Полиция проверяет 17-летнюю финалистку шоу «Голос. Дети» на причастность к минированию собственного университета

Веронике Сыромля известна как финалистка телевизионного шоу «Голос. Дети 5». Фото: YouTube

В полицию обратился начальник службы безопасности Московского государственного университета культуры. Мужчина сообщил оперативникам, что на почту ВУЗа пришло электронное письмо с угрозами взрыва. Интернет-террорист написал, что заминировал корпуса музыкального факультета. Всех студентов пришлось срочно эвакуировать, а все здание тщательно проверять кинологу с собакой. К счастью, никакого взрывного устройства обнаружено не было.

После обследования здания и возобновления занятий, полицейские проверили само электронное письмо. В стандартном тексте с угрозами, который последнее время часто рассылают в различные учреждения и университеты, не было ничего примечательного, однако полицейских больше заинтересовал электронный адрес отправителя. Оказалось, что почта с которой было отправлено письмо, принадлежит 17-летней Веронике Сыромля, студентке первого курса этого университета. Девушка известна как участница и финалистка телевизионного шоу «Голос. Дети 5», а также своим выступлением на концерте в Кремле по случаю Дня Победы.

«В ходе проверки электронного письма с угрозами о минировании корпуса музыкального факультета Московского государственного университета культуры было установлено, что письмо было отправлено с электронного адреса студентки первого курса 17-летней Вероники Сыромля. В данный момент девочка находится на каникулах в городе Севастополе», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По возвращению с отдыха, студентку ждет серьезный разговор с полицейскими. Оперативники не исключают, что кто-то мог взломать почту известной певицы и намеренно отправить письмо с угрозами от ее имени. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.