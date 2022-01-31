Избранные цитаты Виктора Мережко: «Никогда не заводи флирт с актрисами!»

Прославленный драматург ушел из жизни 30 января на 85-м году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Автор множества театральных пьес, а также сценариев к фильмам «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и многим другим (мультфильмам в том числе) Виктор Мережко скончался в 84 года. В связи с чем «КП» вспоминает избранные фрагменты интервью* мастера слова, вписавшего себя в историю советского и российского кино серией блестящих произведений — про ссору с Никитой Михалковым, войну, любовниц, идеологию в кино, Сталина и секс.

ПРО ДЕТСТВО И НАСМЕШКИ

«Мы жили бедно: четверо детей в семье. Родителей по чисто русской традиции называли на «вы». Мы переехали на Украину, потому что там в то время можно было жить сытно в отличие от юга России. Над нами смеялись, говорили, худы и страшны. Хотелось выбиться, я чувствовал, что единственный способ выбраться – это переть, не безоглядно, а понимая, что у тебя есть шанс. Я всегда говорю молодым: «Никогда не оглядывайтесь назад, живите сегодня и завтра, не жалейте ни о чем. Сегодня будет лучше, а завтра будет еще лучше». С таким намерением надо жить. Не тормозить».

ПРО ИДЕОЛОГИЮ

«Мне кажется, что кинематограф как таковой катится в пропасть. Компьютеризация, стриженый монтаж убивают настоящее искусство. Русский человек привык смотреть, любоваться, страдать, наблюдать за душевным состоянием персонажей, а не за клиповой системой фильмов. Почему режиссер из Южной Кореи (фильм «Паразиты») получил «Оскар»? Корейцы все-таки пытаются не подчиниться американизации. Сталин говорил, что кино не только и не столько искусство, сколько идеология, эту мысль я исповедую до сих пор. Вот мы целиком лежим под американской идеологией. Убит кинематограф, остались сериалы с однотипными сюжетами. Катя из провинции приезжает, устраивается официанткой, но она красивая. В нее влюбляется богатый, но он подлец. Она накачивает губы и все, что можно накачать… Такая схема. И начинается эта мутотень, которая эксплуатируется на всех каналах. Это стыдно, это непозволительно».

ПРО СТАЛИНА

«Почему Сталин лично принимал каждый фильм? Он понимал, что фильм идет в народ, а народ нужно воспитывать. Была идеология, которая в том числе влияла на кино. И благодаря этому он построил великую страну. Страна после 1945 года была разрушена на 2/3. Представляете, какие ресурсы были необходимы, чтобы ее восстановить?! Нужно было воспитывать нового человека. Сталину удалось это сделать. До сих пор существует понятие «советский человек». А хмельной Ельцин установил запрет на государственную идеологию в Конституции. Для меня как человека старой советской закалки это странно и непостижимо. Я родился в очень бедной семье, но смог в полной мере реализовать себя, чего-то добиться в жизни».

ПРО ВОЙНУ И ОТЦА

«Когда началась война, отец ушел на фронт. Воевал почти до Победы. Помню, как во сне, — мы, маленькие, бегаем с голыми задницами, и вдруг мама и другие женщины кричат:

— Детки, прячьтесь, немцы идут!

Мы сидели под хатками и смотрели, как в станицу въезжали танки и мотоциклисты, входила пехота. Немцы отправились дальше, а мы вырвались из рук матерей и кинулись вслед за ними. Те были в ужасе, женщины боялись, что немцы нас перестреляют.

Я помню, как около дома, который снимала мама, остановился немецкий танк. По двору ходил приветливый фашист и говорил:

— Яйко, млеко! Коммен зи, битте! Давай, давай, давай!

Весной сорок пятого отец вернулся, в его ноге сидел осколок. Я до сих пор не понимаю, как он нас нашел: мама рассказывала, что ночью раздался стук в окно, она открыла — и обомлела. Там отец, заросший, грязный...

— Ты откуда, Иван?

— С плена бежал».

ПРО СЕКС

« [Для создания сценария] я должен понимать ситуацию в стране, ситуацию в любви, в отношениях, уровень накала страстей. Не тех дешевых, что без конца показывают на телевидении: извините, накачанную попу и губы, кто кого обокрал, кто кем и каким образом овладел. Я понимаю, что в интимном общении мужчины с женщиной можно позволить себе все. Секс — это бессовестное занятие, когда это касается мужчины и женщины. И когда это выносится на экран или, не дай бог, на телевидение, это становится пошлостью и, в общем-то, преступлением. Это пошлятина, растление нации».

ПРО ЦЕНЗУРУ И ЗВЯГИНЦЕВА

«Я за цензуру, но за цензуру нравственную, то есть я против однополой любви и мата в кино. Есть ряд режиссеров, например Звягинцев, которые показывают Россию падшей, грязной, вонючей, пьющей. И чем гаже картина, тем больше наград режиссер получает в Каннах, в Венеции. Я не хочу повторять слова Маршала: «Не нравится Путин – уезжай из страны». Я говорю, что нельзя мой народ, талантливый, для Запада непостижимый, показывать скотом. Мой народ этого не заслуживает, мой народ умеет вовремя собираться и демонстрировать силу, организованность и талант».

ПРО ДЕГРАДАЦИЮ ЕВРОПЫ

«Я не хочу видеть, как деградирует Европа, как размывается культура Франции или Бельгии мигрантами. Еще в советское время я видел, как белые там становятся меньшинством. Ездить по России люблю. Меня попросили быть президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Я счастлив, что там, на Алтае, я увидел другой народ – красивый, доброжелательный, знающий себе цену. Меня сильно впечатлило, когда на закрытии фестиваля в прошлом году у памятника Шукшину на горе Пикет собрались 50000 человек. Все эти люди приехали поклониться блистательному Василию Макаровичу»

ПРО «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

«Я [режиссера Романа] Балаяна не воспринимал — мне казалось, он высокомерно разговаривает, и немножко с презрением. А Никита мне говорит: "Напиши для Ромы сценарий, он без денег совершенно, без работы". Мы встретились. "Рома, о чем ты бы хотел сценарий?" - Он говорит: "Обо мне!" - Я: "Не понимаю!" - "Мне кажется, что я стою на горе. Снится, я прыгаю, лечу, крылья расправляю, как орел, лечу, а потом падаю, и опять в дерьме!" - Я говорю: "Значит, во сне ты летаешь, а наяву ты…" - "Хорошее название - "Полеты во сне и наяву", запомни!" Я быстро записал. Короче. Для Михалкова я написал сценарий. А Рома говорит: "У Никиты очень сильный бычий глаз, мощный… Нужно найти человека с таким, больным глазом. Ты Олега Янковского знаешь?" - "Конечно. Мы товарищи с ним хорошие". - "Дай ему сценарий прочитать". Я завез в "Ленком", оставил на служебном. И Олег прочитал за ночь. А они вместе с Михалковым ехали сниматься в "Собака Баскервилей", к Игорю Масленникову, куда-то в Эстонию… И Олег пришел в купе и давай кричать: "Мережко – гений, такой гениальный сценарий написал!" - "Какой, какой?" - спросил Никита. Ну и… немножко на меня обиделся. "Что ж ты так заложил меня?" – Я ему сказал: "Никита, ну ты же понимаешь… Это же режиссер выбирает, не я!" На этом помирились (для Михалкова в качестве «компенсации» была написана сцена, где он сыграл режиссера, выгоняющего с площадки героя Олега Янковского — Авт.)».

ПРО ХАРРАСМЕНТ

«Есть одно правило: «Никогда не заводи флирт с актрисами». Никогда. Потому что, если она снимается у тебя, как у режиссера или сценариста, то начинает предъявлять свои претензии и вымогать то, что тебе не хочется ей давать. Ты перестаешь ею управлять. Ни в коем случае, не дай Бог!»

ПРО ЛЮБОВНИЦ

«Обо мне говорят много гадостей. Одна женщина как-то высказала: "У тебя, как написали, было 5000 любовниц, а я... получается, 5001-я". Я ответил, что, может, у меня было и десять тысяч - не считал...Ведь если я в момент съемки полюблю или захочу женщину, меня будет трудно остановить - я начну ее валить на декорации. И потом: когда рядом стоят сорок человек, среди которых осветители, оператор и режиссер, то надо быть психически больным, чтобы при всем этом умудриться испытывать какие-то чувства или возбуждаться. Любой талантливый человек может научиться играть любовь...Если ты видишь, что у человека при виде тебя загораются глаза, он говорит: "Какое счастье, что ты рядом!", - значит, это любовь».

ПРО ИЗМЕНЫ

«А знаете, почему я написал сценарий фильма «Прости»? Я был не всегда верен. Я очень любил свою жену, но, как нормальный мужик, позволял себе любить коротко и с удовольствием других женщин и девушек. И когда я почувствовал, что «поднакопил», и меня совесть стала мучить, я подумал, как попросить прощения у моей жены. И написал сценарий «Прости». Правда, моя покойная жена Тамара (Захарова) не знала, что я просил у нее таким образом прощения. В фильме даже есть маленькая сцена, очень похожая на то, что однажды случилась дома, когда меня моя Тамара «застукала» с другой женщиной».

ПРО КИНО И ЛЮБОВЬ

«Я считаю, кино должно и способно воспитывать человека во все времена. Невозможно жить и работать исключительно во имя денег. Питерская актерская школа, на мой взгляд, выше московской, потому что питерские ребята не настолько заинтересованы в золотом тельце. Там жива школа великого Товстоногова. Мне кажется, что любовь – главная идеология, которой стоит придерживаться, создавая сценарии и снимая новые ленты»

По материалам: «КП», «Радио «Спутник», «Вечерняя Москва», блог Евгения Додолева в Яндекс-дзен, газета «Культура», «Учительская газета».