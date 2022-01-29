Лариса Долина показала себя лысой и с черными губами

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина любит экспериментировать с собственной внешностью и менять образы. В Инстаграме певица показала кадры новой фотосессии, которые повергли поклонников звезды в шок. На снимках 66-летняя артистка позирует совершенно лысой и с черной помадой на губах.

- Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники, - написала певица в подписи к снимкам.

На фото Долина позирует в драгоценной тиаре, оттеняющей ее голую макушку, и в сером вечернем платье.

«Нереальная», «Очень круто», «Как ведьма», «Как будто с другой планеты», «Снежная королева», «Очень красиво и необычно», - восхитились подписчики в комментариях.

В Инстаграме певица показала кадры новой фотосессии. Фото: Инстаграм.

Артистка выглядит гораздо моложе своих лет: год назад она похудела на 21 килограмм и радикально преобразилась. Теперь она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Долина решала прибегнуть к помощи профессионалов и обратилась в клинику по коррекции обмена веществ. Врач-диетолог составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя.

Певице пришлось отказаться от фруктов и почти всех овощей, сладкого, мучного, молочных и кисломолочных продуктов. При этом Долина теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов.

На снимках 66-летняя артистка позирует совершенно лысой и с черной помадой на губах. Фото: Инстаграм.

Несколько лет назад Лариса Долина рассталась со своим третьим мужем Ильей Спицыным. Развод тяжело дался артистке, она долго переживала и не решалась поставить точку в своем 20-летнем браке. Уже несколько лет Лариса Александровна живет вместе со своей дочкой Ангелиной Миончинской и внучкой Сашей. Никаких мужчин рядом с ней не наблюдается, однако поклонники в последнее время стали замечать, как преобразилась певица. В ее глазах вновь появился блеск, она выглядит помолодевшей и счастливой. Поклонники подозревают, что все дело в новом мужчине: поговаривают, что у Долиной появился возлюбленный. Недавно это подтвердила и сама певица.

В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» артистка честно ответила на вопросы о личной жизни и замужестве.

- Вы сейчас влюблены? — спросила Долину ведущая программы Катерина Гордеева.

Певица не стала отрицать и прямо ответила: «Да». А на вопрос, собирается ли она в четвертый раз замуж, сказала: «Нет. Потому что больше не хочу».