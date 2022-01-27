Взгляд из Киева Михаила Погребинского: Американцы демонстрируют панику

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинский полагает, что масштабный конфликт между Россией и Украиной маловероятен. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

«НЕ ЧИТАЙТЕ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ»

- Михаил Борисович, если посмотреть новости об Украине, то ощущение, что каждый украинец уже готов воевать против России с оружием в руках. Многие даже закупают его… Вы же в Киеве, видите это вживую. Все так?

- Если читать английские газеты за обедом, то, наверное, можно составить такое представление. Я английских газет не читаю за обедом. А когда я хожу в магазин, вообще не вижу никакого напряга, никаких пустых полок. Какая-то полусонная атмосфера зимней погоды.

Мне звонят многие люди, спрашивают, будет ли война. Наши руководители уже заявили, что все под контролем, спокойно, ничего не будет. Кого-то это успокаивает. Но есть же слабые психикой товарищи, которым достаточно только сказать: не покупайте соль и спички, - и они бросятся немедленно их покупать.

- В Киеве, может, не все замечают? А из Лондона и Вашингтона виднее.

- По-моему, это большой прокол англосаксов. Я считаю, они просто попали в дурацкую ситуацию, которая, скорее, вызывает ироническую улыбку. Если президент, министр обороны, руководитель СНБО Украины говорят, что мы не видим признаков скорого нападения, а какая-то дура, пресс-секретарь Белого дома говорит, что вы не туда смотрите, - такое впечатление, что американцы придумали эту историю. Как выход из сложного положения, в котором они оказались после «ультиматума Путина». Мы сейчас всех запугаем Москвой. А потом как бы договоримся. И скажем: зато мы спасли Украину от коварного Путина.

«ГЕНЕРАЛЫ РАЗБЕРУТСЯ»

- Впервые вижу, чтобы Зеленский перечил Вашингтону. США нагнетают, а он говорит: нет причин для паники.

- Думаю, это потому, что на него давят, заставляя выполнить Минские соглашения. И не гарантируют, что ему за это ничего не будет. Он бы не прочь выполнить, но тогда американцы должны сказать: мы построим Порошенко, Авакова и прочих, они не будут на тебя наезжать, не будет капитуляции.

- Вы думаете, американцы принуждают его «Минск» выполнять, а не пытаться силой взять Донбасс?

- Они ничего не выиграют от этой войны! Кстати, не факт, что от России последует жесткий ответ. Он может быть очень локальный. И остановит любую провокацию. Просто начальник Генштаба России Герасимов позвонит в объединенный штаб США и скажет: вы там разберитесь, а то плохо будет всем. И я думаю, генералы разберутся.

- Зачем же Запад так нагнетает – истерика в СМИ, поставки оружия, эвакуация посольств…

- По-моему, они в панике. Они себя ведут так, как будто сами не понимают, что завтра будет. Неслучайно просят не публиковать их ответ Москве. Даже факт, что они согласились на письменный ответ, уже пример паники, а не отказа. Посмотрите на Блинкена. Видно, что перепуган человек. Главный прием Путина, который их озадачивает и заставляет дрожать, это то, что он не говорит, как ответит, если они отвергнут его «ультиматум». Это самое опасное. Поэтому они придумывают всякую фигню, типа оккупационного правительства Мураева и прочее.

- А как вам, кстати, эта версия?

- Полный бред! Смешно. И это тоже элементы паники. США могли бы придумать более правдоподобный состав «марионеточной власти». Но нет - 45-летний парень, выглядящий как 18-летний подросток, который может обмануть только экзальтированных женщин. И их набирается немало, почти 5% у него рейтинг. Но это все равно смешно.

«КОРМИТЬ 40 МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ? ЗАЧЕМ?»

- Многие обсуждают варианты - вдруг Россия действительно проведет какую-то «ограниченную» военную операцию, назвав ее «миротворческой», «принуждением к миру», как в 2008-м в Грузии. Насколько серьезное сопротивление она может встретить на Украине?

- Я считаю, компетентные люди, которые советуют Кремлю, должны были бы объяснить, что достаточно много людей будут активно противодействовать российским военным. Они реально мотивированы. На фига это надо Путину? Ему надо решить проблему Украины, но как-то иначе.

- И чем, по-вашему, закончится это обострение?

- Мне кажется, оно закончится если не сразу после ближайшей встречи Блинкена и Лаврова, то на следующей неделе. Они скажут, что вышли на какую-то линию поиска компромисса. А точки должны расставить первые лица – Путин с Байденом.

- То есть, в сценарий войны между Россией и Украиной вы не верите?

- Не верю. Я понимаю, что у нас есть много уродов, которые хотели бы погреть руки, когда будут погибать не их дети. Но я просто считаю, что нет никакого желания и интереса у России влезать в это дерьмо, которое просто невозможно будет разрулить. Если бы у нас была оппозиция, которая могла перехватить власть, решить все тяжелейшие проблемы, которые есть сейчас, чтобы, как говорил Путин, что на исторических землях России не строилась анти-Россия, - то была бы другая картина. Страна потенциально имела бы шанс. Но такой оппозиции сейчас в Украине нет. Менять шило на мыло? Оккупировать страну, чтоб кормить потом 40 миллионов людей (население Украины. - Ред.)? Зачем?

- И украинские власти могут без отмашки из США устроить военную провокацию?

- Такое вероятно. А, может, кто-то и в Америке готов подзуживать. Там же разные люди и силы есть. Помните, как в 2008 году было в Грузии? Но, я надеюсь, начальники штабов России и США переговорят и урегулируют это, чтобы не получить такую большую войну, которой реально ни Москве, ни Вашингтону не надо.