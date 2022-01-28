Графолог разобрал загадочное сообщение о выкупе за похищенную в Волоколамске женщину

Ольгу Розову ищут. При этом полиция отрабатывает несколько версий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Подмосковье продолжаются поиски 34-летней Ольги Розовой, бухгалтера рыболовного клуба «Ихтиолог». Женщина пропала вечером 27 января в окрестностях Волоколамска, выехав с работы. Ее закрытую машину обнаружили на обочине дороги.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, спустя пару часов после исчезновения Розовой с ее номера на телефон мужа кто-то прислал сообщение:

«Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить». (Оригинальная орфография и пунктуация сохранены, - Авт.).

Мы попросили изучить эту короткую запись эксперта-графолога.

- С точки зрения орфографии все послание представляет собой одно длинное предложение - без знаков препинания, с опечатками и ошибками, - объясняет kp.ru директор Центра психологических инноваций, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов. - Например, слово «хочеш» автор пишет без мягкого знака. Использует слово «лям» вместо миллион. Возможно, это говорит о недостатке образования у человека.

- Автор не мог делать это нарочно? Чтобы сбить с толку тех, кто будет его искать.

- Да, поначалу у меня складывалось впечатление, что все эти опечатки были сделаны нарочно. Но я больше склоняюсь к тому, что человек набирал сообщение одной рукой, под углом, показывая экран кому-то. (Возможно, похищенной? - Авт.). Это незнакомый ему телефон. Поэтому он допускает опечатки, ошибаясь в буквах, которые стоят на раскладке рядом. Если бы речь шла о том, что автор в момент написания волнуется, он бы наделал гораздо больше ошибок. Нет, этот человек аутентичен. То, что он хотел сказать - сказал.

Ольгу Розову ищут. При этом полиция отрабатывает несколько версий. В том числе, по нашим данным, и версию возможной инсценировки похищения, а также версию возможной причастности к исчезновению кого-то из близких.