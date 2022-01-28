Москвичка купила элитные апартаменты за 10 млн рублей для своих кукол Барби

Собирать коллекцию Татьяна начала в 11 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собирать кукол Барби москвичка Татьяна Тузова начала с детских лет. Первую куклу ей подарили в 11 лет, потом еще одну, еще одну. Тузова просила дарить ей кукол на все праздники. А когда Татьяна выросла, то стала сама себе покупать любимые игрушки.

Сейчас у 32-летней Татьяны Тузовой в коллекции около 11 тысяч Барби. Образ игрушки так понравился Татьяне, что она и сама превратилась в фигуристую куклу Таню. Девушка не скрывает, что для преображения сделала пластику груди, стала блондинкой. Теперь в ее гардеробе исключительно розовые платья, передвигается она на розовом автомобиле и ест из розовой посуды.

Kp.ru побывал в розовой квартире Барби и увидела куклы по 1,2 млн рублей.

В новом доме коллекция ретро Барби Фото: Михаил ФРОЛОВ

Игрушки на миллионы

Куклой Барби стать Татьяна Тузова решила больше десяти лет назад. Сначала яркая девушка просто фотографировались для соцсетей, потом стала записывать песни, снимать клипы, выпустила несколько коллекций одежды. Но увлечением всей жизни стало коллекционирование кукол Барби.

- Накануне моего Дня рождения муж спросил, что я хочу получить в подарок и я ему показала ретро-кукол на американском сайте – это Барби 1959 года. Он заказал мне две куклы по 1,2 млн рублей. Это, конечно, уникальные куклы. И у меня их теперь две – блондинка и брюнетка, - радуется Татьяна Тузова.

Куклы Барби 1959 года стоят по 1,2 млн рублей каждая Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Еще три года назад ваша коллекция насчитывала всего 1500 кукол, и вы стремились побить рекорд России…

- В России я уже давно побила рекорд, у меня около 11 тысяч кукол. Но до мирового рекорда еще не дотягиваю. В Германии живет женщина Беттина – у нее сейчас 15 тысяч кукол. Я была у нее в гостях, видела малую часть коллекции, даже выкупила у нее 200 штук. Но вступать с ней в бесконечную гонку не хочу.

- Чем отличаются ваши коллекции?

- У меня ни одна кукла не повторяется. И все мои Барби в новых коробках. То есть это не б/у куклы, а не распакованные игрушки намного дороже и найти их довольно сложно. На некоторых коробках даже есть ценники. Например, я купила куклу 1969 года – на коробке есть ценник 1 доллар, а сейчас мне ее продали за 500 долларов.

- А есть в коллекции парни Барби – Кены?

- У меня есть 1000 кукол мальчиков, но я их не учитываю в общей коллекции.

- Подсчитывали, во сколько вам обошлась нынешняя коллекция?

- Это сложно. Но если ее сейчас продавать, то это около 500 млн долларов.

У коллекционера Беттины из Германии сейчас 15 тысяч кукол Барб Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Розовая квартира для кукол

Около пяти лет назад коллекция кукол Татьяны Тузовой помещалась в офисе на территории жилого комплекса «Золотые ключи», где живут многие звезды шоу-бизнеса, в их числе Гарик Мартиросян и Тимати.

Москвичка расставила Барби в коробках вдоль стены под самый потолок. И это было только 1520 штук. Когда коллекция выросла до 11 тысяч, то муж подарил Тузовой отдельные апартаменты для кукол. Квартира находится в бизнес-комплексе за МКАДом и обошлась в 10 млн рублей. «КП» удалось посмотреть, в каких условиях живут игрушки.

В квартире Барби все розовое Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это настоящая розовая квартира Барби. Тут и розовая кухня, и гардеробная с розовыми шубами и золотыми сумочками, которые я привезла из Дубай. Есть чашки с Барби, расчески, - показывает Татьяна Тузова.

- А туалет? Или кукла Барби не ходит в туалет?

- Ванная комната тоже розовая. Есть золотой унитаз и умывальник. Все, как положено.

- Но вы в этой квартире не живете?

- Мы с мужем и сыном живем на этаж выше. Там интерьер квартиры в голубых и серебристых тонах. А в розовой квартире я храню часть коллекции – здесь в основном ретро-куклы, их около 2000 штук. Мне как раз больше всего нравятся куклы 70-90-х годов. Некоторые похожи на моих знакомых. Еще 7000 кукол по-прежнему в офисе, еще 2000 хранятся в наших квартирах.

В семье все с пониманием относятся к коллекционированию Татьяны – муж (владелец медицинского бизнеса) финансирует, 13-летний сын помогает с доставкой коробок с почты.

- Сын и сам коллекционер. Собирает железные дороги и мечтает стать машинистом поезда. По-прежнему мечтаю о дочери, но пока с этой пандемией не до беременности. А так мне хотелось бы, чтобы она переняла мое увлечение. Но я не буду настаивать.

В гардеробной комнате только розовые платья и шубы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кукольные проблемы: лишний вес и хейтеры

Розовую жизнь Татьяны Тузовой кажется сказкой – подарки, концерты, дорогие авто. На улице постоянно подходят дети, чтобы сделать фотографии. Но оказывается, тоже случаются кукольные проблемы.

- Вы уже определились со своим статусом: певица или дизайнер одежды?

- И то, и другое. Все мои показы проходят под мои песни. Я не могу выбрать. Мне многие говорят, чтобы я занималась чем-то одним. Но я еще сейчас занимаюсь созданием своего мультфильма – он будет про куклу Таню.

- Как пережили пандемию?

- Запахи пропадали, еда была на вкус как бумага. Может и переболела. Прививку не делала. А вообще, когда только все начиналось и всех запугали, было реально страшно. Тогда я стала менять свой имидж – стиль одежды, добавила стразы в макияже.

- В одежде появились новые цвета?

- Нет, только розовый. Мне другие не нравятся. У розового есть много оттенков: фуксия, кислотный, пыльный. Мне розовый приносит удачу. Есть у меня черные брюки, но на них все равно розовые буквы.

- Вы говорили, что за карантин набрали 5 кг. А какая-то диета у Барби?

- Сложно сидеть на диете, когда мужчины дома. Но я практически не ем мяса, даже курицу перестала есть, когда завела попугая. Я не могу жить без шоколада. Мне фитнес-тренер посоветовал перейти на протеиновые батончики, две недели их ем – только 1 кг скинула. Нужно еще 4 кг и будет идеальный вес – 50 кг. Меньше я не хочу, потому что не люблю, когда нет ни попы, ни груди. Это уже не Барби тогда.

- Как вам новые полненькие куклы Барби?

- Как показывает статистика, детям такие куклы нравятся. Раньше все на худых ориентировались, а сейчас делают себе большие попы. Зачем идти к хирургу, если можно свою наесть – шоколадками (смеется)? Но мне так не нравится. Полнота – это некрасиво и это не здоровье. Должно быть 90х60х90.

Не обошлось без золотого унитаза Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы сталкиваетесь с критикой, с хейтом в соцсетях?

- Я сталкиваюсь реже, конечно, с хейтом, чем Ольга Бузова. Но мне тоже, по-прежнему, пишут завистники «ты никто», «уже не девочка», критикуют возраст, хотя сейчас мне 32 года. И десять лет назад говорили о возрасте, и я понимаю, что и дальше будут говорить. Я знаю много женщин, которым и 50, и 60 лет – все они прекрасно выглядят. И Валерия, и София Ротару.