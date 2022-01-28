«Гринпис» готовит «экологический майдан»?

Российское государство уже несколько лет борется против вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны. Именно с этим связано появление понятия «иностранный агент» (организация или частное лицо, финансируемое из-за рубежа) и запрет на работу некоторых фондов. Эксперты признают, что главной целью этих организаций была дестабилизация политической ситуации в России: задача минимум - организовать Майдан, а в идеале - посеять хаос и разрушить наше государство. Госдума, федеральное правительство и президент жестко, но на основании закона сильно укоротило руки всяким ФБК (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена), фондам олигарха Ходорковского и Сороса (признаны нежелательными в России).

В связи с этим многие страны (в первую очередь из блока НАТО) перестают финансировать общественно-политические организации в России, либо закрывают их. Но не отказываются от своих целей. Просто теперь на службу себе они поставили организации, которые традиционно не приято подозревать в чем-то грязном: благотворительные фонды (главная цель которых очернить нашу медицину, выставить ее в неприглядном свете), образовательные фонды (нередко являются вербовщиками будущих «майданщиков») и даже экологические организации! О последних расскажем немного подробнее…

РАСКРУЧИВАЮТ «КАТАСТРОФУ»

Экологи в последние годы стали ярким явлением в жизни России. Пользуясь тем, что во многих регионах неблагоприятная экологическая обстановка, они подбивают общественность на выступления против властей. Яркий пример – получивший федеральную известность Шиес.

Не обходят они стороной и благополучные регионы. В частности, Москву. Ведь волнения в столице - их главная цель. И тут используются все методы. Нет проблемы - надо ее создать. Как? Что называется, «следите за руками». В 2022 году в столице запланировано благоустройство Покровское-Стрешнево и Битцевского парков. Еще не видя проектов, не понимая, что именно будет сделано, экологи из Гринписа начали раскручивать будущую «экологическую катастрофу».

«Нет варварскому «благоустройству» лесопарков Москвы», - с таким лозунгом Гринпис разместил обращение к москвичам. «Комплексное благоустройство» будет означать, что многие лесные дорожки закатают в асфальт, луговое разнотравье будет заменяться обычными газонами, появятся строительные объекты, и, как показывает уже имеющийся опыт, рубка может оказаться варварской или непрофессиональной», - запугивали экологи. Не удивительно, что спустя всего несколько дней письмо с 10 тысячами подписей против благоустройства особо охраняемых природных территорий направили мэру столицы Сергею Собянину.

Фактически, серьезно искажая реальный проект, манипулируя фактами экологи часто призывают москвичей к серьезным протестам. Для этого еще до объявления планов по благоустройству в соцсетях было создано множество однотипных групп, которые наполнялись эмоциональными постами (чаще всего это были боты) о том, как планируют разрушить экосистему Москвы и призывами выходить на публичные акции.

«ВОСПРИНИМАЮТ В МИРЕ КАК КОММЕРЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ»

То, что застрельщиками «экологического скандала» не редко выступает именно Гринпис, ничего удивительного. Эта организация давно подмочила свою репутация. Неоднократно подозревалась как в разборках между крупным бизнесом, так и в давлении на страны с которыми конфликтует Америка.

«Можно припомнить множество случаев, когда Greenpeaceовцы обходили своим вниманием совершенно вопиющие экологические нарушения, - вспоминало РИА Новости. - Они рассуждают об угрозах в Арктике, но при этом молчат о побочных эффектах «сланцевой революции» в США, активно протестуют против АЭС в Европе, но не имеют ничего против использования атомных реакторов устаревшего типа в Америке».

«Greenpeace, на самом деле, уже давно воспринимают в мире как коммерческую структуру. Оснований для подозрений немало, - отмечал в интервью РИА Новости Константин Симонов, возглавляющий Фонд энергетической безопасности. - Напомню, что организация была создана бизнесменом, а не экологом-романтиком. Они готовы атаковать проекты конкурентов, и их не раз в этом обвиняли. Одну компанию они преследуют по всему миру, а другую компанию не трогают. Greenpeace извлекает серьёзные дивиденды, паразитируя на экологической тематике. Почему? Потому что экология для западного мира — тема очень чувствительная. Как дискредитировать своего конкурента? Просто обвинить его в том, что он разрушает экологическую среду».

В 2020 году Гринпис уже хотели объявить нежелательной организацией в России. Экологический фонд обвиняли во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, так как ее экспертов подозревали в ведении граждан в заблуждение, жонглируя провокационными заголовками и формируя необоснованные протестные настроения. Об этом открыто заявлял председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николай Николаев. Но пока Гринпис не признан нежелательной организацией. И он продолжает свои попытки организации ЭКО-майдана. Причем, по мнению экспертов, это не первая и вряд ли последняя подобная акция в Москве. Любое действие властей экологи планируют дискредитировать. Не для этого ли российское отделение Гринпис щедро финансирует США?

КТО ПЛАТИТ?

Думаете, мы оговорились о зарубежных спонсорах Гринпис? Вовсе нет.

«Чтобы быть независимым Greenpeace не принимает деньги от компаний, правительств и политических партий. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно, все поступившие средства тщательно проверяются, и деньги, поступившие с корпоративного или государственного счета, возвращаются. Мы принимаем только персональные пожертвования наших сторонников, а также пожертвования частных фондов, - читаем пафосный текст на сайте Гринпис в России. - Бюджет российского отделения Гринпис формируется из добровольных пожертвований российских сторонников, а также сторонников из Финляндии, Дании, Голландии, Германии и других стран. Остальная часть бюджета — пожертвование международного фонда Greenpeace International, который складывается из пожертвований сторонников Greenpeace в других странах».

Солидно звучит, не правда ли? А теперь проходим на пару страниц дальше на том же официальном сайте. Выясняется, что по итогам 2020 года более 70% финансирования российского фонда пришло из-за рубежа. Чьи именно деньги? Других международных фондов Гринпис. Но с экологическим фондом в последние десятилетия традиционно связывают такие компании, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation, David & Lucile Packard Foundation.

Переведем на русский: Тернеры, Рокфеллеры… Да-да, все это фонды американских олигархов. Думаете они заботятся об экологии? В их интересах с помощью экологической повестки управлять людьми. Опросы показывают, что роль экологии в сознании людей растет, ради нее все больше и больше готовы выходить на акции протеста, активно отстаивать свои права. Видя это крупный американский бизнес взял экологию под крыло, и теперь куда он скажет, туда и идут активисты-экологи.

Также одним из основных спонсоров «Гринпис» в США выступает фонд МакАртуров (просмотрите список – он там есть), возглавляемый экс-начальником бюро разведки и исследований Госдепа (летом 2015 года в соответствии с законом о «нежелательных организациях», Фонд МакАртуров вошёл в «патриотический стоп-лист», который был разработан в Совете Федерации для подачи в Генпрокуратуру России, после чего организация приняла решение прекратить работу в нашей стране). О чем это говорит? Складывается впечатление, что макартуры и рокфеллеры – лишь посредники. «Прокладки» для накачивания деньгами определенных структур. А на самом деле за благотворительными фондами с громкими названиями скрывается главный выгодоприобретатель - правительство США.

Сегодня ситуация в мире такова, что США использует все методы, чтобы навредить России. Экологический майдан? Почему бы и нет, раз не получилось политического.