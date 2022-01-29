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Звезды29 января 2022 17:08

Гарпун в голову

На фестивале в Роттердаме показали российский фильм - драму Тамары Дондурей «Рядом»
Стас ТЫРКИН
Стас ТЫРКИН
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Игровой дебют Тамары Дондурей драма "Рядом" - клинически точный портрет современной молодой женщины

Игровой дебют Тамары Дондурей драма "Рядом" - клинически точный портрет современной молодой женщины

Фото: кадр из фильма

Игровой дебют Тамары Дондурей - клинически точный портрет современной молодой женщины, возможно, втайне надеющийся вызвать у зрителя симпатию по отношению к изображаемой героине, но, впрочем, на ней не настаивающий.

Героиню (Екатерина Ермишина) зовут Кира Георгиевна - как режиссера, чей фильм «Астенический сидром» тоже включал в себя истерику женщины после смерти мужа. Участь партнера Киры Георгиевны (Илья Маланин), несмотря на молодость, тоже предрешена, - судя по глубоко несчастному виду, который он имеет даже во время вынужденного секса с Кирой Георгиевной. Она остается переживать потерю, хотя лучше было бы наоборот: если бы внезапно отдала концы (например, вследствие употребления вредных хот-догов) нервическая «профессионалка», проявляющая интерес исключительно к архитектурной «урбанине», а ее миролюбивый сожитель продолжил воспитывать собак-поводырей и экологично пользоваться кар-шерингом. Но жизнь, к сожалению, часто бывает несправедлива. Актуальный европейский кинематограф, к которому, без сомнения, принадлежит картина Дондурей, - тем более.

Драма Тамары Дондурей «Рядом»

Драма Тамары Дондурей «Рядом»

Раздражение, которое вызывает героиня, усиливается умышленной холодностью фильма, безжалостно психоанализирующего узнаваемую породу самодостаточных особ, на которых нельзя оставить даже собаку, ибо «рядом» с ними гибнет все живое. Феномен токсичной женственности нечасто становится предметом исследования кинематографистов, особенно женского пола, предсказуемо оттаптывающихся на олд-скульном мачизме (см. целый вагон фильмов прошлого сезона о попытках разжатия заскорузлых отцовских кулаков - в финале одного из них дочь выпускала отцу гарпун в голову). Тамара Дондурей бесстрашно рисует мир, на глазах остающийся без мужчин - они понуро и бессловесно его покидают, предоставляя возможность дамам сжирать друг друга в комфортных условиях.

Знаменитый румынский мультипликатор Анка Дамиан показала в Роттердаме красочный анимированный мюзикл «Остров»

Знаменитый румынский мультипликатор Анка Дамиан показала в Роттердаме красочный анимированный мюзикл «Остров»

Фото: кадр из фильма.

Знаменитый румынский мультипликатор Анка Дамиан показала в Роттердаме красочный анимированный мюзикл «Остров» (The Island) - современное сюрреалистическое переосмысление истории Робинзона Крузо и Пятницы. Робинзон становится 81-летним хипстером, в одиночестве коротающим дни на острове, лежащем на пути следования мигрантов в Европу. Одного из них Робинзон называет Пятницей, а тот его - Спасителем. Один из рефренов этого артистического хаоса - «Я одинок, но я жив!» и «Не хотите ли разделить мое одиночество?» - хорошо согласуется с веяниями ковидного времени. При этом одиночеством на острове даже не пахнет, он кишит мигрантами, активистами, членами неправительственных организаций, которые, как и русалки и прочие химерические существа, скорее принадлежат не столько реальности, сколько буйному воображению режиссера.

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