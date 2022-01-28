Мошенники обманули заслуженного лётчика РФ на 12 млн при покупке криптовалюты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 61-летний Леонид Ч., заслуженный летчик-испытатель РФ. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. По словам пилота, в конце декабря прошлого года он наткнулся в интернете на сайт предлагающий инвестиции в криптовалюту. Леонид решил попробовать и зарегестрировался на платформе. Сразу с ним связался некий мужчина по имени Иван, представившийся брокером этого ресурса. Иван подробно рассказывал пилоту, что нужно делать на сайте и как работать с инвестициями. Под его руководством Леонид перевел более 12 млн рублей на известную криптовалютную площадку. Однако сразу после перевода, деньги Леонида исчезли со счета, а брокер Иван перестал выходить на связь.

«Потерпевший летчик-испытатель Леонид Ч. рассказал полицейским, что работал с брокером-мошенником практическим месяц, с 27 декабря по 24 января. Мужчина убеждал пилота в надежности инвестиций и руководил каждым его шагом в сфере инвестиций. Поняв, что у потерпевшего имеется крупная сумма денег, мошенник убедил пилота вложить все сбережения в криптовалюту. Потерпевший перевел 12 172 000 рублей на счет одной из криптовалютных площадок. Сразу после перевода деньги со счета Леонида похитили, а брокер перестал выходить на связь», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит разыскать мошенника, обокравшего известного летчика, а также установить каким образом он получил доступ к счету мужчины на криптовалютной площадке.

Леонид Ч. - капитан, летчик испытатель 1-го класса. Пилот участвовал в летных испытаниях таких самолетов, как Су-27, МиГ-29, Су-24. В 2005 году установил мировой рекорд скорости на замкнутом маршруте в 500 км на самолете Су-27П, пролетев со скоростью 1902 км/час. В 2018 году удостоился звания заслуженный летчик-испытатель РФ.