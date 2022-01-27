Известный продюсер раскрыл грандиозный обман вокруг Ольги Бузовой

Максим Фадеев назвал Ольгу Бузовой жертвой собственных продюсеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Вокальные данные Ольги Бузовой уже давно стали притчей во языцех, но отсутствие голоса и профессиональной подготовки не мешает ей строить карьеру на сцене. Фонограмма животворящая делает свое дело, но порой, когда случаются технические неполадки, звезде "Дома-2" приходится выступать живьем. Так, в Сети распространились десятки видео с недавнего шоу VK Fest, где Бузова пела сама. Зрелище не для слабонервных: Оля хрипит, задыхается, не попадает в ноты...

Как оказалось, неприглядные записи прослушал и продюсер Максим Фадеев. И хотя они явно резанули слух музыканта, критиковать поющую ведущую он не стал.

- Я никогда не буду осуждать эту девчонку, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Люди, которые рядом с ней, толкают ее на разные странные поступки, - высказался продюсер в прямом эфире на своей странице в Инстаграме. - Поэтому тут вина даже не Ольги Бузовой, а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису. Я говорю о продюсерах, руководителях телеканалов и театров.

В этой ситуации, по мнению Максима Фадеева, страдают и сама Бузова, и ее аудитория, да и весь шоу-бизнес в целом. И только одна сторона в плюсе.

- Оля тоже жертва тех людей, которые на всем этом зарабатывают, - заявил музыкант о продюсерах звезды "Дома-2". - Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии - это очевидно. Она прекрасная телеведущая. Но почему нужно быть обязательно еще певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что лучше всего получается?

Между тем, на днях Ольга Бузова выпустила новый трек "Не буди во мне зверя", где попробовала себя в качестве рэперши. Но песня, набитая рифмами "малышка - винишка - интрижка" "киска - писка" и "силы - вилы", аудитории не слишком-то зашла. За два дня при 23-миллионной армии подписчиков Бузовой клип набрал на YouTube всего 170 тысяч просмотров и сотни негативных комментариев. "Похоже, Оля хочет побить рекорд "Мало половин", но это был первый и последний ее прорыв. С каждым разом слушать ее новинки становится все более невыносимо", "Ничего не меняется: ни голоса, ни музыки, ни эстетики", "Все клипы, как под копирку", - пишут недовольные зрители.