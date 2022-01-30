Короткая длинная дистанция: умер известный журналист Олег Техменев

Будем помнить этих наших первопроходцев! Светлая им память! Фото: Личный Архив

Он умер в среду.

Не умер даже , а взорвался. Разрыв аневризмы. Практически пушкинская рана. Только в Пушкина стрелял Дантес, а в Олега сама жизнь. Перегрузки, стрессы, гиперответственность, необходимость обеспечивать благополучие не только большой семьи, где трое детей, но и сотрудников мощного пиар-агентства, с которыми за пятнадцать лет реализованы десятки крупных, в том числе международных проектов.

Олег умел все риски и неприятности брать на себя, создавая для окружающих «зону повышенного комфорта». Коллеги, как, впрочем, и партнеры любили его. И дело шло успешно и прибыльно. Хотя защитить его в девяностые и нулевые годы было очень непросто. Особенно человеку благородного склада характера. А Олег был именно таким.

Начинал же он 35 лет назад, по окончании школы, курьером на телетайпе в редакции «Комсомолки». Заведовала телетайпом всеобщая любимица Роза Федоровна Черняк, прошедшая войну в ополчении, нещадная куряка, но женщина общительная, добрая и аккуратная. С мальчиком-блондином она подружилась и не уставала его нахваливать: умница, читает иностранные книги в оригинале, заботливый и честный. А Олег всю жизнь почитал Розу Федоровну своей первой учительницей в профессии. Отслужив потом в армии, вернулся стажером в газету «Рабочая трибуна», а с 1992 года вновь пришел на Шестой этаж, корреспондентом в отдел республик.

Отдел этот оказался в 90-е в эпицентре процесса распада советской державы, когда на местах по призыву Ельцина «брали суверенитета, сколько хотели». Командировки в «горячие точки», Нагорный Карабах, начало чеченской войны. Олег привозил репортажи, но мало чего рассказывал на словах. Принимал все увиденное близко к сердцу. Он был сильным аналитиком, обладал легким пером, его публикации привлекали внимание. Техменева все чаще приглашали в политические телепрограммы. Но он так и не смог вещать с телеэкрана о том, что считал неправедным.

В 1994 году его пригласили в новый еженедельник «Век», где он быстро вызрел в заместителя главного редактора, пожалуй, самого молодого (24 года) в журналистике 90-х на таком посту. И работал там почти до закрытия этой газеты в 2002 году. А потом ушел в бизнес.

Судьба Олега Техменева типична для его поколения: быстрый взлет, удачный забег на длинной дистанции первичной капитализации новой России, успешное овладение ее цивилизованной деловой практикой, вытесняющей дикий рынок и формирующей в обществе средний класс. Но на каком-то этапе забег затормозился. Как и свободные деньги в экономике. Бизнесу вновь стал угрожать криминал. И нараставший средний класс начал сдавать позиции. Для настоящего мужчины такое непереносимо. Происходит сбой. Организм включает взрывное устройство.

Будем помнить этих наших первопроходцев! Светлая им память!

Прощание с Олегом Техменевым пройдет 31 января в 14:30 в ритуальном зале крематория Николо-Архангельского кладбища (Носовихинское шоссе, владение 16). Поминовение в 17:30 в Русском пабе (Тверской бульвар, 10)