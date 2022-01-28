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Звезды28 января 2022 20:44

Филипп Янковский на «Золотом орле»: «Получить приз с сыном в один день - это так трогательно, да?»

Главный приз премии "Золотой орел" получил фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки»
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Приз за главную мужскую роль совершенно справедливо дали Филиппу Янковскому, сыгравшему в «Иване Денисовиче» свою лучшую роль

Приз за главную мужскую роль совершенно справедливо дали Филиппу Янковскому, сыгравшему в «Иване Денисовиче» свою лучшую роль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По регламенту, на «Золотого орла» выдвигались фильмы, чей первый публичный показ состоялся в период с 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года. И тут случилось удивительное. На прошлом «Золотом орле» победил «Блокадный дневник», на этом были выдвинуты (и получили шесть статуэток) «Серебряные коньки». Первый публичный показ обеих картин прошел на Московском кинофестивале в 2020 году. Премьера «Коньков» состоялась 1 октября на торжественном открытии, показ был - публичнее не бывает. «Дневник» на следующий день открывал конкурсную программу.

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая же сила так волшебно развела два фильма, любимых Никитой Сергеевичем Михалковым («Дневник» снят его учеником и другом Андреем Зайцевым, выразившим ему отдельную благодарность в титрах за советы, а на «Коньках» Михалков попросту был одним из продюсеров), что они смогли не конкурировать между собой на «Орле», а выступить по отдельности и получить главные призы? Любой думающий человек ответит сразу: значит, на то была воля Божья.

Марина Зудина и Виктор Сухоруков

Марина Зудина и Виктор Сухоруков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, ладно. Обе картины - как минимум неплохие, и пусть их авторы наслаждаются победой.

В этом году в категории «Лучший фильм» с «Коньками» конкурировали «Огонь» (зрелищное кино про лесные пожары и тех, кто с ними сражается), «Иван Денисович» (картина Глеба Панфилова по рассказу Александра Солженицына), «Уроки фарси» (драма Вадима Перельмана о Холокосте - кстати, ее первый публичный показ тоже прошел на ММКФ в 2020-м) и «Капитан Волконогов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лично мне особенно обидно за последний фильм, в России показанный пока только на «Кинотавре» (в прокат он выйдет весной). Эта фантасмагория о 1938 годе и чекисте, убоявшемся ада, была номинирована в семи категориях, заслуживала победы в каждой, и была проигнорирована полностью. Я уж точно не могу понять, как в категории «Лучшая мужская роль второго плана» можно было предпочесть Ивана Янковского грандиозному Тимофею Трибунцеву. Но ничего, Киноакадемия смогла.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А приз за главную мужскую роль совершенно справедливо дали Филиппу Янковскому, сыгравшему в «Иване Денисовиче» свою лучшую роль. «Получить приз с сыном в один день - это так трогательно, да? Поздравляю, Оксана!» - обратился Филипп Олегович к жене, Оксане Фандере, аплодировавшей ему из зала. Еще он сказал, что «подсознательно играл дедушку Сашу - это мамин папа, мой дедушка, чья судьба была как две капли воды похожа на судьбу моего персонажа».

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Серебряным конькам» - пышной, роскошной, вполне сказочной и немного детской картине, чье действие разворачивается накануне нового, 1900 года в залитом огнями Санкт-Петербурге - естественным образом достались призы «за красоту» (то есть костюмы, работу художника и операторскую работу). Небольшой конфуз случился в категории «Лучшие визуальные эффекты» - победитель был известен заранее, потому что и номинант был только один. Компания CGF делала спецэффекты для «Коньков», «Огня» и «Конька-Горбунка», и в итоге состязалась в этой категории сама с собой (статуэтка досталась за «Конька-Горбунка»).

В телевизионных номинациях удивительным образом проигнорировали актера Алексея Филимонова, который являлся главным достоинством сериала «Вертинский». Зато сам сериал был назван лучшим из вышедших на онлайн-платформах.

Церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" в Москве

Церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония оказалась одной из лучших за последние годы. Правда, самым интересным в ней оказались ролики, в которых представляли номинированные фильмы - длинные, но очень хорошо сделанные, и сопровождавшиеся выступлениями артистов (Евгений Ткачук на фоне кадров из «Ивана Денисовича» читал стихотворение Юрия Левитанского, приехавший из Флоренции скрипач Игорь Полесицкий сопровождал своей игрой сцены из «Уроков фарси» и так далее).

Александра Урсуляк, победившая в номинации "Лучшая женская роль в сериале"

Александра Урсуляк, победившая в номинации "Лучшая женская роль в сериале"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А худшим (впрочем, как обычно) оказались люди, говорящие слова. И это относится не к победителям: они часто были многословными, но опять же, на премиях от этого никуда не денешься. Словоблудие - грех больший, чем многословие, и некоторые ведущие церемонии, открывавшие конверты и называвшие имена лауреатов, были попросту невыносимы со своими долгими бессмысленными речами и прибаутками. Марина Александрова, заступая на сцену вместе с Павлом Деревянко, сказала: «Одним из последствий ковида является депрессия, и по нашей церемонии это, кажется, чувствуется». Так что они с Деревянко попытались развеселить зал - что в итоге и оказалось одним из самых унылых моментов шоу (и они были еще не худшими!) Впрочем, основной ведущий, Алексей Агранович, был практически безупречен.

Сценарист Роман Кантор, победивший в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Серебряные коньки"

Сценарист Роман Кантор, победивший в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Серебряные коньки"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм: «Серебряные коньки»

Лучшая режиссерская работа: Глеб Панфилов («Иван Денисович»)

Лушая женская роль в кино: Мария Аронова («Пара из будущего»)

Лушая мужская роль в кино: Филипп Янковский («Иван Денисович»)

Лучшая женская роль второго плана: Ирина Горбачева (»Огонь»)

Лучшая мужская роль второго плана: Иван Янковский («Огонь»)

Лучшая женская роль в сериале: Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)

Лучшая мужская роль в сериале: Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)

Лучший сериал онлайн-платформ: «Вертинский», режиссер Авдотья Смирнова

Луший телевизионный сериал: «Седьмая симфония», режиссер Александр Котт

Лучший сценарий: Роман Кантор («Серебряные коньки»)

Лучшая операторская работа: Игорь Гринякин («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника-постановщика: Александр Загоскин («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника по костюмам: Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова («Серебряные коньки»)

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам: Петр Горшенин, Татьяна Вавилова («Последний богатырь: корень зла»)

Лучший монтаж - Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов, («Серебряные коньки»)

Лучшие визуальные эффекты - «Конек-горбунок», компания CGF

Лучшая работа звукооператора - Алексей Самоделко («Огонь»)

Лучшая музыка к фильму - Алексей Айги («Белый снег»)

Лучший анимационный фильм - «Конь Юлий и большие скачки», режиссеры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Луший неигровой фильм - «Бондарчук. Battle», режиссер Илья Белов

Лучший короткометражный фильм - «Друг», режиссер Андрей Светлов

Приз за вклад в российский кинематограф - Сергею Шакурову

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