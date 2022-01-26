Резьба по кости, варган и северные наряды: Общественная палата на неделю превратилась в территорию Таймыра

Фото: Дмитрий Амбросимов

Главными героями мероприятия стали представители коренных народов Севера (долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы), а также их произведения художественного и декоративно-прикладного искусства.

«Все представленные здесь экспонаты – это произведения людей, которые живут в далеких глубинках», – призналась член Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Адея Еске. «Туда можно добраться только на снегоходах или вертолете, поэтому некоторые наши участники не смогли попасть на выставку. Но мы постарались привезти их работы и показать, как много прекрасного есть на Таймыре».

Фото: Дмитрий Амбросимов

В период председательства России в Арктическом совете, старта Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН, и в целях реализации указа Президента «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», вопросы сохранения и популяризации народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Таймыра приобрели особое значение. А потому все участники и гости назвали выставку крайне важной и актуальной.

«Мы живем бок о бок с коренными народами Севера, и наши добрососедские отношения являются залогом успешности, как развития и сохранения этносов на Таймыре, так и устойчивого развития компании на территории», – отметил директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов. «Для нас важно, чтобы наши соседи могли всегда сказать доброе слово о компании, не только потому что так надо, а потому что фактические дела, которые мы осуществляем, показывают, как глубоки и прочны наши связи, насколько мы умеем слышать и слушать друг друга, находить точки соприкосновения и вырабатывать совместные решения».

Фото: Дмитрий Амбросимов

Елена Шумилова, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера добавила: «В Москве у этих людей, которые традиционно проживают на своей земле, появляется возможность высокой трибуны: они могут еще раз поговорить о своих проблемах, еще раз озвучить свои чаяния. Самое важное, что здесь их слышат. Именно такие диалоги, именно такое взаимоотношение происходит на выставках. Мы становимся ближе, мы друг друга слышим, а значит, работаем на пользу тех самых коренных».

Несмотря на свою малочисленность, коренные народы Таймыра имеют возможность хранить и воспроизводить свое наследие с помощью искусства резьбы по кости, исполнения самобытных песен и танцев, приготовления национальной кухни и, конечно же, использования национального языка. Все это северяне продемонстрируют в рамках экспозиции, которая будет открыта в Общественной палате до 4 февраля.

Фото: Дмитрий Амбросимов

«Немногие же знают, какие культуры есть в отдаленных местах и у малочисленных народностей», – говорит Алексей Чунанчар, художник и косторез Таймырского дома народного творчества. «Вот мы и привезли свою культуру, свою выставку: картины, декоративно-прикладное творчество. Думаю, это хорошо транслировать на таких больших площадках, где можно заявить о себе и пригласить в наш край, где мы покажем все остальные прелести нашего Таймыра».

Церемония открытия выставки завершилась дегустацией национальных угощений и теплым общением гостей и организаторов. А уже 31 марта на Таймыре стартует Международный Форум «Устойчивое развитие коренных народов и социальная ответственность бизнеса», куда представители этносов также пригласили всех желающих.