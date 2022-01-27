78 лет назад был освобожден блокадный Ленинград

Музей Победы проведет в этот памятный день уникальные бесплатные экскурсии с "эффектом присутствия" Фото: Минобороны РФ

Музей Победы анонсировал бесплатные экскурсии 27 января, в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Сообщается, что экскурсии (сеансы в 12:00, 14:00, 18:00 часов) будут иммерсивные - с эффектом присутствия в непокоренном Ленинграде той поры.

- С помощью сочетания уникальных экспонатов, мультимедийных комплексов, спецэффектов и декораций, воссозданных с потрясающей достоверностью, для посетителей музея создадут "эффект присутствия". Им расскажут о судьбе города и его жителей в страшное военное время, - заявили в Музее Победы.

Посетители увидят знаменитую Янтарную комнату, похищенную фашистами, заглянут в легендарную библиотеку – "Публичку", не закрывавшуюся ни на один день, в госпиталь, где медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, на завод, рабочие которого выполняли план, несмотря на голод и холод.

В это время в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея – музея медицины России и военно-медицинской службы, который называют "медицинским Эрмитажем" открылась экспозиция, посвященная блокадной медицине.

- Музей блокадной медицины - первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941– 1944 годах. На выставке представлены редкие документы и уникальные артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о героическом труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах, - говорится в сообщении Минобороны России.

В годы блокады в Ленинграде действовало более 370 медицинских учреждений. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и другие медицинские работники, которые трудились здесь, на протяжении почти 900 дней блокады заботились о раненых и больных. Рискуя собой ради пациентов, они сумели спасти десятки тысяч жизней защитников, тружеников тыла и жителей города.

Фото: Минобороны РФ

Одно из центральных мест экспозиции отдано отреставрированному санитарному автомобилю ГАЗ-АА, подлинному предмету из собрания Военно-медицинского музея. Легендарные "полуторки" в годы Великой Отечественной войны перевезли по Дороге жизни более 20 тысяч раненых и больных из блокадного Ленинграда.

Еще больше архивных документов о блокаде Ленинграда можно будет почерпнуть из нового исторического мультимедийного раздела на сайте Минобороны России https://iskra-1943.mil.ru/ "Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон".

В разделе опубликованы исторические архивные материалы, подробно описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО: представлены страницы исторических формуляров и журналов боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений, наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя, а также постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронтов, журналы боевых действий и оперативные документы периода операции по прорыву блокады (стратегическая операция "Искра" 1943 года).

"Публикация исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификации истории", - отмечается в сообщении Минобороны России.

К годовщине этого важного для страны исторического события сотрудники Следственного комитета подготовили и опубликовали документальный фильм о том, как люди выстояли в холод и голод, почему Кировский завод не остановил работу, какой памятник считается самым знаковым в крохотном Кронштадте, как немцы пытались уничтожить "Дорогу жизни" и каким испытаниям подвергся посвященный ей народный музей. Об этом и многом другом следователи рассказывают в своем документальном фильме "Ленинград. Город, ставший героем".

КСТАТИ

В Выборгском районе Санкт-Петербурга есть улица имени Героя Советского Союза снайпера 13-й стрелковой дивизии рядового Феодосия Смолячкова. История его жизни коротка, как выстрел. Окончил 6 классов школы фабрично-заводского ученичества в Ленинграде. Работал каменщиком. С 1941 года в рядах Красной Армии. 5 июля 1941 года вступил в 5-ю дивизию народного ополчения Выборгского района Ленинграда. Служил в разведке. Стал зачинателем снайперского движения в своем соединении. В своей роте Феодосий Смолячков подготовил 10 снайперов. Отличился при обороне Ленинграда, лично уничтожив 125 солдат и офицеров вермахта. В его наградном материале на присвоение звания Героя Советского Союза посмертно сказано: "15 января с.г. (1942 год – прим. ред.) верный сын Родины Смолячков на боевом посту был убит немецкими снайперами, которые давно охотились за ним". 15 Января 1942 года вражеская пуля оборвала жизнь героя, которому исполнилось только 18 лет.

Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА "КП"

27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику. Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные соединения народного ополчения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые отстояли город-герой Ленинград и прорвали блокаду. Воины-добровольцы проявляли мужество и героизм, превратив город в неприступную крепость. Именами героев названы улицы и районы города на Неве.