Толкователи снов из Гарварда: Ученые объясняют, в чем смысл кошмаров и ночных погонь

Если вы видите один и тот же сон, скорее всего, он связан с ключевыми защитными механизмами, которые у вас включаются в сложных ситуациях, или с привычными способами преодоления трудностей. Фото: Shutterstock

Что такое сны? Зачем они нам нужны? Есть ли у сновидений смысл? Можно ли с их помощью проникнуть в подсознание? Найти решение проблемы или даже сделать гениальное открытие? Однозначных ответов у современной науки ни на один из этих вопросов до их пор нет. Хотя ищут их учёные ведущих университетов мира!

- Главное препятствие в изучении сновидений на удивление простое - большую часть их них мы не помним! - разводит руками от имени своих коллег Уильям Домхофф, профессор психологии Калифорнийского университета, автор книги «Нейрокогнитивная теория сновидений».

- Во время сновидений наш мозг работает. Можно сказать, думает - но совсем в другом биохимическом состоянии, чем во время бодрствования, - описывает научный взгляд на проблему Дейдр Барретт, исследовательница сна из Гарвардского университета. - Когда мы видим сон, будь то кошмар или прекрасная сказка, более активны те части мозга, которые отвечают за эмоции и визуальные образы. А вот те, где «живет» логика и словесная информация, - пассивны.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ У СНОВИДЕНИЙ

Хотя и думает во сне мозг по-другому - занят он теми же самыми темами, вопросами, страхами, идеями, что волнуют нас в реальной жизни, и это подтверждают многочисленные исследования, подчеркивает Барретт.

- Конечно, у снов есть и смысл, и значение! Как раз потому, что они связаны с реальными эмоциональными переживаниями и конфликтами, - уверен Алан Эйлер, психолог из Медицинской школы Мичиганского университета.

- По той же причине не надо искать глубокий смысл или символическое значение в каждом сне, - добавляет Барретт. - Сновидения - они как мысли. Далеко не каждая мысль, что приходит нам в голову, умная, глубокая и важная. То же самое и со снами.

КАЖДУЮ НОЧЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОН

- Повторяющиеся из ночи в ночь сюжеты на самом деле редкость, - считает Уильям Домхофф. - Хотя нам может казаться по-другому - но это потому, что шансов запомнить то, что повторяется, больше.

О чем такие сны? Никакой мистики, уверены учёные: опять же о тех самых вещах, которые нас беспокоят в реальной жизни. Если вы видите один и тот же сон, скорее всего, он связан с ключевыми защитными механизмами, которые у вас включаются в сложных ситуациях, или с привычными способами преодоления трудностей.

КУДА-ТО ЛЕЧУ… И ПРОСЫПАЮСЬ

Было такое: вы во мне куда-то падаете, проваливаетесь, летите вниз… Но вместо того что упасть и разбиться, внезапно просыпаетесь?

Скорее всего, это реакция на сигналы, которые посылает внутреннее ухо - орган, отвечающий не только за слух, но и за равновесие.

- Это происходит за секунды до пробуждения. Вы ещё спите, но мозг уже начинает распознавать сигналы внутреннего уха и воспринимать их как информацию о движениях, хотя в реальности тело неподвижно, - объясняет Барретт.

ХОЧУ ЗАКРИЧАТЬ ИЛИ ПОБЕЖАТЬ, НО НЕ МОГУ

А если во сне хочется закричать, но никак не получается? Надо бежать со всех ног, а тело каменное, невозможно пошевелить ни ногой, ни рукой? Такое ощущение может появиться во время фазы быстрого сна, или REM-фазы. На неё приходится 20 - 25% времени нашего ночного отдыха. Мозг активен, глазные яблоки быстро двигаются, мышцы, наоборот, полностью расслаблены. По сути - парализованы. Именно это состояние мышц в сновидении может проявляться как неспособность управлять своим телом. Ни закричать, ни побежать, ни встать. И каким бы кошмаром это ощущение но казалось во сне, на самом деле ничего страшного - даже наоборот:

- Иначе в постели мы бы двигали руками и ногами, повторяя те движения, которые нам снятся, - рассуждает Дейдр Баррет. Махали бы кулаками, если во сне «показывают» драку. Орали бы в голос, пугая соседей. Изо всех сил перебирали бы ногами, когда снится погоня. Могли бы и из эротического сновидения что-нибудь изобразить.

Но есть и другое объяснение, скорее психологическое, чем физиологическое:

- Если вы вроде бы и хотите, но не можете убежать от опасности в ночном кошмаре, возможно, эта опасность символизирует что-то очень привлекательное для вас в реальной жизни. И вы вовсе не хотите от неё сбегать, хотя и боитесь. Или вас гложет чувство вины за что-то, и вы подсознательно считаете, что заслужили кошмар как наказание, - делится своими мыслями Алан Эйсер.

ПОЧЕМУ МЫ ЗАПОМИНАЕМ НЕ ВСЕ?

Ответ до смешного простой: кто больше спит - тот помнит больше снов. Почему так?

Во-первых, виновата все та же фаза быстрого сна. Именно во время REM-фазы сновидения похожи на захватывающее кино. Их-то мы и запоминаем чаще всего. В течение ночи периоды «быстрого» сна удлиняются: первый всего 5 минут, а ближе к утру - до 40 минут. Поэтому недосып лишает нас самых интересных снов - не успеваем до них добраться. И не помним потом, что снилось.

- Если вы спите 6 часов вместо нормальных 8 часов, то теряете не четверть сновидений, а почти половину, причём самых ярких и запоминающихся, - уверяет Дейдр Барретт в своей книге «Сны во время пандемии».

И ещё один момент: мы обычно запоминаем сны, если внезапно просыпаемся во время REM-фазы. При хроническом недосыпе организму не до того: раз уж наконец-то дали возможность отдохнуть, лучше спать, что называется, «без задних лап».