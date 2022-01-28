«Я 50 раз слышал на собеседовании «нет», потому что без руки»: Парень-киборг из Хабаровска стал пилотом-испытателем в Сколково и теперь мечтает о Евровидении

Фото: Фонд "Люди будущего"

Илья умеет чистить картошку. Или тасовать карты. Даже играть в бильярд. Умеет всё, на что по заверениям разработчиков способен протез. И даже больше. Когда парня спрашивают, что делает его робо-рука, а это самый частый вопрос к Морковскому, он с улыбкой отвечает, что делал уже сотни вещей, для чего формально протез не предназначен.

Ограниченные возможности? Нет, Илья про такое не слышал. Он – киборг, человек с рукой робота. О том, как при помощи фонда «Люди будущего» парень изменил свою жизнь и о новом проекте, который поможет людям «беЗконечности» найти работу, порталу «Открытые НКО» рассказали Илья и руководитель фонда Александра Будник.

По гаражам с одной рукой

Рассказ о себе Илья часто начинает с красивой фразы:

- Родился я на берегу Тихого океана.

Не в Мексике или Канаде, а в российском городе Хабаровске. Сразу после рождения мальчика его маме сказали, что у ребенка аплазия (врожденное отсутствие или недоразвитие какого-либо органа).

- У меня не было руки с самого моего рождения. Я даже не знал, как это - иметь две руки и быть как все, на равных. С самого детства мне пришлось доказывать себе и самое главное обществу, что я могу быть как Вы и даже лучше, - рассказывает Илья Морковский.

Фото: Фонд "Люди будущего"

В четыре года он уже понял, что выбор есть – либо он сидит и сам себя жалеет, потому что не получается. Либо пробует. Еще пробует, и так, пока не получится. Илья выбрал второй вариант. Он вместе с друзьями лазил на гаражи, подтягиваясь на одной руке, он научился кататься на соседском велосипеде, потому что свой родители ему боялись покупать. А когда пришел домой и гордо заявил – я научился. Мама и папа тут же потратили месячную зарплату на двухколесный голубой «Школьник».

- Подумаешь, нет руки, проблема что ли. Благо, у меня были верные друзья и моя прекрасная мама, которые поддерживали меня. Я решил жить так, словно в мире нет никаких преград. Так я стал КМС по плаванию, готовился на параолимпийские игры. Больше 10 лет был артистом в популярной группе Дальнего востока – Next Emercom. Объездил всю Россию, работал в МЧС.

«К клиентам нельзя – им будет неудобно»

Потом Илья решил переехать в Москву. Понял, что на Дальнем Востоке перепробовал всё, что было интересно, и пора бы уже двигаться дальше. На тот момент он работал менеджером по трансферам в банке. Договорился, что его оформят переводом в другой банк, уже московский.

- Я с блеском прошел обучение на кредитного эксперта, вышел в офис и… меня уволили. Потому что нет руки. Начальство увидело меня и решило, что к клиентам такого сотрудника допускать нельзя – «людям будет неудобно». Если проще, то посчитали, что я буду отпугивать клиентов. Предложили взамен работу курьером, от которой я, естественно, отказался.

Так Илья оказался в чужом городе без работы, друзей и семьи, но не подумал сдаваться.

- Не вышло там – получится в другом месте. Больше 50 раз, я услышал «нет» на собеседованиях, потому что у меня не было руки и протеза. Но я нашел способ, как доказать этому обществу, что я на равных с ним. И даже лучше, чем те, кто говорил мне нет столько раз.

Фото: Фонд "Люди будущего"

В Интернете парень увидел современные бионические протезы. Они не были похожи на «руки от манекенов», какими пользуются многие инвалиды. Наоборот – выглядели, так, словно это аксессуар, выскочивший в реальность из фантастического фильма или компьютерной игры. Словом – Илья понял, насколько протез может быть классным. Внешне и по функционалу. И захотел такой же. Правда, цена кусалась. Да и с работой еще не наладилось.

- Изначально я пытался получить протез от государства, - продолжает Илья. - Но ни в родном Хабаровском крае, ни в Москве мне не удалось этого добиться. Я собрал все документы, прошел все комиссии, но в итоге результат выходил на ноль.

А потом в его жизни появилась Александра Будник, директор благотворительного фонда «Люди будущего». Эта общественная организация уже несколько лет помогает детям и взрослым с инвалидностью получить современные бионические протезы от компании «Моторика» совершенно бесплатно.

- Саша мне предложила идею благотворительного сбора. Пришлось справиться с естественным стеснением. Ведь я взрослый, а благотворительность обычно направлена на детей. Помню, как однажды сказал ей, что протез для меня – это что-то вроде пинка, который помог бы мне взлететь и бороться дальше. А она ответила: «Тогда не нужно переживать, что не получится. Если тебе нужен пинок – я тебе его дам. А ты уж, пожалуйста, взлети».

Деньги на протез для Илья собрали рекордно быстро, учитывая, что сбор шел для взрослого подопечного фонда. Такая помощь многих людей, объединившихся, чтобы помочь, вдоховила парня.

- Я получил свой пинок. Понял - дальше останавливаться нет смысла.

И теперь те, кто когда-то говорил ему «нет», могут только смотреть со стороны на успешного фотографа, блогера, пилота испытателя кибер-рук от Skolkovo. Илья обзавелся сотнями подписчиков в разных соцсетях.

Он снимает интервью с другими киборгами, рассказывает, как работают протезы, делает обзоры новых прототипов кибер-рук. И помогает другим подопечным фонда «Люди будущего» перестать быть инвалидом, а стать человеком, который может всё.

- Мой хештэг #ИльяКиборг за год набрал 110 миллионов просмотров. Я рассказываю людям, как не сдаваться, как привыкнуть с жизни с протезом. Объясняю, сколько новых возможностей это может дать человеку и как заставляет поверить и принять себя нового, современного, дополненного. По моей истории даже сняли короткометражный фильм! Настоящий фильм, я не верю сам в это.

Новая цель Ильи – стать первым инклюзивным кибер-исполнителем популярной музыки и поехать на Евровидение от России.

- Я записал уже третью песню, так что в ближайшее время выйдет мой первый инклюзивный альбом. Первый Bionic Артист в России! Мечтайте, идите вперёд и никогда не опускайте свои руки, если они у вас, конечно, есть, - советует Илья.

Фото: Фонд "Люди будущего"

Работа для киборгов

Можно было бы сказать, что Илья нашел работу и дело по душе «несмотря на». Но это будет неправда. Никаких «вопреки» нет. Если хочешь – бери и делай. Теперь, как абмассадор фонда «Люди будущего», парень будет помогать общественникам в новом проекте – «Герои Безконечности». Это программа по трудоустройству людей с протезами.

- Идея проекта родилась из историй моих подопечных. Так уж вышло, что каждый из них прошел сложный путь не только по поиску себя, но и работы своей мечты. Поскольку отличие по внешнему признаку зачастую перевешивает все профессиональные качества человека в глазах работодателя, - говорит руководитель фонда «Люди будущего» Александра Будник.

Но действительность другая. Те самые отличия, что так пугают работодателя, наоборот делают из просто профессионала – того же профессионала, но который вдвое или втрое более ответственный, чем его коллеги без инвалидности.

- Каждый из моих подопечных по-своему талантлив. И талант этот проистекает из постоянного желания совершенствования, практики и той самой искры, которой не лишен каждый человек. Илья Морковский – великолепный шоумен, пилот-испытатель, писатель, фотограф, автор статей, несмотря на протез. Его успех вдохновил меня, придал уверенности в том, что реально изменить судьбу человека благодаря небольшой помощи. Мое содействие ему стало своеобразным пинком и мне тоже. Поэтому, когда появилась следующая моя подопечная с подобным запросом, то у меня не было сомнений насчет того, что делать дальше, -признается Александра.

Когда Элина Жукова обратилась в фонд, был запрос только на протез. Но в разговоре, девушка обмолвилась о своей мечте стать дизайнером. Еще в колледже она увлеклась графикой, накопила целую папку работ. Александра увидела работы, усидеть не смогла. Поняла, что этому человеку нужна не только бионическая рука, ей нужно место, где она сможет свой талант реализовать.

- У меня были связи в дизайнерской среде. И мне удалось организовать ей собеседование в одном из крупнейших рекламных агентств. Никого уговаривать в компании не пришлось – я просто показала работы Элины. Остальное зависело непосредственно от неё, и она прошла это собеседование с блеском. Так Элина начала работать в Red Communication Group. Она продемонстрировала отличные результаты, и сейчас работает с крупными брендами, создавая уникальные и продаваемые дизайны. И это только начало.

Александра поняла, что подопечным фонда часто нужен лишь небольшой «толчок», а дальше талант и желание человека сделают свое дело. Эта небольшая и в тоже время огромная помощь вылилась в проект «Герои Безконечности». Он стартует с февраля 2022 года.

В фонде уже нашли партнеров, готовых помочь в реализации проекта по трудоустройству людей с протезами. Вместе с digital-агентством Fistashki команда фонда «Люди будущего» будут создавать базу работодателей и базу тех, кому нужна работа. И соединять этих людей.

- Наша задача – привлечь как можно больше общественного внимания к проблеме. Мы намерены изменить общественное мышление. Ведь меняя мышление – мы меняем мир! Кроме того, мы хотим достучаться до широкого круга работодателей и рассказать им то, что знаем о трудоспособности людей с ОВЗ,- говорит Александра Будник.

К проекту уже присоединяются компании-друзья фонда из самых разных сфер: от маркетинга до программирования. Любой работодатель может внести свою компанию в базу, открыв вакансию, дружественную к людям с протезами и без.

- О нашем проекте можно рассказать друзьям, прийти с этой идеей к своему работодателю,- говорит руководитель фонда. - Если вы сами соискатель, потенциальный, или уже киборг –ждем ваше резюме. Мы уверены, что наш проект – это путь к новым возможностям. Для одних – найти прекрасного сотрудника, для других – реализовать свой потенциал на полную катушку.

Участники программы получат шанс попробовать себя в разных компаниях, например, записываясь на стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. Или послушать лекцию о том, как проходить собеседования, как составлять резюме и правильно себя преподносить. Проект в формате пилотного будет работать полгода, а дальше в фонде надеются масштабировать «Герои безконечности» на разные города.

- Сейчас благотворительность вызывает как положительные отзывы, так и отрицательные,- говорит Александра. - Наш проект – это шанс показать, что благотворительность может не только собирать средства. Мы хотим сломать старые стереотипы, преодолеть сомнение и показать, сколько мы можем дать миру. И мы верим, что этот старт, это маленькое начало – поможет многим людям в их великих свершениях.

Как поддержать проект:

1) О проекте можно рассказать друзьям, прийти с этой идеей к своему работодателю;

2) Если вы сами работодатель, то можете открыть вакансию дружественную к людям с протезами (или без);

3) Если вы соискатель, потенциальный, или уже киборг – откликнуться и прислать резюме на future.found@yandex.ru;

4) Можно помогать распространению информации о проекте на своем и дружественных ресурсах, даже в социальных сетях;

5) Так же можно связаться с командой фонда «Люди будущего» и предложить свой вариант поддержки, поскольку любое участие важно для проекта.