катастрофическая. На пляжах Одессы под ногами хрустят шприцы, а не ракушки. Интернет захлебывается роликами с выходками наркоманов на улицах украинских городов.

Заместительную терапию ВОЗ продвигает не только на Украине. Все больше в государственную схему распространения бесплатных наркотиков втягивают другие бывшие республики СССР: Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Киргизию, Молдавию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан и Таджикистан. Сил и мудрости отказаться от подобной "помощи" хватило только руководству России, Узбекистана и Туркменистана.