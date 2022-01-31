Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома

Трамп, не слишком стесняясь в выражениях, пообещал избавить Америку от нынешнего слабого лидера Фото: REUTERS

По мнению экспертов, промахи администрации действующего президента США Джо Байдена значительно повышают шансы на успех на следующих выборах экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

На фоне падающего одобрения деятельности Байдена Трамп не устает раздавать громкие обещания.

Так, выступая на митинге в Техасе перед своими сторонниками, Трамп, не слишком стесняясь в выражениях, пообещал избавить Америку от нынешнего слабого лидера.

– Для начала мы раз и навсегда поставим крест на политической карьере Нэнси Пелоси, а в 2024 году вышвырнем из Белого дома преступную семью Байденов, – заявил экс-президент.

Трамп традиционно обвинил своего оппонента во всех смертных грехах, включая создание угрозы Третьей мировой войны из-за слабых и откровенно некомпетентных решений главы государства, а также пообещал после победы на выборах инициировать антикоррупционное расследование в отношении Байдена. По словам республиканца, это поможет доказать, что семья Байденов получила миллионы долларов от Китая в обмен на уклонение от ответственности за выпущенный в мир вирус.

Кроме того, Трамп заявил, что в случае прихода к власти сделает все возможное для организации справедливого расследования отношении обвиняемых в штурме Капитолия в январе прошлого года.

– Мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо, – пообещал Трамп.