Филипп Янковский на «Золотом орле»: «Получить приз с сыном в один день - это так трогательно, да?»

Приз за главную мужскую роль совершенно справедливо дали Филиппу Янковскому, сыгравшему в «Иване Денисовиче» свою лучшую роль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По регламенту, на «Золотого орла» выдвигались фильмы, чей первый публичный показ состоялся в период с 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года. И тут случилось удивительное. На прошлом «Золотом орле» победил «Блокадный дневник», на этом были выдвинуты (и получили шесть статуэток) «Серебряные коньки». Первый публичный показ обеих картин прошел на Московском кинофестивале в 2020 году. Премьера «Коньков» состоялась 1 октября на торжественном открытии, показ был - публичнее не бывает. «Дневник» на следующий день открывал конкурсную программу.

Филипп Янковский и Оксана Фандера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая же сила так волшебно развела два фильма, любимых Никитой Сергеевичем Михалковым («Дневник» снят его учеником и другом Андреем Зайцевым, выразившим ему отдельную благодарность в титрах за советы, а на «Коньках» Михалков попросту был одним из продюсеров), что они смогли не конкурировать между собой на «Орле», а выступить по отдельности и получить главные призы? Любой думающий человек ответит сразу: значит, на то была воля Божья.

Марина Зудина и Виктор Сухоруков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, ладно. Обе картины - как минимум неплохие, и пусть их авторы наслаждаются победой.

В этом году в категории «Лучший фильм» с «Коньками» конкурировали «Огонь» (зрелищное кино про лесные пожары и тех, кто с ними сражается), «Иван Денисович» (картина Глеба Панфилова по рассказу Александра Солженицына), «Уроки фарси» (драма Вадима Перельмана о Холокосте - кстати, ее первый публичный показ тоже прошел на ММКФ в 2020-м) и «Капитан Волконогов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.

Ирина Горбачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лично мне особенно обидно за последний фильм, в России показанный пока только на «Кинотавре» (в прокат он выйдет весной). Эта фантасмагория о 1938 годе и чекисте, убоявшемся ада, была номинирована в семи категориях, заслуживала победы в каждой, и была проигнорирована полностью. Я уж точно не могу понять, как в категории «Лучшая мужская роль второго плана» можно было предпочесть Ивана Янковского грандиозному Тимофею Трибунцеву. Но ничего, Киноакадемия смогла.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А приз за главную мужскую роль совершенно справедливо дали Филиппу Янковскому, сыгравшему в «Иване Денисовиче» свою лучшую роль. «Получить приз с сыном в один день - это так трогательно, да? Поздравляю, Оксана!» - обратился Филипп Олегович к жене, Оксане Фандере, аплодировавшей ему из зала. Еще он сказал, что «подсознательно играл дедушку Сашу - это мамин папа, мой дедушка, чья судьба была как две капли воды похожа на судьбу моего персонажа».

Сергей Гармаш Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Серебряным конькам» - пышной, роскошной, вполне сказочной и немного детской картине, чье действие разворачивается накануне нового, 1900 года в залитом огнями Санкт-Петербурге - естественным образом достались призы «за красоту» (то есть костюмы, работу художника и операторскую работу). Небольшой конфуз случился в категории «Лучшие визуальные эффекты» - победитель был известен заранее, потому что и номинант был только один. Компания CGF делала спецэффекты для «Коньков», «Огня» и «Конька-Горбунка», и в итоге состязалась в этой категории сама с собой (статуэтка досталась за «Конька-Горбунка»).

В телевизионных номинациях удивительным образом проигнорировали актера Алексея Филимонова, который являлся главным достоинством сериала «Вертинский». Зато сам сериал был назван лучшим из вышедших на онлайн-платформах.

Церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония оказалась одной из лучших за последние годы. Правда, самым интересным в ней оказались ролики, в которых представляли номинированные фильмы - длинные, но очень хорошо сделанные, и сопровождавшиеся выступлениями артистов (Евгений Ткачук на фоне кадров из «Ивана Денисовича» читал стихотворение Юрия Левитанского, приехавший из Флоренции скрипач Игорь Полесицкий сопровождал своей игрой сцены из «Уроков фарси» и так далее).

Александра Урсуляк, победившая в номинации "Лучшая женская роль в сериале" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А худшим (впрочем, как обычно) оказались люди, говорящие слова. И это относится не к победителям: они часто были многословными, но опять же, на премиях от этого никуда не денешься. Словоблудие - грех больший, чем многословие, и некоторые ведущие церемонии, открывавшие конверты и называвшие имена лауреатов, были попросту невыносимы со своими долгими бессмысленными речами и прибаутками. Марина Александрова, заступая на сцену вместе с Павлом Деревянко, сказала: «Одним из последствий ковида является депрессия, и по нашей церемонии это, кажется, чувствуется». Так что они с Деревянко попытались развеселить зал - что в итоге и оказалось одним из самых унылых моментов шоу (и они были еще не худшими!) Впрочем, основной ведущий, Алексей Агранович, был практически безупречен.

Сценарист Роман Кантор, победивший в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Серебряные коньки" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм: «Серебряные коньки»

Лучшая режиссерская работа: Глеб Панфилов («Иван Денисович»)

Лушая женская роль в кино: Мария Аронова («Пара из будущего»)

Лушая мужская роль в кино: Филипп Янковский («Иван Денисович»)

Лучшая женская роль второго плана: Ирина Горбачева (»Огонь»)

Лучшая мужская роль второго плана: Иван Янковский («Огонь»)

Лучшая женская роль в сериале: Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)

Лучшая мужская роль в сериале: Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)

Лучший сериал онлайн-платформ: «Вертинский», режиссер Авдотья Смирнова

Луший телевизионный сериал: «Седьмая симфония», режиссер Александр Котт

Лучший сценарий: Роман Кантор («Серебряные коньки»)

Лучшая операторская работа: Игорь Гринякин («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника-постановщика: Александр Загоскин («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника по костюмам: Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам: Петр Горшенин, Татьяна Вавилова («Последний богатырь: корень зла»)

Лучший монтаж - Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, («Серебряные коньки»)

Лучшие визуальные эффекты - «Конек-горбунок», компания CGF

Лучшая работа звукооператора - Алексей Самоделко («Огонь»)

Лучшая музыка к фильму - Алексей Айги («Белый снег»)

Лучший анимационный фильм - «Конь Юлий и большие скачки», режиссеры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Луший неигровой фильм - «Бондарчук. Battle», режиссер Илья Белов

Лучший короткометражный фильм - «Друг», режиссер Андрей Светлов

Приз за вклад в российский кинематограф - Сергею Шакурову