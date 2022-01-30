На Марсе обнаружен пень диаметром 8 километров

Такой вот "пень" : снимок с орбиты Марса.

Удивительный объект сфотографировал зонд Trace Gas Orbiter (TGO) миссии ExoMars – совместного проекта Европейского космического агентства (ESA) и Роскосмоса. Публикуя снимок на своем сайте, специалисты ESA подчеркивают: легко можно ошибиться и принять объект за пенек – то есть, за срез гигантского дерева, которое когда-то росло на Ацидалийской равнине Марса (Acidalia Planitia) в районе Кидония. Это на северо-востоке соседней планеты – недалеко от знаменитого марсианского Сфинкса. Он чуть левее и ниже.

На срезе «дерева» видны и кора, и годовые кольца

Срез и в самом деле выглядит деревянным, видны кора и годовые кольца. Но нет, это, конечно же, не пенек от дерева, которое когда-то спилили марсиане, а причудливый кратер, так на него похожий.

Кору образует темная стенка кратера с подтеками, обрамленная изнутри белой полосой льда. Иллюзию годовых колец создают следы, оставленные былыми отложениями льда, высота которых менялась по мере изменения климата. Структуру, напоминающую древесину, образуют трещины, возникающие в результате сезонных изменений температуры. Снимок был сделан 13 июня 2021 года камерой CaSSIS, установленной на борту TGO, главная задача которого анализировать состав марсианской атмосферы.

Координаты «пня» 51.9°N/326.7°E.

КСТАТИ

Пень пнем

Не исключено, что на Марсе все-таки росли деревья. Виртуальные археологи нашли их следы. На снимке, сделанном марсоходом «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity), виден вертикально торчащий объект – вылитый пенек нормального для пеньков размера. Возвышается примерно на метр от поверхности. Таких пеньков на Земле полно. А на Марсе замечен впервые – на снимке, сделанном 25 марта 2017 года так называемой камерой на штанге (Mastcam: Left ) на 1647 марсианский день пребывания «Любопытства» на соседней планете.

Пенек на Марсе: снимок камерой марсохода "Любопытство".

Слева земной пенек, справа - марсианский. Сходство потрясающее.

Виртуальные археологи считают пенек то ли окаменевшим, то ли засохшим. Возможен однако и третий вариант: ствол образован застывшей лавой. Но не без участия когда-то живого дерева.

На Земле пеньки, подобные марсианскому, имеются на Большом гавайском острове (Big Island of Hawaii) в заповеднике так называемых лавовых деревьев - Lava Tree State Park. Там в джунглях — к востоку от Гавайского вулканического национального парка - попадаются обугленные снаружи и полые внутри стволы деревьев. В 1790 году во время извержения вулкана Килауэа они оказались на пути потока раскаленной лавы. Деревья сгорели. Но не сразу. Лава окружила их, образовав столбы, повторяющие контуры дерева. И застыла.

Один из пеньков в земном парке лавовых деревьев. Фото: Shutterstock

Было время, когда на Марсе интенсивно извергались вулканы. Вполне могли образовать лавовые деревья, одно из которых чудом сохранилось.

В 2004 году – через 115 марсианских дней своего пребывания на Красной планете – ровер Opportunity сфотографировал бревно. Объект, попавший в кадр, очень похож на иссушенный солнцем и ветром древесный ствол. На Земле полно таких, выброшенных на берег прибоем и валяющихся на пляжах.