Мадонна шокировала Инстаграм пухлыми ягодицами после пластики

Подписчиков певицы возмутили не только ее фривольные позы и обнаженная натура, но и обильный фотошоп. Фото: Инстаграм.

Мадонна продолжает напоминать поклонникам о то, что на все еще носит звание секс-символа, пусть и бывшего. 63-летняя звезда вновь снялась в провокационной фотосессии. Наиболее удачными, по ее мнению, снимками певица поделилась в Инстаграме. Хотела поразить подписчиков своими привлекательными формами, но вышло ровно наоборот: новые фото звезды вызвали шок и трепет.

На снимках Мадонна позирует в в черном плаще с вышивкой «God Save the Queen» и колготках в сеточку. На одном из фото она стоит спиной к камере, высоко задрав полы плаща. Певица продемонстрировала пухлые ягодицы, обтянутые кружевными трусами и колготками в сетку.

Артистка продемонстрировала импланты, которые она вставила в ягодицы. Фото: Инстаграм.

Артистка не скрывает, что не раз ложилась под нож пластического хирурга. Причем банальной подтяжкой лица дело не ограничилось: поп-дива вставила импланты в грудь и в ягодицы. Теперь Мадонна с удовольствием показывает усовершенствованную «пятую точку», в которую ее хирург вложил душу и весь имевшийся в наличии силикон. Иначе как еще объяснить, что ее попа раздулась настолько, что теперь, по меткому выражению пользователей Сети, напоминает подгузник?

Поклонники артистки уверены, что ей стоит пореже обнажаться. Все-таки как-то несолидно в ее зрелом возрасте. Подписчиков певицы возмутили не только фривольные позы и обнаженная натура, но и обильный фотошоп. Пользователи Сети в очередной раз напомнили звезде, что в ее годы подобные снимки не стоит выкладывать на всеобщее обозрение.

Звезда хотела поразить подписчиков своими привлекательными формами, но вышло ровно наоборот. Фото: Инстаграм.

«Бабушка ведет себя как старшеклассница», «Твои дети смотрят на это, и им наверняка стыдно», «Просто остановись», «Печальное зрелище», «Что с ее телом? Какой-то подгузник вместо попы», - возмущаются подписчики в комментариях.

Возможно, на эротические безумства звезду толкает любовь, ведь бойфренд Мадонны младше ее на 34 года. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки - темнокожий Ахламалик Уильямс. Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. Теперь влюбленные повсюду появляются вместе.

Поклонники артистки считают, что ей стоит пореже обнажаться. Фото: Инстаграм.

К слову, чем старше становится Мадонна, тем моложе ее бойфренды. Предыдущему возлюбленному звезды, португальскому манекенщику Кевину Сампайо было 32 года. Мадонна рассталась с ним в начале 2019 года. Отношения певицы с красавцем-португальцем продолжались несколько лет. Мадонна даже купила дом в столице Португалии Лиссабоне и большую часть времени проводила в Европе. Исторический особняк с садом и конюшнями певица приобрела за 6 миллионов евро. Мадонна также перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали. Однако когда любовь прошла, артистка вместе с детьми вернулась в США. Сейчас звездное семейство живет в Лос-Анджелесе, в роскошном особняке с садом и бассейном.