Стартап для ленивых: Британец неплохо зарабатывает, стоя в очередях

Фредди Беккит сделал стояние в очередях своей второй профессией. Фото: Shutterstock

31-летний писатель-историк из Лондона Фредди Беккит сделал стояние в очередях своей второй профессией. По словам молодого человека, это занятие приносит ему неплохой доход.

«Профессиональным стоянием» Беккит занимается уже три года. Он рассказал, что на мысль заняться подобным бизнесом его подвига подборка в британских СМИ о самой неквалифицированной работе. Именно тогда ему пришла в голову мысль, что зарабатывать таким образом достаточно легко.

– Я могу стоять в очередях часами, для меня это своеобразный вид искусства, – заявил Беккит журналистам.

Среди клиентов молодого человека, как правило, обеспеченные и занятые люди, которым проще заплатить деньги, чем потратить время на стояние в очереди в надежде попасть на вожделенное мероприятие или шоу.

Беккит берет за свои услуги 20 фунтов за час (немногим больше 2100 рублей) и очень жалеет, что не может поднять расценки.

– Я не думаю, что могу брать больше 20 фунтов стерлингов в час, поскольку это не требует каких-либо навыков или даже тяжелой работы. Зато это дает мне большую гибкость, чтобы зарабатывать и вписываться в мой писательский график, – поведал он.

В хороший день Беккит может заработать до 160 фунтов (около 17000 рублей), но чаще всего этого не случается, потому что очереди, как правило, короткие, а клиентов у молодого человека не так уж много. Кроме того, трудно запланировать – сколько именно уйдет времени на тот или иной заказ.

Одним из личных рекордов Беккита является работа во время проведения в Лондоне выставки работ Кристиана Диора – тогда он провел в очереди 8 часов без перерыва.