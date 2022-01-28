Виктория Боня шокировала Куршевель, прокатившись на лыжах в купальнике

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня сейчас отдыхает в Куршевеле. 42-летняя модель катается на горных лыжах и демонстрирует поклонникам в Инстаграме красивые пейзажи заснеженных Альп. Любуясь этим великолепием, подписчики спросили Боню: а слабо скатиться со склона не в горнолыжном комбинезоне, а в купальнике? Оказалось, что не слабо. Виктория не испугалась вызова и воплотила мечту поклонников в жизнь. Видеоотчетом о своей прогулке она поделилась на своей странице.

В ролике Боня в темно-синем купальнике скатывается на лыжах по склону, демонстрируя стройные ноги и упругие ягодицы. При этом катающиеся на заднем плане туристы одеты в комбинезоны, так что Виктория и ее наряд разительно выделяются на общем фоне.

- Ну что. Это была ваша идея, и я ее воплотила, - сообщила модель. - Мы же из Сибири, нас холодом не возьмёшь.

Модель не испугалась холода. Фото: кадр видео.

Подписчики в комментариях восхищаются смелостью Бони и делают комплименты ее стройной фигуре. Многие интересуются, кто же снимал Вику во время ее горнолыжной авантюры. Кое-кто высказал предположение, что автором пикантной видеосъемки стал жених Бони. Недавно телеведущая объявила о помолвке. В Инстаграме Виктория похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее суженый. Имени своего жениха Боня не раскрывает и только говорит, что он – не из России.

- Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь! – пошутила Боня в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime TV.

Виктория рассказала, что знает своего избранника давно. Сначала они встречались, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. И вот теперь между ними проскочила искра.

В ролике Боня в темно-синем купальнике скатывается на лыжах по cклону. Фото: кадр видео.

- Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу, - призналась телеведущая. - Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию.

Еще один довод, из-за которого Виктория не собирается переезжать в Россию, - ее дочь Анджелина. Отец 9-летней дочки Бони Алекс Смерфит живет в Монако, и Боня не хочет увозить девочку далеко от него. Поэтому брак с иностранцем в этой ситуации – лучшее решение.

- У меня же есть дочь, я не могу ее привезти в Россию, я не могу забрать ее из среды, в которой она растет, - сообщила Боня.