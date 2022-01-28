В Карабаше рабочим и бюджетникам подарили квартиры

Концепция «двор без машин» уже давно применяется на Западе. Теперь она пришла и на Южный Урал. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ольга Савельева вместе с дочкой часто проходили мимо нового дома на улице Металлургов — главной в их городке. «Вот бы нам здесь жить!» — мечтала девочка. Тот и впрямь был хорош: ясные, чистые линии фасада, три этажа, уютный двор без машин — вроде жилгородков для рабочих, что возводились 90 лет назад в передовом стиле «конструктивизм».

Со многими ветеранами завода, получившими ключи от квартир, Игорь Алтушкин (на фото справа) давно знаком — потому и реакция такая тёплая. Фото: Павел Лисицын/РИА НОВОСТИ

Худшие годы их родного Карабаша, конечно, остались в прошлом: градообразующее предприятие — медеплавильный завод, почти разорившийся в девяностые, — вновь работает, а его владелец, «Русская медная компания» (РМК), инвестирует миллиарды в защиту экологии и модернизацию производства. Даже окрестные холмы, за двадцатый век облысевшие от сернистых выбросов, потихоньку обрастают зеленью.

Вместе c домами РМК строит и всю инфраструктуру: мини-котельную, детскую площадку (на фото). Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Но Ольга — обычный фельдшер в детской поликлинике. На новую квартиру накопить ей трудно… И вдруг — сюрприз. 26 января 2022 года жителей города пригласили на торжественное мероприятие в честь двухсотлетия Карабаша.

Прошла эта церемония в торговом центре. Можно не уточнять, в каком — он тут на весь 10-тысячный городок один. Его тоже построила РМК — а то раньше ведь приходилось в Челябинск ездить, просто чтобы в нормальной кафешке или в кино посидеть. Но теперь и у них: на первом этаже ТЦ — супермаркет со свежеиспечённым хлебом («невидаль!» — ухмыльнётся изнеженный москвич; а скажите это жителям глубинки); на втором этаже — кинозал, фуд-корт и детский городок.

Квартиры передаются уже с чистовой отделкой: только поставь мебель — и живи! Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И сейчас там показывали кадры не из Голливуда — а из родного местечка. С презентацией проекта «Новый Карабаш». Производство активно обновляется, нужны молодые специалисты, вот РМК и решила построить здесь микрорайон, по сути новую центральную часть города: жить здесь будут 2200 семей – это треть от нынешнего населения города!

Ваша фантазия уже рисует стометровые человейники, облепившие пригороды Москвы и Питера? Нет, тут следует передовым архитектурным тенденциям (которые парадоксально напоминают конструктивистские «рабочие посёлки» 90-летней давности): высота — не больше 5 этажей (в новом доме всего 3), закрытые дворы без машин, всё — сомасштабно человеку. А по соседству вырастет школа, бассейн, больница, сад и зелёный сквер.

В архитектуре домов продумана каждая мелочь. Например, прозрачные двери делают подъезд уютным и безопасным. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Проект этот — некоммерческий, цена «квадрата» — всего 65 тысяч рублей. И глава РМК Игорь Алтушкин сразу решил: первый построенный дом из нового микрорайона — тот самый «неоконструктивизм» на улице Металлургов — будет социальным. То есть квартиры здесь, как в старые времена, раздадут людям бесплатно.

И сразу вопрос: а кто этих лучших будет выбирать? Руководство завода? Чиновники из мэрии? Нет. Сами люди.

Даже подъезды в новом доме сделаны по индивидуальным дизайн-проектам. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Поэтому Благотворительный фонд «Русской медной компании» провёл независимое голосование меж самих карабашцев: кого из своих соседей они ценят больше всего? «Любимый врач», «Любимый учитель», «Любимый воспитатель детсада» — и так далее: названия номинаций говорят

Ответы горожан собирались по-разному: и в Сети, и в рукописных анкетах. Таких откликов пришло 5,5 тысяч — голосование всколыхнуло больше половины жителей городка!

Но о том, что призом станет не диплом в рамке, а квартира, не знал никто.

Так что можете представить чувства простого фельдшера Ольга Савельевой и других карабашцев на церемонии! Высокие гости — полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и, конечно, сам Игорь Алтушкин — поздравляют, вручают цветы… и заветные ключи от квартир в красивых коробочках.

Врач Ольга Савельева (крайняя слева) — в период пандемии принимала по 60-70 больных в день. Сейчас ей вручил ключи от квартиры полпред Президента в УрФО Владимир Якушев (в центре). Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Для многих это — не просто новые «квадраты», а новая жизнь. Вот почтальон Эльвера Рыкова. 31 год разносит письма жителям Карабаша, словно добрая фея. Живёт с мужем-инвалидом в бараке, сама чистит снег, чтобы не затапливало весной. Или воспитательница детского садика Гульфия Серажитдинова — заботится о малышах уже 18 лет, да как тут на «апартаменты» накопишь…

Теперь у них — квартиры с чистовой современной отделкой. Есть даже сантехника — только мебель завези, повесь шторы и люстры — и живи).

Всего победителями «социального конкурса» (и счастливыми обладателями ключей) стали 20 семей. Оставшиеся 23 квартиры получили рабочие и ветераны медеплавильного завода. Например, электромонтёр Даим Шарапов. Стаж работы — 40 лет, до сих пор приобщает к делу молодых энергетиков. Или слесарь Михаил Трапезников. Отдал заводу 31 год — и теперь завод благодарит его.

Проект «Нового Карабаша» представили специалисты по коммуникациям РМК. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Может, прозвучит пафосно, но, наверно, здесь, в Карабаше — и есть новая Россия. Где, как в старой Руси, обездоленным помогали «всем миром». Где, как в СССР, ценили человека труда и давали передовикам квартиры.

Лет двадцать назад народное выражение «хочешь как в Карабаше» — когда город считался «самым грязным на земле» — считалось ругательством. Но, похоже, эти слова скоро превратятся в знак качества.

Вы спросите: но как удалось превратить старый промышленный Карабаш в нынешний зелёный город? Об этом — в предстоящем большом материале, который готовится к выходу в «КП».