Располневшая певица Марина Девятова раскрыла правду о своей тяжелой болезни: "Вытаскивали меня"

38-летняя артистка год не появлялась на публике. Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей!", Россия 1

Певица Марина Девятова не так давно шокировала поклонников. Певица появилась в гостях у Андрея Малахова, однако телезрители ее не сразу узнали. Артистка сильно располнела. А на днях 38-летняя красавица рассказала о своем недуге.

Марина Девятова призналась, что за последние два года столкнулась с ударами судьбы. Певица не появлялась на публике. Она тяжело заболела.

"Была депрессия, сеансы с психотерапевтом, разочарование во всем... Плакали, рыдали. Сплошное разочарование, уныние, стресс... Я поняла, что эта клоака меня засасывает, и обратилась к психологам. Они потихонечку вытаскивали меня из этого состояния", - цитирует ее "СтарХит".

По ее словам, врачи в прямом смысле "что называется, разбирали голову, чтобы она просто не сошла с ума". "Ведь моя семья рушилась на глазах. И, помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера. Все обошлось без всяких транквилизаторов", - поведала артистка.

Болезнь, конечно, больно ударила по звезде эстрады. После ее появления в шоу Андрея Малахова многие зрители заметили, что вокалистка очень изменилась внешне. "По поводу того, что я прибавила в весе. Понимаете, за эти два года я успела и сильно похудеть, и очень поправиться - все из-за того, что полностью полетела гормональная система. Мне приходилось неимоверным трудом вытаскивать себя", - откровенничает она.

Марина справедливо заметила, что как только у известного человека возникают проблемы или случаются драмы в жизни, про него моментально забывают. "И только родные и близкие могут поддержать по-настоящему. Мне чихать на то, что про меня говорят, главное, что я перед своей совестью чиста", - резюмировала Девятова.