Водочный поток-2, герои вестернов, разоряя города, шла российская орда, Волкодавы крылатые бросились с гор, над Гуго стояло мерзкое чудовище, Верка Данилко и ее батько

Виктория Нуланд, собирающаяся санкционировать Северный поток-2, в то же время мыслит о конверсии трубы Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, собирающаяся санкционировать Северный поток-2, в то же время мыслит о конверсии трубы – так сказать, "Пусть будет атом рабочим, а не солдатом". Она указала, что было бы неплохо, если бы по СП-2 на Запад транспортировался не газ, а водка.

Конечно, при очередном обострении отношений между Россией и США возможны санкции и против водочного потока – объявят, что Кремль использует водку, как оружие, но пока что в духе разрядки отчего же и не гнать по трубе очищенную. И сама Нуланд, похоже, не прочь употребить хлебное вино под печеньки, и другие американцы такое бы дело одобрили.

Покуда дипломаты заседали в Женеве, гражданин США Роберт Гилман близ Воронежа устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, избил полицейского, и сейчас находится под арестом. Уже входит в традицию, когда заокеанские партнеры, приехав в Россию, вступают в борьбу с зеленым змием, а страдают органы правопорядка. Подобный случай был в 2019 г. в Москве, когда студент из Техаса Тревор Рид напал сперва на гуляющих дам, затем на городовых и получил 9 лет. Возможно, гостей России вдохновляют родные голливудские вестерны, герои которых, выпив крепких напитков, всегда устраивают живописный дебош в салуне с ломанием мебели.

Следует, однако, отметить честность и искренность американцев. Россияне, представ перед т. наз. "пьяной комиссией", часто стараются преуменьшить количество выпитого ими – четвертиночку, бутылочку портвейна, но не более. Тогда как граждане США, избегающие ложной присяги, правдиво указывают, что выкушали около литра. Хотя, конечно, бывают и искренние россияне –

"Я пил из горлышка, с устатку и не евши,

Но я, как стекло, был, то есть остекленевший,

Ну, а когда коляска подкатила,

Тогда в нас было семьсот на рыло".

Так что когда правозащитники будут выступать за снятие оков с узников, они могут отметить, что признательными показаниями те смягчили свою вину.

Но если пьяное буйство – дело бытовое, вспомним отчаянных футболистов Кокорина с Мамаевым, то президент США Байден в беседе со своим коллегой Зеленским представил ему картину предстоящего ужасного буйства российской военщины. "Байден заявил, что российское вторжение теперь практически неизбежно случится, как только земля замерзнет. Киев будет разорен, российские войска предпримут попытку его оккупировать. Готовьтесь к удару!".

Байден в беседе со своим коллегой Зеленским представил ему картину предстоящего ужасного буйства российской военщины Фото: REUTERS

Байден углубленно подошел к исследованию вопроса, изучив путевые записки папского посла Плано Карпини, в 1246-47 гг. путешествовашего в ханскую ставку, в Сарай и Каракорум и по дороге изучивший состояние Киева, разоренного монголо-татарами 6 декабря 1240 г.: "Этот город был весьма большим и очень многолюдным, а теперь он обращён почти ни во что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжёлом рабстве".

Правда, в летописях отмечается, что к декабрю земля вполне замерзла, тогда как теперь промерзание почвы, как полагает Байден и его эксперты по Украине, если и произойдет, то не раньше февраля. Сказывается отмеченное Гретой Тунберг глобальное потепление

Британские же аналитики подробно описывают ужасы предстоящего ожесточенного штурма с использованием неконвенционного оружия. В. В. Путин намерен сбросить на украинскую столицу собак-парашютистов в бронежилетах (бронепопонах) и темных очках. То ли эксперты Ее Величества знают стихи Н. С. Тихонова, воспевающие покоренье Крыма в 1920 г. – "Волкодавы крылатые бросились с гор, живыми мостами мостят Сиваш" (Днiпро), то ли образ русской парашютной собаки был ими взят у Конан-Дойля, из семейного предания Баскервилей.

"Над Гуго стояло мерзкое чудовище -- огромный, черной масти зверь, сходный видом с собакой, но выше и крупнее всех собак, каких когда-либо приходилось видеть смертному. И это чудовище у них на глазах растерзало горло Гуго Баскервилю и, повернув к ним свою окровавленную морду, сверкнуло горящими глазами. Тогда они вскрикнули, обуянные страхом, и, не переставая кричать, помчались во весь опор по болотам. Один из них, как говорят, умер в ту же ночь, не перенеся того, чему пришлось быть свидетелем, а двое других до конца дней своих не могли оправиться от столь тяжкого потрясения". Таковы будут ужасы гибридной войны на Украине.

Но козацкий род не устрашить. Мэр Киева В. В. Кличко не боится собак и готов с автоматом в руках брать Москву, а Верка Сердючка (А. М. Данилко) воодушевляет телезрителей исполнением патриотической песни "Батько наш Бандера".

Узнав о пополнении репертуара Сердючки, иные россияне стали бранить ее (его) и срамить, но, пожалуй, зря. Адмирал Колчак указывал: "Проституток, артистов и кучеров не трогать – они служат любой власти". И в случае политических изменений в восточнославянском мире А. М. Данилко, верный заветам адмирала, будет с не меньшим подъемом исполнять песню про золотую Украину –

"Наших братьев в беде не оставим мы,

Неразрывен великий народ.

Под знамёнами Ленина-Сталина,

Под знамёнами дружбы -- в поход!".