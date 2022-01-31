Китайский гороскоп на 2022-й год Год Тигра: Петуха ждет удачная карьера, а Свинью - новый роман

Год будет яркий, с внезапными поворотами, и в целом весьма удачный. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Это весьма импульсивное и своенравное животное. Как правило, Тигр спокоен, но нередки моменты, когда хищник проявляет свой норов. Год под его знаком будет такой же - яркий, с внезапными поворотами, но в целом весьма удачный. Помните, Тигр уважает тех, кто проявляет настойчивость и смелость. Астролог Елизавета Небесная расскажет, что ждет представителей разных знаков в 2022 году.

Крыса

Крыса. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Для представителей этого знака год должен стать удачным в покорении намеченных вершин. Но это вовсе не означает, что все свершится как-то само собой. Ради желаемой цели придется как следует поработать! Зато итогом этого может стать завидный карьерный рост. Некоторые представители этого знака решатся поменять место работы - и не прогадают!

Кроме карьеры все отлично сложится и в любви. Одни Крысы наконец-то отважатся на серьезные романтические отношения, другие - на пополнение в семействе.

Бык

Бык. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Наступает период редкого везения для Быка. Сейчас надо решиться на то, что долгое время оставалось лишь мечтой: решение жилищного вопроса, поиски новой, более выгодной работы, а может быть, кардинальная смена своей судьбы. Почему бы и нет? Сейчас все зависит исключительно от вашей решимости. А Тигр, как мы помним, любит смелых и отважных!

На любовном фронте будут бурлить страсти (в хорошем смысле этого слова), и это, в свою очередь, подвигнет на великие (или не очень) свершения.

Тигр

Тигр. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

У Тигра есть возможность исполнить свои самые заветные мечты. Для этого отлично подойдет вторая половина года. Первую же надо будет посвятить основательной подготовке.

Особое внимание надо уделить отношениям с коллегами. Помните, всегда лучше иметь под боком друзей, чем завистников.

Тигры, как герои года, будут пользоваться особой популярностью у противоположного пола и если не растеряются, то смогут устроить довольно счастливый семейный союз.

Кролик

Кролик. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Большие потрясения должны миновать Кролика в этом году. Тигр сулит ему удачу в работе, дополнительные заработки и вообще материальное благополучие. Кролик продолжит делать накопления, создавать заначку. Вполне вероятно, он решится на какие-то крупные приобретения.

Кролик мудр: он сохранит хорошие отношения со всеми и обретет покровительство начальства. Возможно, во второй половине года ему поступят выгодные деловые предложения, связанные с кардинальной сменой деятельности.

Дракон

Дракон. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы могут решиться на грандиозные перемены в своей жизни. В один прекрасный момент они захотят что-то изменить и… перекроят все вокруг - начиная от внешности, места работы и заканчивая собственным жильем.

Впрочем, за что бы ни взялись Драконы, все должно принести им финансовый успех.

При этом нашим героям категорически нельзя забывать об отдыхе и разгрузке. Иначе сил надолго не хватит!

Змея

Змея. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

У Змеи появятся прекрасные шансы проявить себя во всей красе. На работе все станут прислушиваться к ней, и ее предложения могут совершить небольшую революцию. В денежных вопросах предстоит проявить больше внимания: постарайтесь не доверять рекламным посулам.

Змея отважится на путешествия и на не свойственные ей до этого виды проведения досуга. Впрочем, перемены будут весьма кстати.

А вот в личных отношениях Змее предстоит забыть о гордости и строгости, став мягче и внимательнее к чаяниям партнера.

Лошадь

Лошадь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Год пройдет под знаком перемен. Причем идти они будут аккуратно, одна за одной. Но все эти изменения Лошадь инициирует и придумает сама, а потом с восторгом станет воплощать в реальность. Скорее всего, завершится все это новой должностью. Впрочем, Лошади стоит навострить уши: завистники не дремлют.

Несмотря за занятость, личная жизнь Лошадки не пострадает. Напротив, перемены коснутся и этой сферы. Не связанные романтическими чувствами представители этого года найдут свою вторую половину. А те, кто встретил свою любовь, решатся оформить отношения.

Коза

Коза. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

У Козы намечено немало трат в наступившем году. Большая часть связана с инвестициями в будущее, и они сработают, но случится это не так чтобы быстро. В этом году увеличения доходов особо не предвидится, но Коза сумеет взять свои расходы под жесткий контроль и сможет позволить себе многое из того, к чему привыкла.

Кроме того, Козу ждут очень приятные знакомства, которые, возможно, из дружбы перерастут в большое и крепкое чувство.

Обезьяна

Обезьяна. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяне надо в начале года быть внимательнее на работе. Личная жизнь будет упорно отвлекать от того, что требует начальство. Тут могут быть и любовные романы, и забота об уже выросших детях. Кроме того, Обезьяна настроила себе масштабные планы. Ей хочется отправиться в путешествия, заняться творчеством, побывать в походах… Список такой, что на две жизни бы хватило. Но Обезьяна с этим легко справится.

Петух

Петух. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петуху будет сопутствовать удача в большинстве карьерных начинаний. Мало того, этот знак приобретет поддержку и помощь в лице начальства. Если Петух поставит перед собой цель зарабатывать больше, он ее добьется. Вот только для этого понадобится прилагать усилия, а не всякий Петух готов сейчас к этому. Тем более что больше денег нашего героя будут волновать любовные отношения. Он всерьез задумается о крепкой, надежной семье.

Те же, кто уже обрел счастье в браке, займутся укреплением семейных уз.

Собака

Собака. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака весь прошлый год пребывала в волнениях. Сейчас большинство тревог уйдет и жизнь войдет в привычное русло. У Собаки появятся новые друзья (она мастер их заводить) и новые заботы. Ведь кому-то надо поддерживать друзей. Энергии Собаки хватит на всех, а еще на новые хобби и начинания. В финансовом плане год для нее будет удачным. Представители этого знака умеют экономить и совершать правильные ходы, так что это неудивительно. А еще Собакам предстоят приятные путешествия в компании друзей.

Свинья

Свинья. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Свинья постарается решить все свои проблемы. В последнее время их у нее было предостаточно. Представители этого знака проявят глубокую мудрость в своих поступках, укрепят авторитет и расправятся с врагами их же методами. Успешно будут решены и денежные вопросы. Возможно, Свинье предстоят сделки с недвижимостью.

А еще у представителей этого знака будет яркая личная жизнь. Хрюшка - желанный приз для представителей противоположного пола, и она не преминет этим воспользоваться!