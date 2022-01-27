С лилипутами, но без стереотипов: В США решили переснять «Белоснежку и семь гномов»

В новой экранизации сказки Белоснежку сыграет актриса Рэйчел Зеглер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный американский актер и продюсер Питер Динклэйдж, сыгравший роль Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», раскритиковал планы корпорации Disney переснять анимационный фильм «Белоснежка», вышедший на экраны в 1938 году. По мнению актера, решение кинокомпании пригласить для исполнения ролей гномов людей с карликовостью будет способствовать укоренению стереотипов.

– Я был немного озадачен, когда они сказали, что очень гордятся тем, что Белоснежку будет впервые играть латиноамериканка. Но в конечном итоге вы все равно рассказываете историю Белоснежки и семи гномов… С одной стороны, вы поступаете прогрессивно, с другой – все равно рассказываете эту устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере, – заявил Динклэйдж.

В Disney на критику отреагировали и пообещали принять окончательное решение с «представителями сообщества людей малого роста».

Известно, что Белоснежку в новой экранизации, которая, по заявлению представителей кинокорпорации должна будет исправить ошибки ленты 1938 года, сыграет американская актриса Рэйчел Зеглер, а в роли Злой королевы зрители увидят «Чудо-женщину» – израильтянку Галь Гадот.

Что будет с друзьями Белоснежки, пока непонятно, но в свете царящей в американском кинематографе толерантности, переворачивающей мир с ног на голову, не исключено, что на роли гномов пригласят баскетбольную команду.

Роль главной злодейки досталась Галь Гадот. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце концов, после дифирамбов, которые на Западе пели сериалу «Бриджертоны» от Netflix, ожидать можно чего угодно. В сериале рассказывается о жизни высшего общества Британии начала XIX века, при этом значительную часть ролей, включая королеву Шарлотту и графа Гастингса, сыграли темнокожие актеры. Робкие попытки отдельных зрителей критиков возразить против такого попрания исторической справедливости утонули в славословиях борцов за расовую, гендерную и прочие виды справедливости.