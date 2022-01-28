Михаил Дегтярев: «Межвузовского кампус даст дополнительный импульс развитию высшего образования и науки»

Проект входит в стратегию развития региона «Край инноваций и новых возможностей». Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с руководством ООО «Градостроительный Институт «Гипрогорпроект» по вопросу строительства в Хабаровске современного межвузовского кампуса – единого пространства научно-образовательных и социальных объектов для студентов, преподавателей и жителей края.

«Межвузовский кампус» является одним из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития региона «Край инноваций и новых возможностей». Его цель – создать условия для получения качественного, конкурентоспособного высшего образования по приоритетным направлениям экономики субъекта, России и стран АТР. По поручению губернатора масштабная стройка должна стартовать в следующем году. Объект планируется сдать уже в 2026 году.

Для реализации поставленных задач профильные ведомства края совместно с приглашенным градостроительным институтом приступили к выработке общей концепции и проектированию будущего кампуса. Первые результаты их деятельности были презентованы на встрече.

- Важен кампус – как среда общения. Дегтярев создает то, что до него даже не догадывался сделать никто. Молодые люди будут общаться в одном месте. Идеи, способы их осуществления, прорывные разработки решений – рождаются в таких местах. Концентрации «думающей» силы. Вообще, сама мысль – сформировать какой-то такой инкубатор – свидетельство хорошей личной школы. Дегтярев, видимо, как раз из таких. Прошел эту школу, закончил по всем показателям с великолепными результатами – и применяет знания, - комментирует для «Комсомольской правды» хабаровский политолог Дмитрий Мартыненко.

Предполагается, что кампус будет представлен двумя независимыми участками. Первый расположится в центре города, на месте педагогического института ТОГУ. Второй – в Северном микрорайоне, объединив нынешние здания и помещения Тихоокеанского госуниверситета и Хабаровского государственного университета экономики и права. При этом, по предварительным подсчетам, совокупная площадь застройки составит 213 тысяч квадратных метров. Для сравнения – ТОГУ и ХГУЭП сейчас вместе занимают не более 13 тысяч квадратов.

Кроме современных учебных корпусов, общежитий, физкультурных, спортивных комплексов и многоцелевых общественных пространств, здесь будет предусмотрена коммерческо-деловая зона для офисов, общепита, гостиницы.

Как отметил губернатор, коммерческие площади в объеме более чем 12 тысяч квадратных метров могут привлечь к уникальному для всего Дальнего Востока объекту крупных концессионеров. И это положительно скажется на реализации намеченного.

В целом, глава региона одобрил презентованные проектные решения.

- Появление в крае межвузовского кампуса придаст дополнительный импульс развитию сферы высшего образования и науки. А значит, мы не только удержим свою молодежь, но и привлечем студентов и преподавателей из других регионов. В рамках утвержденной стратегии развития наших территорий это одна из главных задач, - подытожил Михаил Дегтярев.

Сейчас в Хабаровском крае работает восемь государственных вузов и пять филиалов всероссийских высших образовательных учреждений. Старейший из них – педагогический институт ТОГУ (бывший Дальневосточный государственный гуманитарный университет) был открыт в 1934 году. В вузы региона приезжают учиться абитуриенты из ближайших регионов – Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Камчатского и Приморского края, республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа. Кроме того, бывшие школьники приезжают из городов центральной части России и стран зарубежья.