«Аллуся»: Галкин поделился нежным снимком Пугачевой

Шоумен живет в замке за городом с женой Аллой Пугачевой и детьми – восьмилетними Гарри и Лизой. Фото: Инстаграм.

Максим Галкин недавно признался, что поклонники обеспокоены отсутствием новостей в ленте его Инстаграма. Мол, все хвастаются снимками с Мальдив и из Куршевеля, и только в блоге телеведущего – тишина.

- Все публикуют фотографии, где отдыхают на море или в горах, а мы дома сидим, никуда не ездили, что вы хотите увидеть? Если только вид из окна, - рассуждал юморист.

В ответ подписчики потребовали поделиться свежим фото его жены Аллы Пугачевой.

Максим не заставил их долго ждать и опубликовал на своей странице снимок певицы. Галкин снял супругу во время прогулки: одетая в розовый пуховик Алла стоит на фоне заснеженного пейзажа. Половина ее лица скрыта массивным капюшоном, но все равно заметно, что Алла Борисовна снялась практически без макияжа. Фото получилось очень нежным: 72-летняя звезда выглядит естественно и мило.

- Аллуся, - подписал фото Максим.

Галкин снял супругу Аллу Пугачеву во время прогулки. Фото: Инстаграм.

Подписчики отметили, что Пугачева на фото – копия своей дочери Кристины Орбакайте. Многие считают, что розовый цвет Алле Борисовне очень к лицу: он молодит и освежает. Пугачева - настоящая модница и знает толк в красивых вещах. Например, пуховик итальянской марки Khrisjoy, в котором она отправилась на прогулку, стоит около 90 тысяч рублей. Поклонники считают, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу.

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она стала предпочитать тусовкам и вечеринкам домашние вечера в кругу семьи. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с Максимом Галкиным – восьмилетних Гарри и Лизы. Дети растут очень музыкальными и артистичными, они явно унаследовали родительские таланты. Певица делает вместе с ними уроки и, по словам Максима, помогает им справиться с заданиями по русскому и математике.

Недавно юморист обмолвился, что в жизни за городом есть свои минусы. Замок Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь – одно из самых известных звездных жилищ. В очередном выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» шоумен признался, что уже устал от своей помпезной жилплощади за городом. Максим строил замок в качестве семейного гнездышка, способного впечатлить окружающих. Но иногда от него хочется отдохнуть. Например, в обычной московской квартире.

- Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле, - рассказал Галкин.