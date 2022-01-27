В Приморье задержаны контрабандисты с виски, трепангом и лекарствами

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержали группу иностранных контрабандистов, которые пытались вывезти из России по морю товары на несколько десятков миллионов рублей.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержали группу иностранных контрабандистов, которые пытались вывезти из России по морю товары на несколько десятков миллионов рублей.

- Пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу водных биологических ресурсов, алкогольной продукции и медицинских препаратов, - сообщили в ФСБ России.

Нарушителей таможенного законодательство взяли с поличным на берегу бухты Стеклянная Уссурийского залива.

На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ России можно видеть задержание 3 иностранцев и гражданин России, которые спланировали незаконный вывоз более 350 килограммов незаконно добытого дальневосточного трепанга в сушенном виде, свыше 140 литров шотландского виски и 26 коробок с медикаментами российского производства общей стоимостью порядка 20 миллионов рублей.

Эксперты изучают товары на подлинность, по результатам исследований будет принято процессуальное решение.