«Я - хам!»: актер Валерий Николаев обиделся и устроил скандал на съемках шоу

Валерий Николаев с партнершей по шоу Александрой Акимовой. Из-за амбиций актера пара в конце турнирной таблицы. Фото: телеканал "Россия 1"

В сезон ОРВИ и омикрона звезды то и дело пропускают концерты и эфиры. Так певица Манижа из-за положительного теста на ковид отменила концерт в «Крокусе» 2 февраля. А в шоу «Танцы со звездами» 30 января вернулись переболевшие артисты, и теперь на неделю (до следующих выходных) выбыла Ольга Медынич – приболела. Но в этот раз на шоу случились не только запланированные сценарием истории. Переполох устроил актер Валерий Николаев, а остальные артисты были по традиции вежливы и улыбчивы.

Дмитрий Харатьян посвятил свой танец памяти народного артиста Леонида Куравлева: «Мы очень дружили. Сегодня очень печальный день – ушел великий человек». Харатьян после болезни танцевал бодро, но признался, что было тяжело – хотя элементы румбы все же были исполнены без ошибок.

Актриса Мария Миронова пропустила второй тур, но вернулась в третьем. Первый раз Миронова танцевала с трещиной в ребре, потом простыла, и вот вновь на танцполе. Справилась Мария прилично, чем удивила жюри: после болезни артистка была энергична и не испытывала проблем с дыханием, несмотря на интенсивную нагрузку. Миронова с партнером Евгением Папунаишвили репетировали из-за болезни чаще дистанционно – по интернету. По правилам пропустить шоу один раз из-за болезни возможно. Мария говорит: «Я посидела чуть-чуть дома, но была на связи с Женей. Постаралась вернуться быстро!»

За пары можно голосовать с помощью бесплатных смс. Ведущий телепроекта Андрей Малахов сообщил Маше Мироновой, что за нее отправляла смс Лариса Голубкина. Народная артистка, вдова Андрея Миронова сама рассказа ла об этом Андрею – они дружат уже много лет. Дочь Андрея Миронова и ее партнер Папунеишвили – любимчики зрителей.

Актер Валерий Николаев мог вылететь, так как по результатам второго тура оказался в конце турнирной таблицы. Но в этот раз в шоу оставили все пары. Николаев последним местом был недоволен. В прошлый раз его раскритиковало жюри из-за неровной спины. Валерий разобиделся: «Сутулой спины не будет больше никогда! Придется им еще что-то придумывать!» Дело в том, что сам Николаев считает себя опытным танцором: «Насмотревшись на танцы Майкла Джексона и Кости Райкина, я пошел поступать в ГИТИС». Партнершу звезды – профессиональную танцовщицу Александру Акимову за кулисами жалеют: по слухам, Николаев часто спорит на репетициях с профессионалами, настаивает на своем решении тех или иных элементов. Однако сам Валерий это опровергает: «Выслушиваю ее мнение всегда с уважением, прислушиваюсь или нет – не всегда. Поддержки будем увеличить, усложнять. Мы делаем шоу для зрителей!»

В этот раз Николаева жюри критиковали с опаской. Однако хореограф и режиссер Владимир Варнава объяснил положение пары в конце турнирной таблице тем, что на танцполе выясняются: «Вопросы кто лидер, вопросы эго. Но не вопросы, чтобы друг друга услышать. То, что вы бьетесь в репетиционном зале это видно на паркете!»

Николаев не согласился: «Мы не роботы!.. По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я - хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!» По мнению актера к нему придирается один из сотрудников шоу – а именно исполнительный продюсер, а вот с остальными участниками проекта у него прекрасные отношения. Николаев подчеркивает, что выполняет все условия договора – слушается сотрудников проекта при постановке танца. Хотя не всегда согласен. Валерий произносил речь очень взволнованно, чувствовалось, что артист нервничает. По предположениям и слухам в сети такое нервное поведение Николаева может быть обусловлено тем, что актер закодирован – он не пьет уже несколько лет. Даже после голосования жюри Валерий захотел быть оригинальным и подколол зрителей: сообщил, что не надо голосовать за их пару – отдайте голоса соперникам.

На шоу работают профессионалы, которые умеют и в прямом эфире справляться с нестандартными ситуациями. Андрей Малахов польстил Николаеву: мол во время танца популярного артиста сразу несколько женщин за кулисами мечтали о свидании с ним. Член жюри Дарья Спиридонова тоже успокаивала Валеру: «Вас все очень любят. Попробуйте представить себе: вас любят все, в том числе и исполнительный продюсер, и главный. Попробуйте готовить следующий танец с ощущением того, что вас все любят».

По итогам третьего тура Валерий Николаев оказался на предпоследнем месте. Отстающие покинут шоу через неделю, когда станут известны результаты голосования зрителей.

По результатам голосования жюри в третьем выпуске шоу «Танцы со звездами» больше всего баллов набрали: Александра Ревенко и Денис Тагинцев. На последнем месте: Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова.