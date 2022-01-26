Светлана Бондарчук похвасталась стройными ногами в экстремальном мини

Светлана Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». В главной роли в картине снялась любимица Альмодовара Пенелопа Крус. Оценить новую работу испанского гения пришли российские звезды: Светлана Бондарчук, Владимир Спиваков, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Варвара Шмыкова, Александр Кузнецов и другие знаменитости.

Светлана Бондарчук не пропускает ни одной светской премьеры. Каждый вечер экс-супруга режиссера Федора Бондарчука появляется то здесь, то там, свято следуя собственному девизу: «Тусоваться – это тоже работа». 53-летняя модель пришла в кинотеатр в экстремальном мини, похваставшись стройными ногами. На красной дорожке она позировала в черном пиджаке и белых сапогах.

На первый взгляд могло показаться, что на Светлане нет юбки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На первый взгляд могло показаться, что на Светлане нет юбки. Однако когда блондинка распахнула пиджак, все стало на свои места. Под жакетом на Бондарчук было очень короткое белое платье, выгодно подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Под жакетом на Бондарчук было очень короткое белое платье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова появилась под руку со своим бойфрендом, диджеем Даниилом Радловым. Влюбленные решили нарядиться в парные кардиганы Gucci и выглядели так мило, словно пришли на день рождения к любимой бабушке. Очевидно, что у пары в разгаре конфетно-букетный период: мало кто из уже давно сложившихся пар решится на подобные романтические чудачества.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова появилась со своим бойфрендом, диджеем Даниилом Радловым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги с 37-летним семейным стажем Владимир и Сати Спиваковы, хоть и оделись в одинаковой черно-белой гамме, но все же выбрали разные наряды. 77-летний музыкант дополнил свой образ элегантным шарфом, а его жены выбрала свободный брючный костюм в тонкую полоску.

Владимир и Сати Спиваковы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере появилась и актриса Ольга Сутулова – одна, без мужа Евгения Стычкина. 41-летняя артистка в октябре 2020 года впервые стала мамой. Видимо, супруг отпустил ее на громкую премьеру, а сам остался дома нянчится с сыном Михаилом.

Ольга Сутулова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новая драма Педро Альмадовара «Параллельные матери» уже получила множество благосклонных отзывов кинокритиков и была обласкана фестивальными жюри. Речь в картине идёт о двух испанках, Джанис и Анне, ставших матерями в один день. Они забеременели случайно и подружились в палате роддома. Их жизни будут протекать параллельно, пока неожиданным образом не окажутся связанными навсегда.