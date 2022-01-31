Как выгодно купить квартиру в ипотеку: Эксперты рассказали, ждать ли роста процентных ставок

Сегодня на рынке существует немало предложений, позволяющих взять ипотечные кредиты по максимально низким ставкам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Январь принес неприятный сюрприз всем, кто мечтал в этом году обзавестись собственным жильем. Многие банки объявили о росте процентных ставок по ипотечным кредитам. Первым это сделал один из крупнейших игроков рынка – ВТБ, увеличив ставки по кредитам на первичное и вторичное жилье до 10,3%. Аналитики уже предсказывают, что вслед за ним подтянутся и другие банки, вынужденные идти на повышение в жестких условиях экономической реальности. Эксперты уверены: в ближайшее время ипотечные ставки преодолеют двузначную отметку. Но это не значит, что у покупателей не останется шансов купить квартиру с минимальным процентом.

Рост ставок по кредитам напрямую зависит от повышения ключевой ставки. В прошлом году Центробанк не раз повышал ее, поэтому сейчас многие банки заняли выжидательную позицию. Однако рано или поздно они отреагируют на ситуацию на рынке и все-таки поднимут проценты по ипотеке, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. По ее мнению, ставки будут иметь двузначное значение. Строительные компании постараются смягчить этот удар. Они уже отработали схему возможных компенсаций повышения стоимости ипотечных кредитов, создав совместно с банками специальные программы субсидирования. Кроме того, поддержать спрос на ипотечном рынке может и государство, задействовав собственные механизмы регулирования ставок. Этот вариант развития событий тоже не стоит исключать, подчеркивает эксперт.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов напомнил, что в России по-прежнему существует нехватка жилья, поэтому застройщики имеют все шансы и дальше поддерживать спрос на высоком уровне. Чтобы стимулировать интерес покупателей, строительным компаниям приходится смягчать условия по ипотеке и разрабатывать для клиентов специальные программы кредитования.

- По нашему опыту, для застройщика комфортная субсидированная ставка составляет 3 4%. Именно при таких условиях девелопер может предложить клиентам субсидированную ипотеку на весь срок по комфортным ставкам, не теряя при этом в собственных финансовых интересах, - рассказал Александр Гуторов.

Ипотечный рынок в России достаточно молодой, однако лихорадило его уже не раз. Предыдущие финансовые кризисы заставили всех игроков рынка приспосабливаться и выживать в новых условиях. Одним из самых «черных» моментов в новейшей российской истории стало повышение ключевой ставки до 17% из-за риска девальвации и инфляции. Тогда государство вовремя вмешалось и поддержало рынок и людей, желавших приобрести жилье. Впоследствии ставки по ипотеке удалось снизить до однозначной цифры. В немалой степени это произошло благодаря введению на государственном уровне новых льготных ипотечных программ.

Сегодня на рынке существует немало предложений, позволяющих взять ипотечные кредиты по максимально низким ставкам. Проценты по ним не повышаются и зачастую остаются даже ниже ориентира Правительства РФ. Кроме того, почти в каждом регионе можно найти выгодные банковские программы, разработанные кредитными организациями совместно с застройщиками.

В прошлом году правительство значительно расширило льготную госпрограмму «Семейная ипотека». Семьи, в которых после 1 января 2018 года появился первенец (и последующие дети), могут взять ипотечный кредит по ставке до 6%. А для жителей Дальнего Востока условия программы еще выгоднее – до 5%. Кроме того, многие банки дополнительно снизили процент ипотеки по этой программе. Также благодаря «Семейной ипотеке» купить жилье могут и семьи, в которых растет ребёнок с инвалидностью (при условии, что он родился не позднее 31 декабря 2022 года).

Весной 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа «Льготная ипотека». Ее разработали как меру поддержки населения и компаний-застройщиков во время пандемии коронавируса. Программа продолжает действовать и в 2022 году, ставка по ней сейчас составляет до 7%. Кроме того, для желающих поселиться в ДФО действует льготная «Дальневосточная ипотека». Есть и другие программы, разработанные государством для поддержки определенных категорий населения, желающих купить собственное жилье в кредит.