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30 января 2022 19:10

Активисты на Майдане: «Россия захватит Украину, потом нападет на Литву и двинется войной на Германию»

Киевляне поблагодарили страны НАТО за поставки вооружения. Свидетелем странного зрелища стала спецкор "Комсомолки"
Елена МАТВЕЕВА
Комментарии (327)Комментарии (327)(327)
На Майдане Незалежности сторонники партии «Демократична сокира» развернули плакаты с благодарностью странам НАТО.

На Майдане Незалежности сторонники партии «Демократична сокира» развернули плакаты с благодарностью странам НАТО.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

По Крещатику разливалась воскресная нега. Народ неспешно прогуливался, пил кофе и сидел на лавочках - благо впервые за несколько дней выглянуло солнце. Тем временем на Майдане Незалежности сторонники партии «Демократична сокира» («топор» с укр.) устанавливали растяжку с надписью на английском «спасибо, друзья!».

- Это что такое? - подхожу я к бородачу-организатору.

- Это мы благодарим страны, которые помогают нам поставками оружия.

- А война то будет?

- Рано или поздно, конечно, будет, - почему-то смеется бородач.

Постепенно на площадь начинает стягиваться народ с плакатами и табличками «спасибо» на разных языках.

Постепенно на площадь начинает стягиваться народ с плакатами и табличками «спасибо» на разных языках.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Постепенно на площадь начинает стягиваться народ с плакатами и табличками «спасибо» на разных языках. Набралось человек 150. Кто-то вывел слова на картонке, кто-то на обратной стороне настенного календаря.

- Об акции я узнала вчера по Фэйсбуку, захотела прийти поддержать, - рассказывает мне Виктория.

Ей 40. Говорит, что убегать из Киева не собирается.

- Если придется, буду помогать армии Украины, будем воевать с Россией! - отважно заявляет она.

Кто-то вывел слова на картонке, кто-то на обратной стороне настенного календаря.

Кто-то вывел слова на картонке, кто-то на обратной стороне настенного календаря.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Вы что, всерьез в это верите?

- Конечно, верим!

- Россияне сметут вас с лица земли! Мы хотим сказать «спасибо» друзьям, что дают нам оружие. Мы окружены! Мы должны постоять за себя! - закричал в микрофон один из организаторов митинга.

Народ захлопал и заулюлюкал.

- Россияне пройдут через Украину, нападут на Эстонию, Литву, а потом двинутся войной в сторону Германии! - продолжал орать в микрофон мужик.

- Давайте крикнем «дякую» (спасибо), - предложил другой.

- Дякую! Thank you! - заголосила толпа.

- Вы можете вот здесь, на бумаге написать добрые слова нашим партнерам! Не стесняйтесь! - зазывал ведущий.

Несколько человек подошли, что-то накарябали.

- Слава Украине! Героям Слава! - разливалось по Майдану.

- Мы окружены! Мы должны постоять за себя! - закричал в микрофон один из организаторов митинга.

- Мы окружены! Мы должны постоять за себя! - закричал в микрофон один из организаторов митинга.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Кто-то из прохожих подходил посмотреть на сборище милитаристов, большинство проходили мимо.

Рядом со мной стояла женщина с плакатом. Познакомились. Зовут Викторией. Призналась, что состоит в партии «Демократична сокира».

- Наша партия в будние дни проводит учения. Это курсы оказания первой помощи и уроки стрельбы. Я пока не ходила, но обязательно пойду, - сообщила она.

Флаги тех, кому благодарны кивеляне.

Флаги тех, кому благодарны кивеляне.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

А потом рассказала забавную историю.

- Я вчера увидела на рынке охранника в бронежилете, подошла, спросила: «Вы из теробороны?». Он отвечает: «Нет, бронежилет мой собственный. Воевал на Донбассе, вот он и остался». А я ему говорю: «Я стрелять не умею. И у меня зрение совсем плохое, очки». А он отвечает: «Да тут не надо уметь! Если заварушка начинается, заряжаешь и идешь-палишь во все стороны, главное, отстреливаться!».

Я живо представила эту женщину 60 лет, которая в образе героев Сильвестра Сталлоне идет и слепо отстреливается. Хоть смейся над этой дурью и наивностью, хоть плачь.

Активисты на майдане растягивают еще один красочный плакат. На нем Зеленский и надпись «простите нас за него». То есть, простите друзья из НАТО, что наш украинский президент Зеленский мнется и не хочет воевать с Россией. А вот вы - натовцы, наши настоящие единомышленники. Ну, думаю, полетят сейчас в Зеленского яйца или помидоры. По счастью, обошлось.

Активисты на майдане растягивают еще один красочный плакат. На нем Зеленский и надпись «простите нас за него».

Активисты на майдане растягивают еще один красочный плакат. На нем Зеленский и надпись «простите нас за него».

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Подхожу к интеллигентного вида мужчине. Стоит с тремя женщинами. Они с благодарственными плакатами, он - без.

Узнав, что я из России, лица женщин перекашиваются. Мне начинают рассказывать про «страну-агрессора» и «сепаратистов с Донбасса». Мужик сохраняет спокойствие.

- Если война, то что... - спрашиваю его.

- Воевать пойду. Я с 2014 года помогаю армии ВСУ, ремонтирую технику, покупаю тепловизоры - каждый стоит 1,5-2 тысячи долларов - и отправляю их в армию, - рассказывает мне Святослав.

Мои собеседники признаются, что собой рисковать готовы, а вот о детях своих позаботились.

- Каждый из нас держит в голове, куда отправить ребенка в случае войны. В основном, это Европа. Это проще всего, - говорят они.

Украинские поборники НАТО постояли часок и пошли по домам.

Украинские поборники НАТО постояли часок и пошли по домам.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

На другой стороне Крещатика возникает альтернативная тусовка. Это живущие в Киеве белорусы вышли на акцию против Лукашенко. По воскресеньям на Крещатике вообще часто устраивают различные акции. Этакая народная развлекуха.

- Мы рады всем, кто против диктатуры, - замечают украинцы.

Но радовались они не долго. Через 30 минут белорусы скрутили флаги и разошлись.

Украинские поборники НАТО продержались подольше - с часочек. А потом тоже отправились по домам, да по кафешкам.

Киев.

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