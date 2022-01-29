Ливанец, ограбивший банк, стал национальным героем

По сути дела, ливанец не ограбил банк – он просто таким экстравагантным способом снял деньги со своего счета. Но это не значит, что инцидентом не будут заниматься правоохранители Фото: EAST NEWS

Гражданин Ливана Абдалла Асайли, попавший в трудную ситуацию, решился на отчаянный шаг: он ворвался в здание банка, взял в заложники семь человек, облил их бензином и угрожал поджечь, если его требования не будут выполнены. Несмотря на жестокость и реальную угрозу для жизни людей, многие сочли мужчину героем.

Абдалла Асайли – владелец небольшого кафе и раньше он не слишком жаловался на жизнь, однако в последнее время его преследовали неудачи – из-за кризиса и снижения спроса он задолжал своим поставщикам около $9000 (немногим более 700 тысяч рублей), а совсем недавно его кафе ограбили. Сумма ущерба составила порядка $15000 (почти 1,2 миллиона рублей).

Выйти из положения мужчина самостоятельно не смог. При этом в банке у него имелась сумма, которая вполне позволяла выйти из сложившейся ситуации, вот только власти страны запретили гражданам пользоваться валютными сбережениями.

По сути дела, ливанец не ограбил банк – он просто таким экстравагантным способом снял деньги со своего счета, поскольку финансовая организация, конечно же, его требования выполнила. Но это не значит, что инцидентом не будут заниматься правоохранители.

Вместе с тем, многие жители Ливана сочли бизнесмена не преступником, а героем, который смог вырвать свое у властей, все более закручивающих гайки на фоне экономического кризиса в стране.