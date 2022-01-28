Минтруд предлагает увеличить выплаты по больничным и по беременности в 1,5 раза. Кого это коснется

Нововведения позволят прекратить двойной подход в оплате больничных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минтруд России предложил ряд масштабных изменений в системе социального страхования. В частности, в результате их внедрения выплаты по больничным и по беременности у ряда работников могут вырасти в 1,5 раза, говорится на сайте ведомства.

Выплаты по трудоспособности в принципе зависят от размера зарплаты. Но есть у них потолок — его и планируют повысить. Чтобы и высокооплачиваемые работники получали по больничным листам достойную компенсацию.

- Увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые уплачивают страховые взносы с зарплат от 86 тыс. рублей в месяц и выше, - пояснили kp.ru в Минтруде. - Это примерно 9% сотрудников.

Кроме того, нововведения позволят прекратить двойной подход в оплате больничных и выплат по беременности для штатных работников и для тех, кто занят по разовым соглашениям, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера. Сейчас взносы в Фонд социального страхования, откуда производятся выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам, отмечается в сообщении Минтруда. Соответственно и выплаты получают только штатные работники. А те, кто работают по разовым договорам, больничных не получают. Ведомство предлагает устранить эту несправедливость и ввести за правило отчисления и за тех, кто трудится по договорам гражданско-правового характера.

- Единый тариф предлагается внедрить с 1 января 2023 года, - сказали в Минтруде.

Есть и другие изменения — например, уменьшится писанина при подаче предприятиями сведений по социальному страхованию работающих. А страховые взносы будут осуществляться единым платежом в новый фонд, который будет создан на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Предполагаемое название новой структуры — Социальный фонд. Он будет отвечать за выплату пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также пособий в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

Как пояснили в Минтруде, это будет государственный внебюджетный фонд - как Пенсионный и фонд и Фонд соцстрахования.

Принципиально новое в управлении фондом - он будет подотчетен Наблюдательному совету из 7 человек, в который помимо руководителя фонда войдут и представители профсоюзов, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации.

Детали обоих законопроектов — о создании Социального фонда и о тарифах по социальному страхованию - выставлены для общественного обсуждения тут и тут.

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