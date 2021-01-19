США ввели санкции против строящего газопровод «Северный поток – 2» российского трубоукладчика «Фортуна», его владельца – компании «КВТ-Рус», а также против компании «Рустанкер» и судов «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на официальном сайте американского Министерства финансов.В это же время издание Bild заявило о выходе немецкой компании Bilfinger SE из проекта по строительству «Северного потока – 2». О таком же решении ранее говорила швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.Как ранее писал сайт kp.ru, российская компания «Газпром» не исключила приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток-2» из-за риска резкой смены политической ситуации. В сообщении компании говорится, что это приводит к напряжению между государствами, а также изменению позиций партнеров и регулирующих органов по отношению к проекту газопровода.Накануне Германия сообщила о создании фонда в поддержку проекта газопровода «Северный поток-2». Природоохранный фонд на севере ФРГ призван поддержать компании, участвующие в строительстве газопровода.Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух веток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров ежегодно. Они протянутся от российского побережья до Германии через Балтийское море, проходя через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.