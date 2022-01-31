Токаев не торговался с Путиным и Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые после трагических событий в республике, случившихся в начале января, подробно ответил на вопросы журналистов. «КП» приводит наиболее интересные выдержки из беседы главы республики с ведущими телеканала «Хабар 24».

С ПУТИНЫМ - БЕЗ РАСЧЕТА

На вопрос о том, какие «секретные соглашения» могли быть у Токаева с Путиным, перед тем как войска ОДКБ вошли в республику, казахстанский лидер ответил так:

- Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было.

С НАЗАРБАЕВЫМ - БЕЗ КОНФЛИКТА

Важнейшей темой для соседней страны являются отношения нынешнего и бывшего президентов - Токаева и Назарбаева.

- Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было. Единственный разговор - о статусе в Совете безопасности. Я сказал, что сейчас обращусь к нации и скажу, что я - председатель Совета безопасности. Этот вопрос был решен буквально на ходу.

Он также ответил на вопрос о том, видит ли себя лидером страны на долгий срок:

- Не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией не более двух сроков.

ПЯТЬ ЗВЕЗД ДЛЯ БАНДИТОВ

Токаев рассказал также о некоторых деталях подготовки тех, кто активно участвовал в событиях начала января.

- Одна из бандгруппировок проживала в пятизвездочном отеле, и расположился командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить... Многие боевики покинули Алма-Ату, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался: сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие...